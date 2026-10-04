Dos obstáculos a la principal exportación pesquera de la Argentina y el intento en París para superarlos

Karina Milei, funcionarios y empresarios del sector pesquero en la "ronda de negocios" en París para empujar las ventas argentinas de langostino salvaje y vieira patagónica

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Quince empresas pesqueras argentinas participaron el viernes de la “Semana Argentina” en París, en una ronda de negocios y degustación de langostino argentino salvaje y austral y vieira patagónica, dos productos premium del Mar Argentino.

Con USD 1.676 millones en los primeros ocho meses del año, la pesca es el octavo sector exportador del país y está en camino de superar nuevamente los USD 2.000 millones anuales, como lo había hecho en la segunda mitad de la década pasada.

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El principal producto por valor total, el “langostino salvaje argentino”, en dos formas (entero y colas “peladas y desvenadas”) sumó de enero a agosto USD 746 millones, casi la mitad del total exportado en ese período, pero enfrenta dos limitaciones.

Buena parte de las ventas no llega al mercado internacional desde la Argentina, sino desde países como Perú e, incipientemente, Paraguay, que agregan valor a las colas de langostino mediante el proceso de “pelado y desvenado”. El explosivo crecimiento mundial de “vannamei”, un langostino de cultivo impulsado por la producción y el consumo de China, cuya marea de volumen inundó los mercados internacionales y tiende a deprimir el precio recibido por el producto salvaje, de mejor calidad y textura, más aún cuando en canales minoristas, como las cadenas de supermercados, ambos se exhiben en una misma góndola.

La primera es que buena parte de las ventas no llega al mercado internacional desde la Argentina, sino desde países como Perú e, incipientemente, Paraguay

Francia es un mercado importante: importa más de USD 800 millones anuales de langostino, y el producto argentino tiene allí mucho espacio para ganar, al igual que la vieira patagónica. La Ronda de Negocios se desarrolló con el auspicio de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, la hermana del presidente de la Nación, la agencia PromArgentina, el Consejo Federal Pesquero y la Embajada Argentina en Francia.

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El recorrido promocional seguirá el martes en Vigo, España, otro mercado clave, en Conxemar, evento anual al que la delegación argentina llegará con el lema “Mar Argentino, salvaje y austral”.

Las cámaras pesqueras subrayan que las exportaciones del sector superan las del sector vitivinícola y generan más de 23.000 empleos directos pagados muy por sobre el promedio argentino.

En julio, el nivel de actividad pesquera medido por el Indec (EMAE) subió 424,5% con respecto a igual mes de 2025, cuando un conflicto gremial había paralizado la flota congeladora tangonera, la principal aportante a las exportaciones de langostino, y un 9% contra igual mes de 2024.

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En París, los empresarios argentinos destacaron la diferencia del langostino salvaje del Mar Argentino respecto del vannamei.

El volumen del langostino "vannamei" de cultivo es 34 veces superior al que se peca en el Mar Argentino (Foto: Sanipes)

La calidad y trazabilidad del producto argentino y los avances en certificaciones internacionales de sustentabilidad son la clave para defender prestigio, precio y mercados. “Apuntamos a la consolidación de un producto premium en mercados que exigen calidad, trazabilidad y sustentabilidad”, dijo Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca).

“Para sostener ese lugar, el sector sigue trabajando en mejorar su competitividad logística y de costos, que es lo que finalmente nos permite competir de igual a igual en esos mercados exigentes”, sostuvo el directivo del sector pesquero.

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Apuntamos a la consolidación de un producto premium en mercados que exigen calidad, trazabilidad y sustentabilidad (Boiero)

En tanto Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino Patagónica de la Industria Pesquera, Capip, destacó la presencia del sector. “Que la pesca tenga una muestra propia en la Argentina Week es una señal clara de que el langostino ya se ganó un lugar en la mesa de los productos que representan a la Argentina en el mundo”, sostuvo.

