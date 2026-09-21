Ortografía y redacción: 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del debate de jefes de Estado y de Gobierno que abre el periodo de sesiones de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York, se ofrecen una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas.

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La Asamblea General es uno de los principales organismos de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que lo indicado es la mayúscula inicial en sus dos términos ( Asamblea General ).

Por el contrario, los cargos se escriben con minúsculas , sean del rango que sean: presidente (de la Asamblea General) .

En lenguaje escrito y formal lo apropiado es utilizar el ordinal octogésima primera , abreviado con números arábigos, punto y letra volada ( 81.ª , no 81ª ni 81 ) o con números romanos ( LXXXI ). Puede leerse como octogésima primera y también como si se tratara de un número cardinal: ochenta y una Asamblea General .

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Lo mismo se aplica en masculino, en caso de concordar con periodo de sesiones .

Los lemas se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios . Si se incluyen en un texto, se enmarcan entre comillas : «El nuevo periodo de sesiones lleva como lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”».

En las noticias relacionadas con este tema a menudo se escribe sobre los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros , expresiones en las que , ya se utilicen en singular o en plural, lo adecuado es la mayúscula en Estado y en Gobierno .

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Por otro lado, en la aposición Estado miembro se recomienda marcar el plural en los dos términos ( Estados miembros ) , aunque el segundo puede permanecer invariable ( Estados miembro ).

En los textos en los que se alude a la procedencia de Khalilur Rahman, que preside la Asamblea General, se aconseja optar por las adaptaciones plenas del topónimo y del gentilicio ( Bangladés y bangladesí ), frente a las formas con sh ( Bangladesh y bangladeshí ).

En la actualidad, los antropónimos extranjeros conservan por lo general su grafía original en los textos en español. Así, en «Tras diez años al frente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres concluirá su segundo mandato como secretario general el último día de 2026», habría sido mejor escribir António Guterres , con tilde en la primera o .

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Uno de los principales propósitos de la 81.ª Asamblea General es el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible , expresión genérica a la que, en principio, corresponde la minúscula, aunque cabrían las mayúsculas iniciales en caso de considerarse como el nombre propio de un programa. La sigla ( ODS ) se escribe en mayúsculas y sin puntos .

El anuncio de la firma durante la celebración de la Asamblea General de un pacto entre Estados Unidos y Dinamarca sobre la isla de Groenlandia está presente en numerosas informaciones sobre este evento. A este respecto, conviene prestar atención a la grafía del topónimo, que es Groenlandia , con -nl- y no Groelandia , como se puede ver en algunas noticias.

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Se recuerda que el sustantivo genérico isla no forma parte en este caso del nombre oficial, por lo que se escribe con minúscula .

En referencia a las reuniones que algunos mandatarios mantienen al margen de la Asamblea General, es frecuente encontrar la voz aparte empleada como sustantivo (‘conversación privada que mantienen dos o más personas, al margen de otras que se hallan en el mismo lugar’). Es innecesario el uso de las comillas .

Para hablar del permiso que Estados Unidos concede a los participantes en la Asamblea General para su entrada en el país, donde está la sede central de esta institución, son igualmente válidas las voces visado y visa , más utilizada en América .

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Si se emplea la expresión abreviada Naciones Unidas , la concordancia se establece en plural si se utiliza el artículo determinado las («Las Naciones Unidas son un foro multilateral») o, más raramente, el indeterminado unas , como sucede en el lema de este periodo («Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos»), o algún otro determinante («Esas Naciones Unidas que permitieron al mundo remontar el vuelo»).

Si no se utiliza el artículo, se usa el singular : «Naciones Unidas es un foro multilateral mundial».

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.