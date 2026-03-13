Cultura

¿Regresarán a París? El futuro de las obras del Louvre Abu Dhabi se complica por la guerra

La tensión por el préstamo de piezas artísticas entre Francia y Emiratos Árabes Unidos aumenta a raíz de los ataques recientes en el conflicto armado de Irán, Estados Unidos e Israel

Guardar
La intensificación de la guerra
La intensificación de la guerra en Oriente Medio aumenta la preocupación por la seguridad de las obras maestras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

La intensificación de la guerra en Oriente Medio ha generado preocupación por la seguridad de las obras maestras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi, lo que ha provocado interrogantes sobre la seguridad de la única sucursal extranjera del famoso museo. El museo, que abrió sus puertas en Emiratos árabes Unidos en 2017, hasta ahora ha salido ileso de casi 1.800 ataques con drones y misiles iraníes lanzados desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

El museo Louvre Abu Dhabi —que sigue abierto— afirmó que la seguridad de sus visitantes, su personal y sus colecciones sigue siendo su “máxima prioridad”. Sin embargo, las preocupaciones aumentan en Francia. “Las obras deben ser retiradas”, afirmó Didier Selles, quien ayudó a negociar el acuerdo original entre Francia y Emiratos árabes Unidos. El experto declaró a la revista Télérama que las obras corren riesgos tras el estallido de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán. El diario francés La Tribune de l’Art también expresó esa alarma, señalando: “¡Las obras del Louvre en Abu Dhabi deben ser aseguradas!”

El Ministerio de Cultura de Francia buscó tranquilizar a los críticos, diciendo que las autoridades francesas están “en contacto estrecho y regular con las autoridades de Emiratos árabes Unidos para garantizar la protección de las obras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi”.

El Louvre Abu Dhabi permanece
El Louvre Abu Dhabi permanece abierto pese a más de 1.800 ataques con drones y misiles contra Emiratos Árabes Unidos desde el estallido del conflicto regional (Foto: AP Photo/Kamran Jebreili)

Riesgos de repatriación

Según el acuerdo con Emiratos árabes Unidos, Francia accedió a proporcionar expertos, prestar obras de arte y organizar exposiciones, a cambio de 1.000 millones de euros, incluidos 400 millones solo por la licencia del uso del nombre Louvre. El histórico acuerdo se amplió en 2021 por una década más, hasta 2047, por otros 165 millones de euros.

France Museums, la consultora internacional encargada de desarrollar el Louvre Abu Dhabi, indicó que además de la colección permanente del museo, compuesta por 600 piezas, unas 250 obras están en préstamo desde Francia, aunque declinó proporcionar más detalles. Importantes instituciones francesas, entre ellas el Louvre y el museo de Orsay, rechazaron precisar qué obras han prestado al Louvre Abu Dhabi.

En su sitio web, el Louvre señala que confía 100 obras al museo de Abu Dhabi cada año. Una fuente conocedora del asunto dijo bajo condición de anonimato, que no existe un peligro inminente, y destacó que el museo está diseñado para proteger las colecciones tanto de amenazas a la seguridad como de desastres naturales. La repatriación implicaría sus propios riesgos, agregó la fuente. “¿Podemos imaginar un puente aéreo para transportar obras en medio del conflicto?”, preguntó.

El acuerdo cultural entre Francia
El acuerdo cultural entre Francia y Emiratos Árabes Unidos garantiza el préstamo de obras y expertos al Louvre Abu Dhabi hasta el año 2047 (Foto: REUTERS/Satish Kumar)

El Museo Louvre Abu Dhabi surgió de un acuerdo de cooperación cultural entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos en 2007. Su concepción responde al objetivo de crear un espacio que celebre el intercambio entre Oriente y Occidente, integrando obras de distintas civilizaciones y épocas. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Jean Nouvel, quien ideó una cúpula de acero y aluminio que filtra la luz en patrones inspirados en la tradición árabe. La instalación del museo en la isla Saadiyat fue parte de un ambicioso plan para posicionar a Abu Dhabi como un referente cultural global. Su construcción representó uno de los proyectos museísticos más importantes de la región.

La actividad del Louvre Abu Dhabi incluyeron exposiciones permanentes y temporales con obras emblemáticas como La Bella Ferronnière de Leonardo da Vinci, Retrato de una dama de Pablo Picasso y piezas de Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Édouard Manet. El museo ha albergado muestras destacadas como Roads of Arabia, que explora la historia de Arabia Saudita, y 10,000 Years of Luxury, dedicada al concepto de lujo a lo largo de la historia.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Louvre Abu DhabiEmiratos Árabes UnidosPatrimonio CulturalConflictos Armados

Últimas Noticias

El arte digital de David Hockney transforma la Serpentine Gallery de Londres en un paseo por la campiña francesa

La exposición ‘Un año en Normandía’ revela cómo el artista británico reinterpreta la naturaleza y el tiempo con nuevas perspectivas sobre la experiencia y la observación en el arte contemporáneo

El arte digital de David

Tip de ortografía del día: premios Óscar, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de ortografía del día:

Joan Manuel Serrat conmueve a Mendoza: este fin de semana recibe un doctorado honoris causa y brinda una charla abierta

En un encuentro con la prensa local, el cantautor catalán habló del auge de la ultraderecha entre los jóvenes. “Más que por un análisis de la situación, lo que aquí puede es el instinto”, reflexionó

Joan Manuel Serrat conmueve a

Epicuro, filósofo griego: "No arruines lo que tienes deseando lo que no tienes"

La historia de un pensador que propuso un cambio en el rumbo de la filosofía antigua. Una escuela donde hombres, mujeres y personas esclavizadas podían aprender juntos, y el mensaje que se mantiene vigente en debates sobre felicidad y deseo.

Epicuro, filósofo griego: "No arruines

Timothée Chalamet, entre la polémica y la eterna “lista de espera” del Oscar a mejor actor

Los ejemplos de Peter O’Toole y Paul Newman ilustran el complejo entramado de prestigio, expectativas y azar que determina cuándo –y por qué– la Academia concede el galardón interpretativo

Timothée Chalamet, entre la polémica
DEPORTES
Franco Colapinto correrá la carrera

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de Alpine: el detrás de escena del tema que mantiene en vilo a la F1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

La divertida desmentida de Mostaza Merlo sobre una desopilante anécdota de Brian Sarmiento: “Nunca practicó con nosotros”

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver

Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

Andrea del Boca desafió a Santiago del Moro durante la gala de Gran Hermano

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco: “Me destrozó su historia”

El club de fans de Carmiña Masi la defendió luego de sus dichos racistas en Gran Hermano: “Los jueces de la moral”

Tiene 13 años y emocionó a Abel Pintos al cantar uno de sus hits: “Estoy nervioso y contento”

INFOBAE AMÉRICA

Marset, el narco uruguayo que

Marset, el narco uruguayo que tuvo varias caras para ocultar su identidad y que cayó dos veces en Bolivia

El nuevo sistema NIX digitaliza la gestión urbana y atrae inversiones en San Salvador

Un muerto por una explosión durante una marcha progubernamental en Teherán a la que asistió el presidente Masud Pezeshkian

Panamá fortalece monitoreo sanitario ante aumento de casos de sarampión en América

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado a un hospital por una crisis de vómitos y escalofríos