Precio, comercio, posición competitiva

Infobae accedió a un estudio sobre precio, comercio y posición competitiva del langostino argentino en el mercado mundial realizado por Axia Consultora Económica que precisa, entre otras cosas, que la captura en el Mar Argentino alcanzó un máximo en 2018 (255.000 toneladas) y, a causa del conflicto gremial, un piso en 2025, y analizó los dos fenómenos con los que debe lidiar el sector langostinero.

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Por un lado, dice el informe de Axia, en 2025 el 69% de las “colas de langostino salvaje argentino” peladas y desvenadas no llegaron a Estados Unidos, principal destino de ese producto, desde la Argentina, sino desde Perú, aunque respetando la denominación, que tiene el sello del MSC (Marine Stewardship Council), la certificación de pesca sostenible y de calidad de producto más reconocida y rigurosa a nivel mundial para pesquerías silvestres.

El fenómeno era inexistente hasta 2021, pero Perú reprocesa colas de langostino argentino y coloca en EE.UU de ese producto más volumen (17.000 toneladas el año pasado) que la propia Argentina (5.300 toneladas). Al proceso de “maquila” o “façon” empezó a sumarse Paraguay, un país mediterráneo. Por caso, destacó LAC Insights, la planta de Hohenau, en Itapúa, de la empresa South Atlantic Company, ya empezó a procesar langostino argentino, pescado a miles de kilómetros de distancia.

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¿A qué se debe que apenas 31% del langostino salvaje argentino exportado a Estados Unidos haya salido de la Argentina?, le preguntó Infobae a Fabián Pettigrew, autor del informe de Axia: “Es un problema de mano de obra, básicamente. Es muy cara en la Argentina y muy barata en Perú. Si querés hacer una cola reprocesada aquí no dan los costos para colocarla en el mercado americano; eso impide un agregado de valor”.

Tipo de cambio y “costo argentino”

Ante la misma consulta, Boiero precisó desde París: “Un operario en Perú cobra USD 400 al mes, en el sur argentino por menos de USD 2.000 por mes no tenés a nadie, y con USD 400 no se puede vivir. El costo argentino y el tipo de cambio son un problema que venimos denunciando desde hace muchos años”.

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Un operario en Perú cobra USD 400 al mes, en el sur argentino por menos de USD 2.000 por mes no tenés a nadie, y con USD 400 no se puede vivir (Boiero)

Ese fenómeno está detrás del aumento del 600% del volumen langostino argentino reprocesado y exportado desde Perú, “pelado y desvenado”, a EE.UU. Eso sí, respetando la denominación de origen y su nombre científico, Pleoticus muelleri, especie de la cual datos de la FAO precisan que la Argentina explica el 99,5% de las capturas mundiales.

Un buque langostinero, en plena "marea" de pesca

Un problema o competidor mucho mayor es el langostino “vannamei” que en los últimos 15 años impulsó China y que, pese a ser un producto de inferior calidad y sujeto al riesgo de enfermedades como el “vibrio”, según documentaron estudios publicados por Nature, una prestigiosa revista científica, creció como una “marea” que hizo que hoy su volumen de producción sea 34 veces el del langostino salvaje argentino.

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Esa marea achicó el “premio” o diferencia de precios del producto argentino, que de ser 60% superior al producto de cultivo en 2016 llegó a achicarse al 30% y debe defender su condición diferencial, en especial en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados. El problema es menor en el mercado “Horeca”, de Hoteles, Restaurantes y Catering, que distinguen mucho mejor por calidad de productos, explicó Pettigrew.

El problema es menor en el mercado “Horeca”, de Hoteles, Restaurantes y Catering, que distinguen mucho mejor por calidad de productos (Pettigrew)

Desde Francia, Boiero explicó que la intención del sector langostinero argentino, en el que conviven “congeladores” y “fresqueros”, es hacer campañas muy fuertes para poner en valor la condición de natural, salvaje, de diferente textura y sabor, del producto argentino. “Palo a palo perdemos como en la guerra con el vannamei; ellos manejan volúmenes de millones de toneladas. Nosotros apuntamos a mercados de alto poder adquisitivo; eso requiere campañas de promoción y mucho dinero” dijo.

