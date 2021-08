Guía de Arte y Cultura: semana del 6 al 13 de agosto

ARTE

Randa Testigo

Es una exhibición centrada en la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia y con la curaduría de Alejandra Mizrahi que, demás puede visitarse de forma virtual, con acceso abierto y federal, a través de la web https://eltrajevirtual.cultura.gob.ar/.

La práctica textil de la Randa, malla tejida declarada de Interés Cultural Patrimonial Inmaterial por el Ente Cultural de Tucumán desde el año 2015, fue bordada por un grupo de mujeres que viven en la Comuna Rural de El Cercado, departamento de Monteros, provincia de Tucumán. De la familia de los encajes a la aguja, traslúcida, abierta y permeable, la Randa anuda cuerpos de múltiples tiempos. Las redes testifican un modo de estar en el mundo y le confieren una presencia particular a la comunidad que la mantiene viva.

Randa Testigo es un tríptico audiovisual dividido en tres partes (materialidades, corporalidades y hábitat) y una invitación a experimentar estéticamente el arte de la Randa, acercarnos a sus tejedoras y a sus historias.

Puede verla en Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141, Tucumán) de jueves a domingos de 9 a 13h y de 15 a 19h según aforo y protocolos sanitarios vigentes.

Recorrido virtual, de acceso abierto y federal, a través de la web del Museo de la Historia del Traje en este enlace.

Colectivo y Singular IV - Aniversario 20 años

En julio, la galería Maman Fine Art inauguró la muestra “Colectivo y Singular IV”, curada por Patricia Pacino. La muestra es la primera de las exposiciones que celebra el 20 aniversario de la galería Maman Fine Art, fundada en septiembre del 2001.

En la Sala 2 se presenta “Grecomanía”, una muestra que rinde homenaje al reconocido artista en el marco su muestra en el Moderno.

Las muestras permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre. || Horario: lunes a viernes de 11:00 a 19:00 || Citas con turno al teléfono: 4804-3700 o a galería@mamanfineart.com

El Museo Moderno lanza dos ciclos audiovisuales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de sus ciclos audiovisuales El cine es otra cosa y Escuchar [Sonidos Visuales], que tendrán lugar entre los meses de julio y diciembre de 2021 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo.

Los ciclos de música y cine experimental del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

Signar la Complejidad

La exposición denominada Signar la Complejidad está curada por Merlina Rañi y reúne obra de Diego Alberti, Elisa Balmaceda y Renee Charmichael quienes abordan temas como la energía, la abstracción financiera, la pandemia, el colonialismo y la globalización o el código informático.

Esta muestra es un ejercicio que surge en la reflexión sobre la experiencia digital y que propone un formato algo experimental, con la intención de darle relevancia a algunos rasgos característicos de la contemporaneidad veloz y mutante en la que nos encontramos inmersos.

Actividades:

-28 de agosto: diálogo junto a Elisa Balmaceda

La muestra virtual se acaba de inaugurar el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA junto con el espacio Pla.

El Museo Moderno presenta “La fábrica de la exposición”, de Alberto Greco

(Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos! puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Herlitzka + Faria: Muestra actual | Current show

En Herlitzka + Faria abre la temporada 2021 con la muestra El medio es el mensaje y el mensaje está en la pintura con obras de Oscar Bony, Elda Cerrato, Nicolás García Uriburu, Abdulio Giudici, Mauro Guzmán, Alicia Herrero, Magdalena Jitrik, David Lamelas, Sameer Makarius, Marta Minujín, Margarita Paksa, Karina Peisajovich, Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi, Osvaldo Romberg y Juan Tessi.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 19:00 con cita previa: info@herlitzkafaria.com. A través de la plataforma ARTSY podrán acceder a las vistas de sala hasta el 15 de agosto, así como a cada una de las obras exhibidas, y conectarse con los perfiles de todos los artistas para acceder a información biográfica.

Y a través del sitio web podrán acceder al texto curatorial de la muestra en este enlace.

Exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos” en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la literatura y cine

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales

-Tienda Bellas Artes online. Conseguí los productos del Museo y los catálogos de exposiciones en la Tienda Online

Exposición “Darle forma al centro”

Hasta diciembre, se pueden recorrer las exposiciones de “Darle forma al centro”, un proyecto encargado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y concebido por Lara Marmor:

INCENCIA. Sobre un proyecto de Clorindo Testa

Curadora: Ana Vogelfang

CON LOS PROPIOS OJOS. Una aproximación al archivo del CCEBA

Curadora: Bárbara Golubicki

SEDE: Centro Cultural de España en Buenos Aires, CCEBA, Paraná 1159, CABA. Lunes a viernes, de 10 a 19 h.

Solicitud de cita para el público: turnos@cceba.org.ar

Exhibición “Colecta de Huesos”

Media Galería, el espacio de exhibición de arte independiente ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, volvió a abrir sus puertas luego de cuatro meses. A principios de julio se inauguró la exhibición Colecta de Huesos, de la artista argentina Diana Grieco. En su primera exhibición individual, la artista presenta un conjunto de pinturas en las que conviven elementos del surrealismo, espiritualidad, mundos oníricos y temáticas como la contaminación ambiental, la muerte y la naturaleza. El próximo viernes 13 finaliza la exhibición, con una presentación en vivo de la banda Selvapantanosa, respetando protocolo.

Artista: Diana Grieco (Bs As, 1989)

Media Galería, Carlos Calvo 2093, San Cristóbal, CABA. Jueves y viernes de 17 a 20 h.

TEATRO

14° Festival Internacional de Títeres en Club de Arte “El Biombo”

El Club de Arte “El Biombo” organiza desde General Roca/ Fiske Menuco (provincia de Río Negro) la 14° edición del Festival Internacional de Títeres en Club de Arte “el Biombo”, con el auspicio del Instituto Nacional del Teatro.

Los espectáculos y actividades extranjeros de Chile, Brasil y Paraguay harán funciones virtuales por https://www.youtube.com/ClubdeArteElBiombo los días sábados 7, 14 y 21 de agosto de 17 a 18 hs y los domingos 8, 15 y 22 de agosto en el mismo horario se realizarán los espectáculos nacionales que serán en formato presencial, en la sala de Club de Arte “El Biombo”: Rodhe 1454 – General Roca, con el correspondiente protocolo sanitario. Reservas por las redes https://linktr.ee/ClubdeArteElBiombo

Los espectáculos son a la gorra virtual, (sugerida de $300) y los espectáculos presenciales tienen un valor de $400. Descuentos por abonos, grupo familiar.

Gorra virtual para funciones online: https://mpago.la/1NQef1H

Compra de entradas para obras presenciales: https://mpago.la/1oewRbc

UNA, en Timbre 4

Una versión libre de la novela de Luigi Pirandello Uno, ninguno y cien mil, escrita y dirigida por Giampaolo Samà con la actuación de Miriam Odorico.

UNA es una voz que cuenta. El vaivén de un pensamiento. Un punto de vista, sólo uno de los tantos posibles de la que podría ser una historia cualquiera, la historia de cualquiera. El pretexto es una banal observación que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por sí insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia.

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo los veo? ¿Cuántos personajes somos? Abandonar las cien mil máscaras para ponerse UNA. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno.

Las preguntas pirandellianas están más que nunca presentes en este espacio/tiempo que nos tocó vivir. La identidad puesta en duda; nuestras creencias; el rol que elegimos interpretar o el que nos impusieron. Y mientras la realidad se desvanece, la libertad está en la conciencia de la locura. Huir para salvarse de las contradicciones de la mente humana. El intento de reencontrar un equilibrio en el caos.

En Timbre 4. Sábados de agosto 20:30 (Boedo) y domingos de agosto a las 20 (México). Reservas: https://www.timbre4.com/teatro/965-una.html

Distancia omitida

El Sábado 07 de Agosto a las 22 hs. estrena en vivo por streaming: “Distancia omitida” de Débora Astrosky, una obra que reflexiona desde el absurdo sobre el maltrato que reciben los migrantes. Entradas a la gorra virtual en www.alternativateatral.com

___________

Cero Drama, desde casa

La compañía de teatro inclusivo CERO DRAMA estrena la tercera temporada de su serie documental por canal Encuentro.

En esta tercera temporada, Cero drama. Desde casa, Esteban Parola guiará a los actores y actrices frente a un gran desafío, quizás el mayor de su formación: la actuación frente a cámara en videollamadas.

Estreno: viernes 6 de agosto a las 19:00 por Canal Encuentro.

La puta mejor embalsamada

Una bufonada de *cinco* es la voz del pueblo que cuenta la historia de un cuerpo: el de Evita; territorio para algunos, prenda de negociación para otros.

