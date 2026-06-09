Cultura

“Los que no están a favor hablan del millonario, con la intención de separarme de la gente”: 12 frases del Indio Solari en sus memorias

El escritor Marcelo Figueras reveló la historia secreta del libro ‘Recuerdos que mienten un poco’ y con ella, reflotan definiciones del cantante sobre la banda, la separación, el dinero y la muerte de Walter Bulacio

Guardar
Google icon
El libro 'Recuerdos que mienten un poco', las memorias oficiales del Indio Solari, fue publicado en 2019 por Editorial Sudamericana
El libro 'Recuerdos que mienten un poco', las memorias oficiales del Indio Solari, fue publicado en 2019 por Editorial Sudamericana

El escritor y periodista Marcelo Figueras reveló en el portal El Cohete a la Luna las circunstancias precisas que dieron origen a Recuerdos que mienten un poco, el libro de memorias de Carlos “Indio” Solari. Todo comenzó, cuenta Figueras, el domingo 7 de diciembre de 2014, cuando recibió un mail del entonces manager del músico, Julio Sáez: “Quiero que sepas que sería del agrado de Indio que vos seas la persona que ayude en su momento a escribir sus memorias”, le escribió.

El mensaje llegó tras quince años sin contacto entre Figueras y el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La última vez que se habían visto fue durante una entrevista por la salida de Momo Sampler, el disco final de la banda. Después vinieron la separación de la banda y una relación que se mantuvo a distancia, con agradecimientos puntuales del Indio ante cada artículo que Figueras publicaba sobre su obra. Fue precisamente uno de esos textos el que aceleró los tiempos. Tras escribir la crítica del cuarto disco solista, Pajaritos, bravos muchachitos, Figueras decidió hacerle llegar sus propios libros a través de Sáez. El mail de con el ofrecimiento de escribir las memorias del cantante llegó poco después.

PUBLICIDAD

Según describió Figueras en El Cohete a la Luna, lo que siguió fueron “cuatro años más vertiginosos y apasionantes” de su vida, con un temor inicial que él mismo reconoció: encontrar que el artista no estaba a la altura de su propia obra. Ese temor se disipó. “Terminé entendiendo que el Indio era tan interesante como su obra”, escribió. El formato del libro también fue materia de negociación. Figueras prefería la primera persona, construir el texto como una novela donde la voz del músico absorbiera todo. Solari insistió en el diálogo, con la convicción de que esa estructura le daba al escritor una presencia que consideraba justa. “Podría haber contratado un millón y medio de ghostwriters”, señaló Figueras, pero el músico rechazó esa opción.

El trabajo incluyó además el seguimiento de la creación del disco El ruiseñor, el amor y la muerte, desde las primeras grabaciones caseras con “letras en inglés trucho” hasta la versión final. Para Figueras, el resultado es un libro que funciona como prisma de los últimos setenta años de historia argentina: “Las canciones de Los Redondos / Solari explican como pocas el país donde nos tocó vivir”, escribió, y cerró su texto con la misma frase que el propio Indio había dejado publicada al final de aquella entrevista de 2001: “Ojalá pase algo, y pronto, que lo conmueva todo”.

PUBLICIDAD

Una pequeña multitud de fans ricoteros acompañó la presentación de 'Recuerdos que mienten un poco' en la Feria del Libro en 2019 (Foto: Nicolás Stulberg)
Una pequeña multitud de fans ricoteros acompañó la presentación de 'Recuerdos que mienten un poco' en la Feria del Libro en 2019 (Foto: Nicolás Stulberg)

Estas son doce definiciones del Indio Solari publicadas en el libro Recuerdos que mienten un poco (2019, Editorial Sudamericana).

Evita

“Dicen que ahí me tuvo en brazos Evita, la hermosa muchacha de Los Toldos. Algún bien debe haberme transmitido. Evita siempre fue el Lado A para mí. Si no hubiese puesto a mis viejos en la tapa de El ruiseñor, el amor y la muerte, la habría puesto a ella.”