La certificación MSC del langostino argentino es auditable desde abril de 2025 para la pesca costera de Chubut y desde febrero pasado para la pesca en “aguas nacionales”. El langostino argentino que mejor defiende su valor en góndola es el “L1″, el entero de mayor tamaño, pero la certificación alcanza a todas sus presentaciones (L1 a L5 y C1 a C5).

Marea cultivada

La competencia es contra un gigante, el langostino “Penaeus vannamei”, que alcanzó en 2025 un volumen mundial de 7,7 millones de toneladas, casi el triple del nivel de 2010.

Cinco países (China, Ecuador, India, Vietnam e Indonesia) generan 85% del total y Ecuador, cuyas exportaciones de vannamei aumentaron casi 800% y es ahora “rehén” de China, que es a la vez el principal productor y consumidor mundial.

“La estructura de destinos de Ecuador es su mayor fragilidad y, por eso mismo, un riesgo para Argentina. China pasó de explicar el 4,4% de las exportaciones de vannamei ecuatoriano en 2013 al 59,3% en 2023. Cualquier recorte de compras o de precio en ese destino vuelca volumen a Europa, que es donde Argentina defiende su margen”, dice el estudio de Axia. De hecho, apunta, las compras de España (puerta de entrada de gran parte de las ventas argentinas al mercado europeo) a Ecuador saltaron de 64.100 a 86.000 toneladas entre 2024 y 2025, un 34% en solo un año.

Aparte del sello MSC sobre sus condiciones silvestres y de calidad, el langostino argentino tiene dos ventajas apreciables.

Una es la de ser, entre los cinco “langostinos salvajes” reconocidos del mundo, el único con escala exportable, a diferencia, por caso, de la “gamba roja” o la “gamba mediterránea”, de mayor precio pero mucho menor escala.

Ventaja en Estados Unidos

La segunda es en el mercado norteamericano, a condición de mejorar sus condiciones de competitividad. Hasta 2024 el langostino entraba a EE.UU. con arancel cero para todos los orígenes. En 2025 aparecieron gravámenes, en 2026 escalaron y la competencia se reordenó a favor de Argentina, que paga hoy 10%, el piso del esquema, junto a México y Canadá, mientras India —su mayor competidor por volumen— carga 17%, ventaja de siete puntos que llegó a ser de 47 puntos hasta que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. anuló los “aranceles recíprocos” que había dispuesto el gobierno de Donald Trump.

Hasta 2024 el langostino entraba a Estados Unidos con arancel cero para todos los orígenes. En 2025 aparecieron gravámenes, en 2026 escalaron y la competencia se reordenó a favor de Argentina, que paga hoy 10%, el piso del esquema

Argentina es, además, el único oferente grande al que Washington no aplicó medidas antidumping, que sí impuso a Ecuador, India, Indonesia y Vietnam, incluyendo al langostino de aguas cálidas “salvaje o de cultivo” por igual.

Con acento francés

La vieira patagónica, el otro producto que la pesca argentina fue a promocionar en la Semana Argentina en París, se siente en Francia como en su casa.

Se trata de la quinta especie del Régimen de Administración por cuotas de captura individuales y transferibles que rige en el Mar Argentino, un producto absolutamente premium que capturan solo dos empresas: Wanchese, que inició la captura de la especie en 1996, y Glaciar Pesquera, que en junio pasado fue adquirida por Newsan, ya un gigante de la pesca a partir de su origen en la hoy declinante electrónica fueguina.

Vieiras gratinadas en su propia concha, una de las exquisiteces posibles con esa joya del Mar Argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como detalló hace tiempo Infobae, se trata de una joya del Mar Argentino, con dos grandes mercados: EEUU, donde es mayormente consumida en forma de medallones o scallops, y Francia, origen del gusto por este molusco cuyos usos culinarios esparció por el sur de EEUU, Canadá, Bélgica y otros países de Europa.

El Larousse Gastronomique, biblia de la cocina francesa, recuerda que esta exquisitez se sirve en su concha, a la americana, al champán, al curry o al gratén, con distintas salsas, en brochetas, salteadas a la provenzal o frías en ensalada, y simboliza una comida festiva.