Domingo 8 de agosto 18 horas en el Conti. Entrada gratuita con reserva previa. Avda. Libertador 8151, http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

Cuerpo y Vivo, de Marcelo Savignone

Belisario cumple 20 años y vuelve a abrir las puertas con funciones presenciales de Cuerpo y de Vivo, de y con Marcelo Savignone. Cuerpo es una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza. Vivo es un espectáculo experimental de improvisación, donde se postula la multiplicidad de la escena como factor determinante de la construcción, el intérprete despojado de todo artificio lleva la actuación a sus estados más primitivos y carnales.

Desde el sábado 7 de agosto en Belisario. Cuerpo sábado a las 20 horas, Vivo sábado 21.45 horas. Teatro Belisario - Corrientes 1624 - CABA

Entradas por Alternativa teatral Cuerpo Vivo Localidades: $600 - Estudiantes y jubilados: $500.

Hasta el 25 de septiembre

Partido Homenaje

El Tata Castiñeiras es leyenda del Juventud Unida, y ya retirado, se lo llama para rendirle su merecido homenaje. Cuando uno sale a la cancha tiene que estar preparado, porque lo espera el paraíso... o el infierno, decía su amigo el Rulo. La obra lo encuentra al Tata en el vestuario del club, tras haber salido lesionado en su propio homenaje, atravesado por el fútbol, su vida amorosa y la realidad política del país.

De Adriana Tursi, con la actuación de Julio Feld y la dirección de Leo Minotti.

Teatro El Jufré, Jufré 444, los sábados a las 19:30. Teléfonos: +54 11 3022 1091

Web: http://www.eljufre.com.ar

Entrada: $ 500,00 -

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Dirección general: Cintia Miraglia. Funciones: Sábados a las 17:30 hs. Entradas: General $500. General + colaboración $700.- / General + colaboración $1000.-

Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 – Abasto

+54 911 4862 7400

Magallanes O

Magallanes vaga solitario y confinado en un planeta desolado, arrasado. Han pasado 500 años de su presunta muerte y sin embargo, se siente vivo, único sobreviviente de la heroica expedición que fue la primera circunnavegación del mundo. Magallanes 0 en su versión española fue estrenada el 2 de Noviembre del 2019 en el Festival Mitin de Sevilla, y es programa oficial de V Centenario en España. Tuvo tiempo de girar en el Festival Santiago off , y se estrenó en el principal teatro de Palma de Mallorca antes que comenzara el confinamiento obligatorio en Marzo 2020. Actualmente la versión española participó en el Festival Internacional de Monólogos del Teatro Matacandelas de Medellín Colombia.

Autor: Jeroni Obrador. Actúa: Claudio Pazos. Dirección: Merceditas Elordi. Compra de localidades en www.alternativateatral.com TEATRO PAYRÓ San Martín 766, Tel 4312-5922 payroteatro@gmail.com

Desde el sábado 7 de agosto, los sábados a las 20.30

El diccionario

Manuel Calzada para este opus uno de su dramaturgia se inspiró en la vida de María Moliner. Una mujer reconocida y admirada por su “Diccionario del uso del español”: una obra homérica con la que se atrevió a enfrentar a la dogmática y misógina Real Academia en tiempos del Generalísimo Franco.

Con Marta Lubos, Roberto Mosca, Pablo Flores Maini. Dirección de Oscar Barney Finn.

Funciones: Sábados a las 17 horas. Localidades: $ 700. El Tinglado Teatro - Mario Bravo 948 – 4863.1188

CON ESTE CUERPO EN ESTE MUNDO

La compañía Cuerpoequipaje presenta su nuevo espectáculo CON ESTE CUERPO EN ESTE MUNDO, bajo dirección de Tatiana Sandoval. Esta experiencia performática virtual puede verse on line, los días viernes, sábados y domingos a las 19hs (ARG).

La obra fue construida a partir de un intercambio entre artistas de teatro, danza, música, diseño de vestuario y multimedia, residentes en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, República Dominicana, País Vasco, Italia, Francia y China.

Funciones online. Entrada: Gorra virtual por Alternativa desde $300-

Web: https://cuerpoequipaje.com/

Huellas de Elisa

Por el grupo Los Pliegues. Recopilamos e hilvanamos nuevas historias que nos fue dejando el público durante 7 temporadas de funciones. La piel guarda el registro de nuestra vida, Huellas de Elisa te invita a volver a pasar los recuerdos amorosos por el corazón.

REESTRENO: 7 de agosto 2021. Funciones: sábados 19 hs. Duración: 70 minutos. EL CAMARÍN DE LAS MUSAS. Mario Bravo 960. Reservas: 4862-0655. http://www.elcamarindelasmusas.com/ Entradas: $ 800 incluyen café o té o copita de vino (deben llegar 30 minutos antes).

A LA IZQUIERDA DEL ROBLE (Recordando a Mario Benedetti), de Pacho O´Donnell dirigida por Daniel Marcove

Pacho O’Donnell en “A la izquierda del roble”

A la izquierda del roble (Recordando a Mario Benedetti) es un homenaje al gran escritor uruguayo que supo interpretar y expresar las esperanzas y los infortunios de nuestros pueblos latinoamericanos. También nos habló del amor como nadie. ¿Quién no quiso amar o ser amado con una de sus poesías?

Tejió fuertes lazos con nuestro país donde vivió varios años de su exilio por razones políticas.

Nuestro espectáculo es un recorrido por su vida, sus ideas, su poesía, su compromiso, su humor, también las canciones que sus poemas inspiraron en músicos como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti y Alberto Favero.

El título de la obra es el de una de sus más bellas poesías.

Autor: Pacho O´Donnell. Dirección general: Daniel Marcove. Elenco: Alejandra Darín, Pacho O’Donnell, Marcelo Balsells y Sergio Vainikoff

Los viernes a las 19:00 en el CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN, Corrientes 1543, Capital Federal, Buenos Aires || Entradas: http://www.centrocultural.coop o https://www.alternativateatral.com/obra59400-a-la-izquierda-del-roble || Valor de las entradas: $ 1000

UBÚ PATAGÓNICO

Dramaturgia y dirección: Mariana Chaud

En el Teatro Sarmiento se presentará una retrospectiva de la actriz, autora, directora teatral y artista de variedades, integrada por cuatro de sus obras en las que la biografía deriva en lo fantástico y lo canónico en vanguardista. Y el humor siempre le gana terreno al drama. Un humor zumbón y reflexivo, deudor de su contemporaneidad. La retrospectiva comienza con la presentación de Ubú patagónico, una pieza que propone un diálogo hilarante con la obra de Alfred Jarry y su decálogo acerca del teatro.

Elenco: Mariana Chaud, Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Nicolás Levín y Fernando Tur

Estreno: Viernes 13 de agosto. Jueves a domingos, 20 hs.

La noche oscura - tragedia santiagueña

El sábado 31 de julio a las 19:00 reestrena la obra de Eugenio Soto en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636).

Sinopsis: Un rancho pobre en el calor de Santiago del Estero. Allí, el hijo (Santiago) cava la tumba de su madre. Cosas raras suceden en Santiago, los muertos siguen hablando y se van silenciando despacio. Doña Rosa Quiroga acusa a su hijo de haberla asesinado y en consecuencia se niega a ser sepultada. Trama su venganza. Llegan los hermanos Carón, enviados de la muerte que deben llevarse su alma. Se esperan las vísperas para cumplir el ritual del entierro. El tiempo pasa, noche, alba, mediodía, siesta, vísperas. Corren así las horas y la muerta sigue allí clamando justicia. Aferrándose a la vida y a las trampas para poder seguir viviendo. Finalmente ese acto de venganza lo realizará quien alguna vez supo ser entregado, el hijo amado, Estanislao. Aquel que viene del norte. Aquel que fue criado en otra cultura. Aquel que como en los westerns que vimos de niños resolverá todo con una bala justiciera.

La obra busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla. Entradas en www.alternativateatral.com

I-Ching

Nueva obra de Catalina Piotti, en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838). Se trata de una experiencia teatral cinematográfica. Ese es su rasgo innovador, distintivo, novedoso. El cine es un elemento, incluso hasta un personaje en sí mismo. Es una historia en la cual la teatralidad y el cine coexisten y se retroalimentan constantemente.

Con dramaturgia y dirección de Catalina Piott. Actúan: Luciana Caisutti y Catalina Cofone Polack

Entradas disponibles en www.alternativateatral.com

Nueva temporada de Suyay con dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz en Espacio Callejón

El sábado 7 de agosto comienza una nueva temporada de Suyay, obra escrita y dirigida por Pilar Ruiz con la actuación de Agustina Groba.

Las funciones serán presenciales los sábados de agosto, a las 22:30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Esta obra forma parte de la selección de monólogos del Festival Monoblock II.

Sinopsis: Gringuita espera a Suyay en el establo a la hora de la siesta. Hoy, ya no es como ayer. Los días de Suyay no son los mismos, desde que cambiaron algunas cosas en su cuerpo y en su hogar. Gringuita espera, la siesta avanza y el calor también.