La vocación

“Cuando me echaban de todos los colegios, yo no me ponía contento. Uno no se jactaba de algo así, porque dolía. Además había que bancarse a los padres remachando eso de que con la guitarrita y con la escritura me iba a cagar de hambre. Y la realidad parecía darles la razón: tus compañeros se habían recibido y vos seguías amurado en un cuartucho, escribiendo, pintando con pintura regalada… Y mientras tanto, mirabas al cielo y te rebelabas, pensando: ¿Por qué me despertás esta ambición si no tengo posibilidades?”

La cabeza

“Durante esos tres años, del ’67 al ’69, la psicodelia fue lo más importante que me pasó. Yo me considero un hombre de la psicodelia. Imagino que hoy habrá otras experiencias a disposición, que le serán parangonables de algún modo. Pero aquello era otro contexto y otras drogas. Lo que hizo en mí fue abrir mi cabeza, básicamente.”

Los Redondos

“Es que éramos decadentes de verdad, ninguno de nosotros podía pasar por un miembro productivo de la sociedad. Haber sido marginal en serio —política, cultural, socialmente— te dotaba de una cierta fortaleza. Lo que perseguíamos no era una satisfacción epitelial, efímera. En la época que empezamos no había premio alguno, ninguna zanahoria bailando ante tus narices.”

La misa

“Creo que lo que inspiró esa cosa religiosa fue, sencillamente, la felicidad de la gente que nos iba a ver. A pesar de que de algún modo pareciese una contradicción, porque la temática que tocábamos, la tensión que producíamos, distaba de ser ligera. Pero la gente salía feliz de los shows. Eso era lo que te quitaba de encima el demonio, no era cuestión de rezar: lo que funcionaba era ir a un lugar donde lo expulsabas de veras, participabas de una experiencia dionisíaca.”

Después de Los Redondos

“Cuando se rompieron Los Redondos, me preguntaban: Y ahora, ¿Qué vas a hacer? Y yo iba a seguir haciendo lo mismo, obviamente. Corría el riesgo de ser menos convocante pero no podía cambiar mi esencia. ¡No sé hacer otra cosa, ni de otro modo! Cuando uno vive la vida como la vivo yo, no se toma las cosas con mesura. Mejor que exploten haciendo una canción que poniendo una bomba. Yo no me dediqué a esto para entretener a la gente, para distraerla mientras le meten la mano en el bolsillo.”

El rock

“Yo creo que acá hay mucha gente que vivió la cultura rock sin compromiso profundo. Los platenses éramos meloneros, una fauna pequeña pero interesante. Cuando entrás a escarbar en el melón, descubrís estímulos interminables. Por eso tendíamos a producir un arte disruptivo, irritante. La única revolución que está verdaderamente a tu alcance es lo que hacés de la mañana a la noche, tu manera de vivir.”

Marcelo Figueras, coautor del libro (izq.) y Juan Ignacio Boido, director de Penguin Random House (Foto: Nicolás Stulberg)
Marcelo Figueras, coautor del libro (izq.) y Juan Ignacio Boido, director de Penguin Random House (Foto: Nicolás Stulberg)

Las letras

“Mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción, soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes. Pero, cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo… Ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera y así lo entienden.”

Walter Bulacio

“En mis conciertos, la foto de Walter Bulacio aparece cuando cae el sol y está horas ahí, junto a la palabra justicia. Y aún así dicen: No se acordó nunca más… El que no te acordás sos vos, boludo.”

El dinero

“Los que no están a favor de que uno siga infectando la sociedad hablan del millonario, con la intención de separarme de la gente. Como diciendo: Este dice esto, pero es un ricachón. Cuando yo no dije nunca que el dinero era malo. Lo único que distingo es entre los que se lo ganan de forma genuina o no. Si te lo ganaste bien, disfrutalo. Pero doná algo al Garrahan de vez en cuando, turro.”

