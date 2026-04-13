Albertina Carri, Marta Minujin y Liliana Porter irrumpen en MUNTREF

El próximo miércoles 15 de abril, el Museo de Artes Visuales en MUNTREF Artes Visuales de Caseros, provincia de Buenos Aires, inaugurará dos exposiciones que abordan el concepto de infancia desde múltiples perspectivas históricas y sociales. La muestra colectiva internacional Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo y la video instalación Punto Impropio de Albertina Carri forman parte de una serie global curada por Diana Wechsler, que ha recorrido sedes en Arabia Saudita, Italia, Chile y Argentina en el marco del proyecto BIENALSUR.

Ambas exhibiciones en Caseros reproducen parte del contenido expuesto simultáneamente en MUNTREF Inmigrantes, situado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que establece una red expositiva que articula distintos espacios y contextos. En particular, participar en esta edición implica acceder a obras de artistas como Marta Minujin, Liliana Porter, Michelangelo Pistoletto, Christian Boltanski, Arwa Alneami, Glenda León, Jordi Colomer, Gabriela Golder, Aimée Zito Lerma y Leticia Obeid.

Diana Wechsler, curadora de la exhibición, enfatiza que la noción de infancia ha sido históricamente mutable. En su ensayo curatorial, Wechsler destaca: “La palabra infancia remite hoy a la niñez. Sin embargo, no fue siempre así. La niñez se va construyendo a lo largo de los siglos hasta configurarse como una etapa singular de la vida humana, diferenciada claramente de la de la adultez”.

De la muestra colectiva internacional "Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo"

Además, la curadora refiere a las reflexiones de Giorgio Agamben y Francois Lyotard para profundizar en la condición de la infancia como una dimensión inherente y continua de la experiencia humana. Agamben afirma: “Nunca se abandona definitivamente la infancia, nunca somos enteramente adultos: no hay vida humana sin infancia”. Lyotard distingue la infancia como “un tiempo singular, que se vive más que en sentido cronológico”.

La instalación audiovisual “Punto Impropio”, de Albertina Carri, se presenta de manera simultánea en los dos espacios de MUNTREF en Buenos Aires. Esta obra propone una exploración sobre la memoria, el archivo personal y las formas de representación, abordando la huella que la desaparición de su madre dejó en la artista y en la sociedad argentina.

El escritor Daniel Link aporta una interpretación sobre la pieza, citada por BIENALSUR: “Como un ejercicio filológico obsesivo y desmesurado, Albertina registra con microscopio el trazo materno sobre el papel. En el audio, donde la escuchamos leer esas cartas ‘sin ahorrar ni una coma’, su voz quiere que entendamos que, más allá de las convenciones de escritura, hay algo mágico que nos permite entrever lo que no ha sido escrito y que tiene la forma de una indicación para el futuro”.

Albertina Carri se presenta con la video instalación "Punto Impropio"

La madre de Carri fue asesinada por la dictadura argentina, y sus restos permanecen desaparecidos, un hecho que convierte al homenaje realizado por su hija en una de las obras más importantes de la memoria reciente argentina. Carri utiliza un dispositivo audiovisual que desafía los límites entre lo documental y lo ficcional, invitando a repensar las narrativas históricas y la permanencia del pasado en el presente.

Tanto “Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo” como “Punto Impropio” se inscriben en los lineamientos de la programación 2026 de MUNTREF, que integrará propuestas expositivas con actividades y programas públicos diseñados en articulación con las carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

*MUNTREF, Valentín Gómez 4838, Caseros, Provincia de Buenos Aires. De lunes a sábados de 11 a 19 h. Entrada gratuita.