La conducta de los pájaros

Con las actuaciones de Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann. Autores: Vicente Muleiro y Norman Briski. Director: Norman Briski. Música original: Fito Páez

Sinopsis: ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo generan más preguntas. Con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. La conducta de los pájaros es intentar saber por qué la paloma se equivoca.

Funciones: Viernes 19:00 || Teatro Calibán, México 1428 PB 5 CABA.

El amor es una mierda

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie.

Dramaturgia y dirección: Cecilia Meijide. Actriz: Vanesa Maja. Producción: Pablo López

Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378 (entre Gallo y Agüero) || Entradas en este sitio. || Valor de la entrada: $700

La isla desierta

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 24 de julio a las 15.30 horas se presentará en el Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056) La isla desierta, adaptación para teatro de títeres de Adelaida Mangani sobre la novela de Roberto Arlt, interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín que dirige la propia Mangani.

Sábados y domingos a las 15.30 || Platea $350.

La biblioteca sonora de las mujeres en Proyecto Prisma

Suena el teléfono, alguien levanta el tubo y escucha, por cinco minutos, lo que una dramaturga actual escribió “en nombre” de una escritora anterior, interpretado en vivo por una actriz.

Para esta adaptación de “La biblioteca sonora de las mujeres”, digital y en castellano, seleccionamos cuatro “teléfonos” de la colección original, los tradujimos y sumamos otros cuatro, de dramaturgas argentinas.

Los ocho “teléfonos” están interpretados en vivo por actrices argentinas contemporáneas. La conversación se pauta de manera gratuita a través de la agenda de la web en proyectoprisma.net

Un ejercicio de reflexión conjunta entre artistas, especialistas, público y sociedad que buscan enriquecerse recíprocamente en el cruce de la problemática de género, el teatro y la literatura.

Entre julio y octubre 2021 el público podrá mantener conversaciones telefónicas con las escritoras de la colección, a través de la interpretación de grandes actrices argentinas sobre textos de dramaturgas contemporáneas. || En Ya online! proyectoprisma.net Ig @proyectoprismanet Fb ProyectoPrismanet

Colección disponible:

Agosto

-Salvadora Medina Onrubia / Dramaturga: Maruja Bustamante (Ar) / Actriz: Cristina Banegas

-Audre Lord / Dramaturga: Dorothée Thébert (Ch) / Actriz: Mónica Raiola

Septiembre

-Safo / Dramaturga: Sarah Jane Moloney (Ch) / Actriz: Laura Azcurra

-Olga Orozco / Dramaturga: Patricia Zangaro (Ar) / Actriz: Graciela Dufau

Octubre

-Sylvia Plath / Dramaturga: Solenn Denis (Ch) / Actriz: Alexia Moyano

-Hebe Uhart / Dramaturga: María Marull (Ar) / Actriz: Mirta Busnelli

Traducción de textos de dramaturgas suizas: Ariel Dilon

Las “funciones” serán los fines de semana, entre las 18.30 y las 20.30 hs, plazo en el que cada actriz realizará los llamados. En total, serán 1000 llamados en los cuatro meses de activaciones. Cada llamado será de siete minutos aproximadamente.

Curaduría, gestión y producción: Malena Solda y Valeria Kovadloff

Quiela, el amor antes de Frida

Una obra basada en la nouvelle Querido Diego de Elena Poniatowska, con dramaturgia y dirección de Mariano Taccagni y Mariel Rueda como Quiela.

Sinopsis: El destacado pintor mexicano Diego Rivera fue marido de la inigualable Frida Kahlo. Pocos recuerdan que antes se casó con la artista plástica rusa Angelina Beloff (1879- 1969). Con ella vivió diez años, y uno de los más trágicos sucesos en la vida de un ser humano: la muerte de su hijo Dieguito, víctima de la meningitis. Quiela, el amor antes de Frida cuenta un momento en la vida de la gigante Angelina, mujer valiente y talentosa pintora a quien Rivera dejó... llena de vacíos. Es un homenaje a ella, y a todas las mujeres que quedaron devastadas a partir del abandono y supieron hacerle frente al desamparo.

En El Ópalo Espacio Teatral, todos los sábados 18:00 || Localidades: $ 500.

La Carrera

Oscuridad total, caos, la desesperación voraz por lograr objetivos y alcanzar metas imaginarias. Llegar para pertenecer, mostrar para existir. El tiempo va en cuenta regresiva y Valeria, Manuel, Clara y Leo están muy apuradxs por llegar... ¿A dónde? Ni ellxs lo saben.

Autora: Jowy Sztryk, dirección: Fer Provenzano. Elenco: Martina Alonso, Alejandro Monetta, Jowy Sztryk, Agus Vera.

Funciones: miércoles a las 21:00 || Localidades: $ 600.- En venta en este enlace.

En El método Kairós - El Salvador 4530 – CABA

Migrantes

Una obra de Gabriel Fernández Chapo cuenta la historia de seis migrantes latinos en Europa.

Seis actores de nacionalidades diferentes. Una argentina, una boliviana, un ecuatoriano, un mexicano, un colombiano y un chileno acompañados por un músico en escena, cada uno cuenta su viaje. Cada uno realizara su propio viaje iniciático, con su acento, con su tradición, con sus colores y costumbres. Un teatro fusión en el que se entremezclan notas de color y olor fuerte, así como las pasionales historias de estos seis personajes y como la empanada latinoamericana que, casi como un ritual, realizarán todos juntos en escena.

Actores: Mariana Maciel (Argentina), Olivia Torrez (Bolivia), Heriberto Ruiz Díaz (México), César Riveros (Chile), Paul Criollo (Ecuador), Juan Prada (Colombia). Música: Laura Dos Santos.

ESPACIO CALLEJÓN

Humahuaca 3759 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina

Reservas: 005491151458928

Web: http://espaciocallejon.com/

Domingo 8 de agosto- 17:30 hs - 08/08/2021

Deviniendo Tato

La obra “Deviniendo Tato” se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo Tato Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Deviniendo Tato es un reconocimiento – homenaje a todo lo vivido y trabajado con Tato en sus sesiones grupales.

A modo de patchwork, se ligan estos elementos heterogéneos que componen escenas, a medida que surgen líneas de sentido. Los fragmentos de obras de Tato Pavlovsky están en la pieza “Deviniendo Tato” desterritorializados de las obras originales del autor. Es así, que ligados unos a otros, y con frases de artículos y anécdotas, resultan reterritorializados en las escenas de Deviniendo Tato.

Funciones: domingos a las 18.00 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velazco 419, Villa Crespo || Entradas: $650 ó 2 entradas x $1000. Informes y reservas: 4854-2107

Mujeres al frente

Es una obra que fusiona la narración oral y el teatro, y busca difundir la participación activa de muchísimas mujeres en y durante la guerra de las Islas Malvinas. Ya sea como enfermeras, instrumentistas quirúrgicas, radio-operadoras o voluntarias, ocuparon un lugar importante y también… oculto.

Recién en 1995 se sancionó la Ley de Servicio Militar voluntario y mixto, y hoy ellas representan un 11,56% del total de las Fuerzas Armadas. Pero en 1982, durante la Guerra de Malvinas, también hubo mujeres en distintos roles.

Todos los sábados de agosto en Teatro del Pasillo.

Verde Agua

Es una obra que pone en relieve lo más burdo y violento del patriarcado a través de la cosmovisión de cinco mujeres de una familia burguesa de Entre Ríos. La competencia, las críticas, los cuerpos hegemónicos, las apariencias, el abuso, la violencia, la ambición desmedida son algunos de los temas que atraviesan la obra.

Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces... ¿Quiénes son las mujeres detrás de un monstruo? ¿Hasta dónde se puede llegar para alcanzar el poder? ¿Cuál es el punto del “asco”, el momento límite? ¿Existe la posibilidad de redención?

Dramaturgia y dirección: Marina Lamarca. Actuaciones: Agusta Bermudez, Anabella Aizenberg, Ayelen Garaventa, Lili Popovich, Sol Aguero.

Todos los sábados a las 20:00 en Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – Palermo Soho – CABA.

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), Las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Sábado 20:00 y domingo 19:00 en Centro Cultural de la Cooperación, sala Solidaridad. || Avenida Corrientes 1543 || Entradas: $1000 en www.alternativateatral.com

EL MONTAPLATOS (The dumb waiter), de Harold Pinter

Síntesis: Dos asesinas a sueldo aguardan en un sótano la orden para realizar su trabajo. La espera y el encierro se vuelven agobiantes y pequeños sucesos triviales empiezan a resultar sospechosos. Mediante un montaplatos, bajan pedidos de comida extravagantes ¡y ellas ni siquiera pueden tomar una taza de té! Es el momento de entrar en acción y una de las asesinas ocupa un lugar inesperado.

Con dirección de Alejandro Vizzotti. Actúan: Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Asistente artístico: Marco Riccobene. Compañía: De Carencia Virtú.