La separación

“Lo que pasó esa noche me sorprendió… Lo único que sé es que seguimos gritando hasta que Skay se fue a la mierda, porque no le gustan las situaciones tensas. No recuerdo si al final dije expresamente Esto se acabó acá, pero me subí al coche… y volví a casa. …Me enfurecí tanto que no daba para volver atrás. Porque esos son los términos en que yo vi y sigo viendo la cosa: para mí fue una traición. Que arruinó un eje de mi vida, algo central. Más allá de Bruno y de Virginia, no me han pasado cosas más importantes: ¡como proyecto de vida, yo fui un Redondo durante casi toda mi existencia!”

El futuro

“Me va a costar convencer a la gente de que no voy a tocar más. Casi nadie quiere creerlo, ¿no?”

Temas Relacionados

Indio SolariMuerte del Indio SolariPatricio Rey y sus redonditos de ricotaRock argentinoUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cineastas tachan de “fracaso intelectual” el boicot al director israelí Nadav Lapid en Francia

Las protestas de varios realizadores programados por sus vínculos con financiación pública de Israel llevaron al cineasta, exiliado en Francia, a desistir de viajar al certamen, según explicó

Cineastas tachan de “fracaso intelectual” el boicot al director israelí Nadav Lapid en Francia

La primera novela de Pedro Almodóvar ya asoma: escritura, bloqueo creativo y un vínculo amoroso

Luego de la colección de cuentos ‘El último sueño’, uno de los cuales inspiró la película ‘Amarga Navidad’, el director español publicará su primer relato de largo aliento el 29 de octubre

La primera novela de Pedro Almodóvar ya asoma: escritura, bloqueo creativo y un vínculo amoroso

De cara al Mundial, Lamine Yamal ya tiene su propia estatua

La pieza llega a días del inicio del campeonato mundial de fútbol y también funciona como homenaje a la Eurocopa 2024, cuando el jugador del Barcelona vistió la camiseta de España campeona de Europa

De cara al Mundial, Lamine Yamal ya tiene su propia estatua

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

El proyecto apostará por una experiencia inmersiva con recursos multimedia, documentos originales y recorridos interactivos dentro del universo del artista, todo en una de las construcciones menos exploradas de su legado

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

La autora se quedó con el III Premio Internacional Francisco Ayala por “No debería excitarme que hables así”

La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

DEPORTES

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

El homenaje especial Diego Armando Maradona que haría la FIFA en la ceremonia inaugural de México en el Mundial 2026

Entre la diabetes, la lesión de 2022 y la ovación en París: el recorrido de Zverev hacia el título en Roland Garros

Simuló 10 mil veces el Mundial, predijo quién será campeón y arrojó un dato que llamó la atención: el nuevo vaticinio de una supercomputadora para la Copa del 2026

Las negociaciones que tiene abiertas River Plate tras cerrar el fichaje de su segundo refuerzo

TELESHOW

Con Marcelo Tinelli, Luciana Rubinska y un gran equipo, así será la cobertura del Mundial en Infobae en Vivo

Con Marcelo Tinelli, Luciana Rubinska y un gran equipo, así será la cobertura del Mundial en Infobae en Vivo

El look sensual de Daniela Celis en su cumpleaños de 30: impactantes transparencias, bucaneras de cuero y coronita

El conmovedor testimonio de la fanática que fue consolada por la esposa del Indio Solari: “Me curó el alma”

La impactante vista que compartió Cami Homs desde un restaurante icónico de Italia: “Es caro sí, pero vale la pena”

La iniciativa de Mario Pergolini para realizar un mural del Indio Solari: “¿Alguien tiene una pared disponible?”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La CIDH exige a Nicaragua proteger los derechos y la salud del joven Beyker Ferreti atrapado en una condena arbitraria

Apuestas en línea en México: el crecimiento del mercado abre nuevas alertas sobre regulación y protección al consumidor

Congreso Nacional tendrá la última palabra sobre el regreso del Consejo de la Judicatura en Honduras

Árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: perfiles y trayectorias