Todos los domingos a las 18, en teatro El Extranjero, Valentin Gomez 3380. || Entradas alternativateatral

Lo que quieren las guachas

Sinopsis: El deseo, el placer, la violencia, y el miedo a lo distinto. Decisiones apresuradas e inconsciencia marcan el destino, si lo hay. El descontrol juvenil en fiestas hace posible el encuentro que casi siempre termina en llanto. La narración hace, además, énfasis en la discriminación que existe en nuestro país y la intolerancia devenida en agresión originada por la situación económica, raza, género y vestimenta. Se mezclan los sentimientos y las diferencias. Los prejuicios, los mandatos y lo clandestino. Perder la vida se vuelve una posibilidad. Cumbias, baladas, sintetizadores y bombos. Poesía que metaforiza y tristeza cruda del lenguaje componen las letras que no dejan escapar la imaginación… porque hay cosas de las que no se puede escapar. Porque las posibilidades no son justas. ¿”Lo que quieren las wachas” es siempre lo que quieren?

Actúan: Ornella Fazio (Yani), Luciano Crispi (Mariela), Iti el hermoso (Valentino), Malena Ratner (Mica), Ignacio Pelaez (Owen) y Martina Bajour (Sol). Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza. Música en vivo: Milagros Zabaleta. Música original: Facundo Salas y Diego Domizi. Arreglos vocales: Facundo Salas. Coreografías: Catalina Jure y Mariana Cumbi Bustinza. Escenografía: Agustín L. Addesso

Todos los sábados 20.30 en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378, entre Gallo y Agüero.

Reservas: http://www.alternativateatral.com/obra66777-lo-que-quieren-las-guachas

Lo que el río hace

Lo que el rio hace-Maria Marull-Paula Marull-ctba2020-foto Carlos Furman

Continúa el ciclo Modos Híbridos de audiovisuales del CTBA con la última creación de las hermanas María y Paula Marull, Lo que el rio hace. El documental que se presenta en este link.

Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes “camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las personas que los inspiraron. Amelia, interpretada por Paula y María Marull, está atrapada en exigencias y obligaciones cotidianas. Decide iniciar un viaje a Esquina, en Corrientes, que le devolverá su esencia, siendo el río, metafórica y literalmente, uno de los responsables y protagonistas de ese despojo. El espectador accederá a la intimidad de la obra en construcción.

Dramaturgia y dirección: María Marull y Paula Marull, con dirección audiovisual: Belina Zavadisca. Elenco: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli || Producción integral: Complejo Teatral de Buenos Aires.

“Las mujeres del General”, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un General, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino. Actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato Streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial). Dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: todos los viernes a las 20:00 || Entradas por Alternativateatral.com por streaming $ 500 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas) || Presencial en Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948 - CABA || También por Streaming los viernes desde las 20: 00 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas)





CINE

Mar del Plata

Federico Manuel Peralta Ramos (Foto: Pedro Roth)

Un film sobre el artista Federico Peralta Ramos por Juan Carlos Capurro se presenta el sábado 7 de agosto a las 19:30 en la pantalla de Cine.ar

“La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera”

El colectivo de cine político Silbando Bembas presenta el estreno virtual del documental “La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera”, que retrata cómo trabajadores de esa línea de colectivos reclama justicia para David Ramallo, muerto en un accidente laboral, y mejores condiciones de trabajo.

También recoge el trayecto de organización y lucha de choferes y demás trabajadores de la emblemática línea de colectivos que surca el AMBA, siguiendo el relato de uno de ellos, Santiago Menconi, a partir de las crónicas propias luego compiladas en el libro “Sesentazo; crónicas de un lockout”.

A medida que pasaba el tiempo y las filmaciones, pasaban otras cosas: el crimen laboral de David Ramallo, la creación del espacio Basta de asesinatos laborales, el copamiento del palco de la CGT, la represión en el Congreso a la marcha contra la reforma previsional, nuevos paros y despidos. El libro fue reeditado por Editorial Marat, el guion se adaptó a los cambios y la película sobre la 60 mutó, incorporando esos nuevos temas sin perder el eje: la organización colectiva de las y los trabajadores.

Puede verlo en Cine.AR.

CINE online | Historias periféricas: Nuevos documentales argentinos

La Casa Nacional del Bicentenario presenta una selección de películas que develan algo más de lo que se ve en la superficie, que muestran la otra cara de la moneda. Documentales en los que subyacen elementos políticos de nuestra sociedad, heridas abiertas de la historia argentina.

Las enfermeras de la guerra de Malvinas; la tragedia de los mineros en Río Turbio, en Santa Cruz; la vida de una inmigrante ucraniana y el drama de los habitantes de Villa Corina, un barrio que está entre dos cementerios, son los temas a abordar en las obras que compartimos en este nuevo ciclo.

Las producciones estarán disponibles semanalmente, de martes a martes, para ver online y gratis. Cada semana se realizará también una charla con los realizadores, los viernes a las 20 en las cuentas de Instagram de la CNB y de Kino Palais. Todos los martes de agosto en la Casa Nacional del Bicentenario.

Las siamesas

Las siamesas, la última película de Paula Hernández, llega al cine en la sala del Museo Malba. A partir del 9 de julio a las 19 hs, la película protagonizada por Rita Cortese y Valeria Lois, se proyectará viernes y sábados durante el mes de julio. Producida por Tarea Fina junto a Paula Hernández, Las siamesas está escrita por Hernández y Leonel D’ Agostino; basada en el cuento homónimo de Guillermo Saccomanno.

El film llega al Malba luego de su estreno en el 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2020), ganar el Premio Flow al Cine Argentino, haber tenido su presentación internacional en Miami Film Festival y con numerosas participaciones en festivales.

Sinopsis: Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar, encorsetadas en una rutina endogámica. Un día, Stella recibe una noticia: su padre ha muerto y dos departamentos pequeños en una ciudad balnearia le tocan como herencia. Stella decide iniciar un viaje para conocer ese milagro que se le presenta como una nueva y última posibilidad de independizarse, pero Clota percibe eso mismo como una separación quirúrgica y aterradora.

Días y horarios:

sábado 07 de agosto de 2021 a las 22:00

sábado 14 de agosto de 2021 a las 22:00

sábado 21 de agosto de 2021 a las 22:00

sábado 28 de agosto de 2021 a las 22:00

Más información: https://www.malba.org.ar/las-siamesas/

Haus-Kino, una cita quincenal con lo más selecto del cine alemán

Continúa el programa de cine Haus-Kino, presentado por el Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay. Los primeros y terceros martes de mes se ofrece en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito.

De junio a noviembre, el primero y el tercer martes de cada mes entre las 19 y las 0, tiene 48 horas para ver el film.

Cada mes, un tema álgido, con dos películas excepcionales para abordarlo desde la ficción y el documental, y una conversación con sus protagonistas.

MÁS INFORMACIÓN: https://goethe.de/argentina/hauskino

Niña mamá

Fotografía cedida de la grabación de "Niña mamá", de la cinesta Andrea Testa, en la que se ve a Marcela, una de las protagonistas del documental. EFE/Cedida por la productora Pensar con las Manos

Durante todo julio, Niña mamá está disponible en Comunidad Cinéfila para ver online, $160 durante 24hs.

Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Sinopsis: Sus experiencias en primera persona, atravesadas por violencias de género -tanto en sus vidas privadas como en las instituciones que transitan- dejan entrever el proceso de identificación o no con el nuevo rol que se ven obligadas a ejercer. En diálogo con los equipos de salud, las adolescentes expresan las tensiones de estas maternidades forzadas y el choque de la realidad con sus deseos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

La UNTREF ofrece estrenos en el Canal UN3

Los dos estrenos recientes del Canal UN3 ya se pueden ver gratis desde la plataforma y desde la app para dispositivos móviles y Smart TV.

1) “Punto de Quiebre”, la primera ficción en 360 de Argentina es protagonizada por Magui Bravi, Tomás Fonzi, Jazmín Stuart y más actores reconocidos.

La serie irrumpe con un nuevo formato audiovisual y permite una experiencia inmersiva. ¿Cómo? A través del uso de lentes especiales de realidad virtual o bien desde cualquier pantalla digital donde el espectador podrá guiar con sus dedos la dirección de la imagen que desea ver, pudiendo llegar a un rango de visión 360 de cada escena, viviendo cada historia como si fuese un protagonista más. Se trata de una apuesta vanguardista que UN3.TV realiza en co-producción con Virtual 360.

2) Feriados, la serie uruguaya de Lucas Cilintano, Leonardo Pintos y Claudio Quijano que se emitió a lo largo del país vecino por la tv de aire y fue declarada de interés en la república oriental.

Se trata de nueve historias que se entrelazan a lo largo de un año. Nueve personajes enfrentan sus conflictos en un día feriado y comienzan un nuevo recorrido. La ficción se transmitió por TV Ciudad de Montevideo y Canal 5 de Uruguay.

Buscando a Vassa

Filmación

Continúa el ciclo de audiovisuales del CTBA con una producción basada en la pieza «Vassa Zheleznova», de Máximo Gorki, con texto y dirección de Felicitas Kamien en el Ciclo Modos Híbridos.

Maiamar Abrodos, Stella Galazzi y Marta Haller interpretan la vida de Vassa Zheleznova, esa mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias.

Puede verlo a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar

MÚSICA

Sergio Zabala en Folklore en casa, por el Canal de la Ciudad

La Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo “Folklore en Casa”, un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que seguimos viviendo.

Domingo 8 de agosto a las 21.

Fin de semana con conciertos presenciales en el Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana, el Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, abre sus puertas al público con conciertos que se realizan bajo los protocolos vigentes de higiene, seguridad y distanciamiento y que también se transmiten en vivo a través del canal de YouTube del Kirchner y de la plataforma Cont.ar.

31-07-2021 La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia realizará un homenaje a Ástor Piazzolla, uno de los compositores más importantes del siglo XX POLITICA ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA CARM

Piazzolla 100: Orquesta de Cuerdas

Piazzolla 100: Orquesta de Cuerdas

El Centro Cultural Kirchner sigue presentando la música de los ensambles históricos de Astor Piazzolla. En esta oportunidad, convocada especialmente para el concierto, la Camerata Argentina que dirige Pablo Agri recrea el sonido de la Orquesta de Cuerdas, formación de culto del compositor y bandoneonista entre 1956 y 1958.

Viernes 6 de agosto, 20 h · Auditorio Nacional

Transmisión en vivo a través de Cont.ar y Youtube

-----

Schubert: El viaje de invierno, por Víctor Torres y Pierre Blanchard

En el marco del ciclo de conciertos de música académica en vivo, dos destacados intérpretes de música de cámara, el barítono argentino Víctor Torres y el pianista francés Pierre Blanchard, ofrecen una obra cumbre del repertorio de la canción alemana: Die Winterreise (El viaje de invierno) de Franz Schubert, sobre poemas de Wilhelm Müller.

Sábado 7 de agosto, 19 h · Auditorio Nacional

La entrada para todos los conciertos es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar desde el martes previo a cada concierto.

Diego Frenkel

El músico argentino presenta en el Conti dos sets en los que recorrerá sus diferentes etapas como autor, cantante e instrumentista.

Sábado 7 de agosto 19 horas. Entrada gratuita con reserva previa en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/





Los Nuñez en formato de cuarteto

Juan y Marcos, Los Nuñez, vuelven a tocar en Buenos Aires después de un año y medio. Lo harán en forma de cuarteto junto a Diego Velazquez en bajo y Fernando Solís en percusión.

Los Nuñez, Juan y Marcos, bandoneón y guitarra, nacieron en Campo Viera, tierra de teales y yerbateras, el corazón de Misiones, provincia del Noreste Argentino, entre Paraguay y Brasil, ese territorio basto y rico en culturas, la triple frontera Sudamericana. Por eso es que los ritmos que alientan estas músicas se nutren de esta diversidad cultural que se entrecruza creando ritmos y estilos como el Baión, el Chotis, la Polca, el Chamamé, el Gualambao y el Rasguido Doble entre más. La búsqueda de Los Nuñez no rompe lazos con la tradición, le da vida y la proyecta hacia el futuro.

Jueves 12 de agosto a las 19 h en Congo, Honduras 5329 (Palermo, CABA). Entradas $ 1000 por passline o a través de www.congoclubcultural.com.ar

“Beauchef”, la obra sinfónica del compositor argentino Exequiel Mantega

Tango Sin Fin anuncia el estreno mundial de la obra “Beauchef”, del compositor y pianista argentino Exequiel Mantega. La presentación se realizará vía streaming el viernes 6 de agosto a las 21 h en el canal de Youtube del autor.

Exequiel Mantega es un prolífico compositor, arreglador y director de orquesta. Desde hace varios años tiene una presencia importante en los escenarios. Es director y creador de la Orquesta Sin Fin. Para la primera temporada de las Estaciones Sinfónicas en el CCK (2017/2018) realizó 45 arreglos sinfónicos. Epsa Publishing ha editado más de 100 de sus obras. La editorial francesa Henry Lemoine editó sus arreglos sobre los “6 Estudios Tanguísticos” de Astor Piazzolla. Recientemente, el pianista italiano Stefano Bollani acaba de editar en Europa su primer disco de obras sinfónicas El Chakracanta para lo cual eligió a Exequiel Mantega como director y a la Orquesta Sin Fin como intérprete.

Su obra “Beauchef” fue escrita durante la pandemia en 2020 y consta de 4 movimientos que se denominan “fases”: Construcción, Distancia, Aislamiento y Consecuencia.

Disponible en todas las plataformas. Para escuchar: click aquí

Presentación vía streaming el viernes 6 de agosto a las 21 h a través de este enlace.

El Teatro Colón ofrecerá clases online a cargo de prestigiosos maestros

(Prensa Teatro Colón)

Las distintas clases están dirigidas a cantantes, bailarines y público en general abordando diferentes temáticas y propuestas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico, vestuario, peluquería teatral y la adquisición de distintos saberes que avalan los oficios teatrales.

Entre las diversas propuestas innovadoras abiertas a todo público, las clases del curso Boquitas Pintadas plantean una lectura transversal de la historia de la ópera narrando una cronología de las disidencias a las normativas de género y elección sexual a lo largo de sus más de 400 años de existencia.

Profesionales especializados, maestros y artistas como ser el director de escena Pablo Maritano, la mezzosoprano Alejandra Malvino, la Mtra. Paula Argüelles en danza clásica, la diseñadora de vestuario Luciana Gutman, el Prof. Roberto Mohr en peluquería teatral, el periodista y crítico musical Diego Fischerman y el licenciado en Filosofía Eugenio Monjeau, entre otros, impartirán las clases con modalidad online.

Link para acceder a todas las propuestas en Colón Digital.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, estará disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR

ACTIVIDADES

Una nueva semana comienza con propuestas culturales presenciales y virtuales en la Ciudad

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta una amplia programación de actividades para disfrutar de forma presencial en los diferentes espacios de la Ciudad y también online a través de redes sociales y de la plataforma Vivamos Cultura.

A través de Vivamos Cultura el público puede acceder a un calendario repleto de actividades para todos los gustos y armar sus propias listas de reproducción con el sistema de “búsqueda inteligente” que permite filtrar contenidos por día, sede, barrio, o categoría. Además, en la parte superior del sitio se pueden encontrar una serie de botones o atajos, donde se puede visualizar todo la oferta cultural disponible para hacer cada día. Algunas de las mismas, requieren reserva del lugar 48 horas antes del evento.

Ciclo de Gira Audiovisual - Tucuman: BA Audiovisual recorre virtualmente la Argentina presentando ciclos de cine, programas de TV, obras y proyectos audiovisuales locales para acercar a los vecinos el talento regional de nuestro país. En esta oportunidad agosto presenta producciones tucumanas:

Del 5 al 11 de agosto: Tapalín de Mariana Rotundo, Belina Zadaviska y Federico Delpero Bejar, El Insomnio del Artista de Nauricio Vides y Malvones de Marcos Pérez.

Viernes 6:

Pioneras del Rock en la Usina del Arte a las 20 h por Vivamos Cultura: Puebla & Ignacia se presenta en este ciclo que presenta a artistas emergentes que rinden homenaje a las grandes pioneras con la inclusión de canciones clásicas de su repertorio. El viernes 6 de agosto a las 20 h por la web Vivamos Cultura, Puebla homenajeará a Juana Molina, Gilda, Rosario Bléfari y Consuelo Velazquez. Mientras que Ignacia interpretará canciones de su autoría y versiones únicas de Hilda Lizarazu, Mercedes Sosa y Violeta Parra especialmente preparadas para este ciclo.

Sábado 7:

El Ballet Contemporáneo presenta “Piazzolla” Coreografías de Mauricio Wainrot y Ana Itelman para un homenaje al gran compositor argentino en el centenario de su nacimiento, Sala Martín Coronado a las 20 h: en el marco del centenario del nacimiento de Ástor Piazzolla, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, el Ballet Contemporáneo del Complejo Teatral de Buenos Aires se suma a la celebración para rendirle homenaje con obras de su repertorio. Nuevamente la Sala Martín Coronado será el escenario para presenciar un espectáculo donde la danza se une a la música de Piazzolla, un artista que redefine las fronteras del tango rioplatense con sus ritmos y armonías. Sábados y domingos entradas a través de www.complejoteatral.gob.ar

Tu Amor Será Refugio, Sala Cunill Cabanella del Teatro San Martín a las 19 h: dos hermanos en crisis llegan a la casa materna en el campo. Huyendo de sus realidades en la ciudad, se reencuentra con su madre, con las mismas preguntas y los mismos miedos de chicos, pero ahora como adultos. Sábados y domingos entradas a través de www.complejoteatral.gob.ar

La Isla Desierta, en el Teatro Regio a las 15.30 h: la obra permite asomarse a algunos de los tópicos más recurrentes en la creación arltiana: el ensueño doloroso y permanente que produce la vida y el trabajo en las ciudades, la crueldad y la humillación entre pares, la potencia de la imaginación individual solo igualada por la opresión de la burocracia. La versión del Grupo de Titiriteros utiliza personajes que se alejan de la imagen humana para habilitar un texto corrosivo desde la ironía y la ternura. Sábados y domingos entradas a través de www.complejoteatral.gob.ar

Enciclopedia Cinematográfica del Vampirismo. Parte 1 en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín: un recorrido a través de la vida y la obra de los vampiros –literales y metafóricos– que han acechado la historia del cine, films que atraviesan las décadas, los géneros, los formatos y las geografías.

Domingo 8:

La Usina del Arte presenta un nuevo encuentro de Seamos Puente a las 18h por Vivamos Cultura: un ciclo para las infancias que conecta a familias y artistas de toda la Argentina. El público podrá cantar, divertirse y conocer a talentosos grupos infantiles de diferentes puntos del país. En esta oportunidad, el domingo 8 de agosto a las 18 por la web Vivamos Cultura, Pez al revés llega desde la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Mariano presentará Cantame un cuento, un show de cuentos y canciones originales para los más chicos.

Folklore en Casa a las 21 h por Canal de la Ciudad: la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo “Folklore en Casa”, un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que seguimos viviendo. Con la dirección general de Juan Manuel Beati, la producción artística de Antonio Rodríguez Villar y la conducción de Victoria Casaurang, Folklore en casa se transmite todos los domingos a las 21 h a través del Canal de la Ciudad. El domingo 8 de agosto nos recibe en su casa el guitarrista y cantante puntano Sergio Zabala, en una charla relajada, con anécdotas y mucha música.

Centro Cultural Kirchner ofrece actividades presenciales y contenidos originales en la web

El área de Proyectos especiales del Kirchner anuncia el estreno de un nuevo episodio de Cuando suena la marea, el podcast en el que las comunicadoras Liliana Daunes y Claudia Korol tejen un cancionero feminista, rebelde y latinoamericano, recorriendo canciones de artistas mujeres inspiradas en grandes mujeres. En la segunda emisión disponible en nuestro canal de Spotify y nuestra web, “Brujas de todos los tiempos”, presentamos canciones de Eli Almic, Miss Bolivia, Ramona Galarza, La Perla, Liliana Felipe, Eugenia León, Lila Downs y Gisela López.

Asimismo, un nuevo capítulo de Ey, Patria mía, el programa con presentación del historiador Javier Trímboli que ofrece testimonios de trabajadores de la cultura, militantes sociales, activistas y pensadorxs para reflexionar sobre los devenires de la patria y de Latinoamérica. En el último lanzamiento, ya disponible en nuestro canal de Spotify y nuestra web, el abogado Alejandro Mamani reflexiona sobre la relación entre derecho, género y anti racismo.

En los contenidos en Cont.ar, la plataforma pública en la cual ponemos al alcance del público una serie de producciones propias registradas durante 2020 y 2021 en los diferentes espacios del edificio: conciertos y recitales, homenajes, performances, entrevistas y ciclos sobre literatura.

Proyectos especiales

-Cuando suena la marea, episodio 2: “Brujas de todos los tiempos”. Las comunicadoras Liliana Daunes y Claudia Korol nos guían en un recorrido por el cancionero latinoamericano feminista y anticolonial. El segundo episodio del podcast ofrece canciones dedicadas a la figura de la bruja por Eli Almic, Miss Bolivia, Ramona Galarza, La Perla, Liliana Felipe, Eugenia León, Lila Downs y Gisela López.

Disponible en web y Spotify

Pensamiento

-Ey, Patria mía, episodio 14: Alejandro Mamani: El abogado Alejandro Mamani se refiere a la relación entre derecho, género y anti racismo. Su testimonio integra la segunda temporada del podcast dedicado a la reflexión sobre la Patria y el continente. || Disponible en web y Spotify

Noticias

-El Kirchner en Cont.ar. La plataforma pública en la cual ponemos al alcance del público una serie de producciones propias registradas durante 2020 y 2021 en los diferentes espacios del edificio. Entrá para disfrutar de conciertos y recitales, homenajes, performances, entrevistas, ciclos de literatura y mucho más.

Más información en cck.gob.ar

Las propuestas de la Alianza Francesa de Buenos Aires

-Adrienne Bolland: aviadora, ejemplo y legado

A 100 años de la extraordinaria hazaña del primer cruce de los Andes por una mujer, la Embajada de Francia, el Institut Français d’Argentine y la red de Alianzas Francesas de Argentina, rinden homenaje a Adrienne Bolland, heroína de la aviación francesa, símbolo de audacia y superación para las futuras generaciones.

La influencia de la mujer y su liderazgo. Testimonios y camino a recorrer. || Segundo encuentro online por Zoom con inscripción previa a través del formulario web. INSCRIPCIÓN. Ver programa completo

-IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte

Gauchos Salteños. Historia Viva, en el Museo Histórico del Norte

Gauchos Salteños. Historia Viva. Génesis, Evolución y Actualidad de los Gauchos de Salta se presenta en el marco del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes para honrar a quienes lucharon por la liberación de estas tierras. La milicia gaucha conocida como Los Infernales resistió los avances realistas desde el Alto Perú y, a pesar de su rol clave en la conquista de la Independencia, ha sido poco valorada durante extensos períodos históricos.

La exhibición traza la semblanza del paisanaje norteño: la cultura gauchesca representada por hombres y mujeres de campo, que sufrieron el desprecio de las élites europeizadas durante el proceso de formación del Estado nacional argentino. Una mirada profunda sobre nuestras raíces y sobre cómo pensar la historia de nuestro país.

La exhibición ─que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2021─ puede visitarse de manera libre y gratuita de miércoles a viernes de 10 a 14 h y sábados y domingos de 14 a 18 h. A fin de garantizar el cumplimiento del protocolo vigente para la prevención del COVID-19, los cupos de acceso a las salas son limitados.

Más información: http://www.museodelnorte.cultura.gob.ar

“Historia en tiempos de WhatsApp” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

Un nuevo servicio de relatos, cuentos y poemas en formato de audio, ofrecidos en forma libre y gratuita, por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Cada viernes, la BCN acerca a los usuarios que se inscriban previamente en su listado de difusión, capítulos o fragmentos de materiales de su colección “Vuela el Pez”. Dicho material, es editado por BCNRadio (Subdirección Prensa y Difusión) y enviado a través del whatsapp institucional de la Biblioteca del Congreso (11 2160 4397). Del mismo modo, aquellos usuarios que deseen inscribirse, recibirán la selección completa que ya se ha enviado.

La selección de los títulos tiene la intención de acercar a los jóvenes al maravilloso mundo de la lectura y al universo mágico de las historias. Dicha colección contiene textos de Horacio Quiroga, Franco Vaccarini, Adela Basch, Alfonsina Storni y colecciones universales como “El Principito” de Antoine de Saint Exupéry, entre otros.

A su vez, a través de sus publicaciones en las redes sociales de @BCNArgentina y de www.bcn.gob.ar , la página web de la BCN, este servicio ya ha alcanzado a más de 1000 personas, tomando en cuenta las sugerencias recibidas en forma permanente.

Casa Sofía presenta: Radioteatros. Una experiencia sonora para recorrer el universo del teatro nacional

“Radioteatros”, un podcast producido por Casa Sofía con dirección artística de Lorena Vega. A lo largo de tres episodios con interpretaciones de Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contereras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega y música de Ian Shifres, se podrá realizar un recorrido histórico por el universo del teatro nacional en formato oral.

El podcast propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Niní Marshall, para pasar luego por los años 80 y sus estereotipos de época y finalizar en un capítulo situado en la actualidad con una poética contemporánea. La actividad es libre y gratuita y se podrá escuchar a través de la plataforma Spotify.

Intérpretes: Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contreras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega. Asesoramiento dramatúrgico: Mariano Saba. Textos originales: Laura Sbdar “Las Criaturas”, Lorena Vega “Trago Cliché” (adaptación de “Sujetos a un brindis fraccionado”).

Las propuestas del Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, continúa ofreciendo contenidos originales para disfrutar a través de la web, canal de Youtube y redes sociales.

Desde el comienzo de la pandemia, el Kirchner asumió una política cultural activa, brindando una gran variedad textos, videos, obras visuales, performances, charlas y recitales. Todas las semanas se pone en línea nuevo contenido artístico, cultural y educativo, accesible para todos y todas.

Toda la información en la web proyectoballena.cck.gob.ar

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Convocatoria Arte en Territorio. Arte y/o política

Del 10 al 25 de agosto. Taller virtual gratuito en el Centro Cultural Conti, sábados de 11 a 13

Destinatarios: personas o colectivos que desarrollen prácticas artísticas, comunitarias y/o pedagógicas en un territorio específico.

Preselección: Los aspirantes deberán completar un formulario de inscripción con sus datos personales. Se deberá incluir un texto breve explicando las motivaciones para participar en el taller y consignando su experiencia de trabajo territorial.

Actividad gratuita / Cupos limitados

Consultas: arteenterritorio.conti@gmail.com

Creación Vivamos Cultura

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta los 130 proyectos culturales seleccionados de Creación Vivamos Cultura , la convocatoria de apoyo al sector que busca fomentar la actividad cultural de la Ciudad y sostener el trabajo de los artistas y creadores culturales en el contexto actual. Creación Vivamos Cultura visibilizará 98 propuestas de hacedores culturales que fueron realizadas anteriormente y que participaron bajo la línea Exhibición.

Esta iniciativa se inscribe en el programa Cultura Abierta , que incluye más de 80 convocatorias. Para más información hacer click aquí.

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega por tercera ocasión del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus 10 categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus 10 categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25,000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5,000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

Premio Alebrijes 2021, Concurso para Artistas Autistas

La Fundación Alebrijes, arte con todos presenta el Premio Alebrijes 2021, Concurso para Artistas Autistas, que tiene por objetivo dar visibilidad, difusión, apoyo y reconocimiento a artistas argentinos con condiciones del espectro autista. El Premio estará dividido en tres categorías: Artes visuales, Música y Artes escénicas. Dentro de cada categoría se aceptarán todas las disciplinas propias de las mismas, sin ninguna restricción.

Podrán participar artistas con condiciones del espectro autista (CEA) que sean argentinos nativos o naturalizados, incluso si son menores de dieciocho años, con una autorización firmada por sus padres o tutores. Las obras podrán ser individuales o colectivas, siempre que haya al menos una persona con CEA en el grupo y ésta sea quien se registre como representante en la inscripción.

El jurado del Premio estará conformado por María Alejandra Libertella –presidenta de la Fundación Alebrijes-, María del Carmen Mangone –su fundadora- y una persona referente de cada categoría: Roberto Fernández (Artes Visuales), Carlos Gianni (Música) e Inés Sanguinetti (Artes Escénicas).

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 31 de agosto de 2021 completando el formulario alojado en el sitio https://www.alebrijes.org.ar/premio2021

Premio a la librería del año

Este premio tiene como objetivo reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino. Entendemos que el trabajo de una librería excede ampliamente la mera venta de libros: su trabajo también comprende la difusión del pensamiento y la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea.

Este premio apunta a las librerías que trabajan de forma incansable por la difusión del libro y generan un espacio de intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico. Las librerías son un foco de dinamización de la cultura local y una conexión con el pensamiento internacional.

Podés postular tu librería hasta las 23:59 horas del 10 de agosto de 2021 inclusive. Más información

4° edición del Premio Argentino a las Artes Visuales

Podrán participar hasta el 30 de agosto artistas y colectivos de artistas de todo el país, que tengan entre 18 y 35 años, presentando obras sin límite de técnica y medios digitales.

El jurado de selección y premiación estará conformado por Marcela Cabutti, María Laura Carrascal y Andrés Denegri. Se otorgarán un Primer Premio Adquisición ($200.000) y un Segundo Premio Adquisición ($130.000) y Menciones de Honor no adquisición a consideración del jurado. El ganador del 1° Premio, además, realizará una exposición individual en la sala 2 del Espacio de Arte en el 2022.

Durante el mes de noviembre, se expondrán las obras de los artistas seleccionados en el Espacio de Arte, en la esquina de Arroyo y Esmeralda, de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información.

Concurso de Fotografía Digital de la Delegación de la Unión Europea en Argentina

La Delegación de la Unión Europea en Argentina lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, para celebrar el Día de Europa.

El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa y, para festejarlo, la Delegación Argentina de la Unión Europea lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, con un primer premio de 1000 euros. Otros 2400 euros se dividirán entre el segundo y tercer premio y las 12 menciones.

Este concurso fue oficialmente lanzado el 20 de mayo a través de las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto a las 13:00.

Los concursantes deberán enviar sus fotos al siguiente correo concursoUE@fundacionluzaustral.com.ar || Bases del concurso en www.encuentrosabiertos.com.ar

CURSOS Y TALLERES

-Club de lectura en francés para alumnos AFBA en línea, por Diego Chotro

La Alianza Francesa de Buenos Aires crea este nuevo espacio de encuentro online, exclusivo para todos sus alumnos para todos aquellos que aman leer en francés, fomentando la interacción y el diálogo a través de la lectura.

Modalidad y requisitos: Encuentros a través de la plataforma ZOOM con Diego Chotro. Nivel requerido B2 - en curso o terminado, y C1. Se leerán extractos de libros de autores franceses y francófonos presentados en cada encuentro. No es necesaria la lectura previa. || Cronograma: los lunes cada 15 días, 19.30 a 20.30

Información en este link.

“Taller Horizontal de Crónica Narrativa”, por el periodista Emiliano Gullo

Este taller no es una clase magistral ni un curso de periodismo. Este taller es una hipótesis abierta a discusiones. Es, básicamente, una hipótesis de trabajo. El periodismo, la escritura, es un oficio liberal -un ejercicio individual- que discute sentido. Pero la construcción del sentido es colectiva. Dos notas sobre el velorio de Maradona se van a disputar, quieran o no, el sentido del hecho. ¿Por qué elegir -entonces- una estrategia narrativa para disputar el sentido cuando solemos tener poco tiempo y mucha dispersión?, si constantemente nos llega información de cualquier cosa por las redes y los portales de noticias. ¿Cómo aplicamos el método de las viejas redacciones al periodismo literario? ¿Qué recursos son más convenientes? Mecánica de la previsualización y recursos extra periodísticos ¿Cuáles son los límites? ¿Los hay? La caída de lectores, esa mentira. La dispersión no sólo está vinculada con las distracciones múltiples -apps, múltiples dispositivos, etc- sino también -y quizá sobre todo- con nuestra pereza para imaginar nuevos escenarios. Lugares comunes y solemnidad, las amenazas para un texto creativo.

Pero hay una certeza: no hace falta ningún talento para construir nuevas formas de narrar. Hace falta trabajo, ejercitar el músculo. Porque eso es lo que vamos a hacer. Contar historias que todavía están sucediendo. Vamos a trabajar sobre un texto vivo, que será individual pero con aportes y discusiones colectivas.

A lo largo del taller, los participantes escribirán un texto de, al menos, 5 mil caracteres sobre una historia libre de elección que será pulida y corregida durante la cursada y, si hiciera falta, también después.

Para inscribirse debe mandar una autobiografía narrativa de 2500 caracteres (siempre con espacio) al mail emilianogullo@gmail.com ││Costo: 3000 pesos │Duración: cuatro encuentros semanales │Inicio: lunes 9 de agosto, de 18:30 a 20:30 │Modalidad: virtual.

Seminario: Tráfico ilícito de bienes culturales

La Fundación Foro del Sur presenta el seminario Arte: Desafiando los límites de la legalidad, coordinado por el Dr. Mauricio de Núñez, con el objetivo de dar respuesta a interrogantes relacionados a los bienes culturales u obras de arte y el derecho frente a la circulación de obras de gran valor en el mercado internacional.

El seminario se desarrollará de manera virtual, a lo largo de cuatro encuentros, hasta el 24 de agosto, con la participación de destacados especialistas. La actividad es arancelada. Por inscripciones e información: www.forosur.com.ar

Arte Moderno y Contemporáneo, local e internacional, en la Colección Federico J. Klemm

Fundación Federico J. Klemm presenta un Curso de 5 Clases Magistrales que recorrerá temas, disciplinas, debates, artistas y obras de la Colección Klemm, arte moderno y contemporáneo, local e internacional.

Graciela Sarti, Rodrigo Alonso, Julio Sánchez, Georgina Gluzman y María Fernanda Pinta nos acompañarán en los recorridos con imágenes y Audiovisuales.

El Cuerpo de una Colección, selección y curaduría actual del patrimonio a cargo de Federica Baeza y Guadalupe Chirotarrab, junto a obras conservadas en depósito, y los célebres Programas de TV del Banquete Telemático de Federico Klemm, serán una presencia permanente el los módulos.

Las clases se dictarán todos los primeros jueves de cada mes, hasta octubre, de 18:00 a 21:00, vía plataforma Zoom. Las clases están abiertas a todo público, con acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Más información: aprendizaje@fundacionfjklemm.org

Ya está abierta la inscripción a los talleres del segundo cuatrimestre 2021 de “Entrepalabras”

El programa, que inicia en agosto y se extenderá hasta noviembre, incluye:

-Taller de escritura académica (artículos y ponencias). Coordina: Marta Marin

El taller propone abordar las características y diferencias entre los artículos científicos de las ciencias experimentales y las ciencias sociales y las ponencias de congreso. Está destinado a estudiantes de posgrado, profesionales de cualquier área de conocimiento y profesores de nivel superior que quieran ayudar a sus estudiantes en la producción de sus primeras publicaciones. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) / inicio: 6/8

-Me leo, me leen, me corrijo, me corrigen II /Taller de autocorrección gramatical y ortográfica del propio texto II - Coordina: Verónica Bondorevsky

Este taller propone abordar el proceso de escritura de un ensayo. Está destinado a maestros, estudiantes avanzados y profesionales que deseen reflexionar sobre sus escritos a fin de redactar textos no ficcionales con solvencia. Cursada: 4 clases (de agosto y septiembre) / inicio: 6/8

-Las novelas experimentales de Manuel Puig: cultura de masas, género y arte pop || Coordina: Silvina Marsimian

Este taller de lectura propone abordar las novelas experimentales de Manuel Puig: Boquitas pintadas, Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña.

Está destinado a profesores, comunicadores sociales, editores y lectores en general. Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

ESCRITURA CREATIVA

-Objetos familiares, escrituras universales /Taller de escritura || Coordina: Laura Casanovas

En un recorrido que combina historia personal, arte y escritura, este tallerpropone abordar el objeto familiar como disparador de la producción creativa.Está destinado a quienes estén interesados en la escritura en relación condistintos campos del conocimiento como las artes visuales, la literatura, elteatro, la poesía, la filosofía, la educación artística. || Cursada: 4 clases (agosto y septiembre) / inicio: 11/8

-Lo que no se nombra no existe/ Taller sobre la comunicación con perspectiva de género || Coordina: Fabiana Scherer

Este taller busca ofrecer claves para una comunicación libre de estereotipos y promover la reflexión sobre los roles a través de diversos ejemplos sobre su construcción social, histórica y política. Está destinado a interesados en las nuevas tendencias de comunicación. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Mundo mínimo/ Taller de microrrelato I || Coordina: Analía Testa

Mediante una selección de microrrelatos, este taller propone analizar los recursos que utilizan los autores para construirlos y, a partir de ese fogueo de lecturas, ensayar la propia escritura. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en explorar el mundo del género, con o sin experiencia previa. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Intensa brevedad/Taller de microrrelato II || Coordina: Analía Testa

Este taller propone ejercitar la escritura de microrrelatos en tanto desafío lúdico y creativo con la intención de ganar, en el proceso de producción, mayor conciencia de las decisiones que hay que tomar al construirlos. Está destinado a quienes frecuentan la lectura de microrrelatos y quizás hayan ensayado su escritura. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Leo, luego escribo II /Taller de narrativa breve II - Coordina: Inés Fernández Moreno

Este taller propone explorar el camino de la escritura teniendo como guía textos literarios de reconocida calidad. Está destinado a quienes sean buenos lectores y tengan una experiencia previa de escritura (ideal para quienes cursaron “Leo, luego escribo I”). || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-La novela familiar / Taller de novela y autoficción || Coordina: Natalia Zito

El taller busca crear un campo fértil para desplegar los inicios de la escritura de una novela a partir de material autobiográfico como una fuente más de inspiración para la ficción. Está destinado a interesados en escribir literatura, con experiencia previa (ideal para quienes cursaron “Cazadores furtivos de la propia vida”). || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

ESCRITURA CREATIVA /LIJ (literatura infantil y juvenil)

-Modelitos de poesía /Taller de escritura de poesía para chicos || Coordina: Cecilia Pisos

Este taller propone explorar, desde la práctica de la escritura sobre modelos previos, las características de los diversos tipos de poemas para niños que conviven en la LIJ. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en experimentar los diversos formatos de la escritura poética para niños. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) inicio: 6/8

-Ilustrar es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado || Coordina: Istvansch

Este taller propone descubrir cómo se entrelazan los distintos discursos que conviven en los libros infantiles (haciendo hincapié en el libro-álbum por ser el género más complejo) y producir un proyecto ilustrado propio. Está destinado a público adulto interesado en la imagen en los libros para chicos, con conocimientos básicos de dibujo y color (o al menos, sin miedo a la página en blanco), ya que la finalidad del curso no es enseñar a dibujar. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) inicio: 6/8

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org || www.entrepalabras.org

INFANTILES

La Plaza de los chicos online

LA PLAZA DE LOS CHICOS, el clásico festival de teatro infantil del Paseo La Plaza, durante agosto presentará dos shows disponibles en streaming (uno por día) desde las 15hs con acceso gratuito y a beneficio de BANCO DE ALIMENTOS DE BUENOS AIRES que bajo el lema “Menos hambre, más futuro”, colabora con la alimentación de más de 400.000 personas por día, de los cuales el 76% son niños y adolescentes.

Más información en www.laplazadeloschicos.com

Ciencia en el C3

Siguen las actividades en el C3. En su segunda semana, el Centro Cultural de la Ciencia C3 invita a familias y público infantil a disfrutar de clubes científicos, teatro, el festival de literatura infantil FILBITA, talleres de lectura y dibujo, y mucho más. Todas las actividades son virtuales, gratuitas y requieren inscripción previa, cupos limitados.

Clubes científicos de invierno:

-De bomba al agua. Viernes 6 de agosto, a las 16 horas. Con el oceanógrafo Matías De Oto

Un taller y laboratorio audiovisual para zambullirse en el misterioso mundo oceánico a través de experimentos sencillos se relevarán las características y propiedades más notables del agua marina para reflexionar luego sobre la importancia de un océano saludable. Recomendado para chicos y chicas de 8 a 12 años. Inscripción acá

Historias para armar (¡con mucho mar!). Jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de julio, a las 16 horas. A cargo de Chicos. net

Tres encuentros donde se podrán crear personajes, escenarios y objetos, descubrir la importancia de un conflicto, conocer algunos tips para crear un final espectacular y luego decidir en qué se convertirá la historia: un videojuego, un juego de mesa o una historieta. Recomendado para chicos y chicas de 7 a 9 años. Inscripción acá





“Cuenta Cuentos Itaú”: estimular el poder transformador de la lectura infantil

“Cuenta Cuentos Itaú” es un programa desarrollado por Fundación Itaú Argentina con el objetivo de ampliar el acceso a la lectura en la primera infancia, facilitar información actualizada de qué y cómo leer para nuestros niños y niñas y ofrecer formación pragmática en mediación lectora para formatos presencial y digital.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en la promoción de la lectura infantil, especialmente cuando cumplen roles activos en la educación y crianza integral en la primera infancia.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de especialistas de Fundación Leer, a quienes la Fundación Itaú acompaña en La Maratón Nacional de lectura que se celebrará el próximo 24 de septiembre. Asimismo, Fundación Itaú también auspicia el desafío leer 20-20, que brinda acceso gratuito a libros digitales de literatura infantil clasificados por edades, actividades y juegos para las familias y las escuelas.

10/8 a las 18Hrs. Charla con Liliana Cinetto: El susurro de las palabras y de cómo la literatura comienza con las primeras nana

19/08 a las 18Hrs. Charla con Natalia Méndez: Leer, escuchar, ver, inventar. Las mil y una formas de fomentar la imaginación en la primera infancia

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto con Canal Pakapaka, con contenido a cargo del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en web y Spotify

Para chicos, en el San Martín

El Cultural San Martín invita a niñas y niños a disfrutar de las vacaciones de invierno junto a Ana y Wiwi y Clownies Re Fritos 2.0, dos espectáculos musicales para toda la familia, y junto al Baficito animado, el ciclo de cine independiente pensado para las infancias.

En estas nuevas vacaciones de invierno, “queremos acompañar a todas las familias para que los más de 500 mil chicos que viven en la Ciudad puedan reencontrarse con el juego y la cultura”, expresa Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad. “Es importante que podamos encontrar formas de expresión para hacer frente al difícil contexto que nos toca vivir. Con el objetivo central de construir espacios especialmente planificados para los más pequeños, queremos vivir juntos estas vacaciones.”

-Ana y Wiwi, de Lorena Romanin

Hasta el 15 de agosto. De jueves a domingos a las 17h. Duración 45′. Sala A. Entradas a través de tuentrada.com. General $500; estudiantes y jubilados $400; menores de 2 años gratis.

Sinopsis: Ana es una nena de 10 años que acaba de perder a su mamá. Vive en el campo con su papá, quien trabaja de capataz. Un buen día, su padre ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la alegría de Ana regresa. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo quiere llevarse a Wiwi para venderla, pero Ana buscará a toda costa salvar a su mejor amiga.

-Clownies Re Fritos 2.0, dirigida por Virginia Kaufman

Hasta el 15 de agosto. De jueves a domingos a las 16h. Duración 50′. Sala Muiño. Entradas a través de tuentrada.com. General $500; estudiantes y jubilados $400; menores de 2 años gratis.





