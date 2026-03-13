¿Regresarán a París? El futuro de las obras del Louvre Abu Dhabi se complica por la guerra

La intensificación de la guerra en Oriente Medio aumenta la preocupación por la seguridad de las obras maestras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi (Foto: REUTERS/Amr Alfiky)

La intensificación de la guerra en Oriente Medio ha generado preocupación por la seguridad de las obras maestras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi, lo que ha provocado interrogantes sobre la seguridad de la única sucursal extranjera del famoso museo. El museo, que abrió sus puertas en Emiratos árabes Unidos en 2017, hasta ahora ha salido ileso de casi 1.800 ataques con drones y misiles iraníes lanzados desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

El museo Louvre Abu Dhabi —que sigue abierto— afirmó que la seguridad de sus visitantes, su personal y sus colecciones sigue siendo su “máxima prioridad”. Sin embargo, las preocupaciones aumentan en Francia. “Las obras deben ser retiradas”, afirmó Didier Selles, quien ayudó a negociar el acuerdo original entre Francia y Emiratos árabes Unidos. El experto declaró a la revista Télérama que las obras corren riesgos tras el estallido de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán. El diario francés La Tribune de l’Art también expresó esa alarma, señalando: “¡Las obras del Louvre en Abu Dhabi deben ser aseguradas!”

El Ministerio de Cultura de Francia buscó tranquilizar a los críticos, diciendo que las autoridades francesas están “en contacto estrecho y regular con las autoridades de Emiratos árabes Unidos para garantizar la protección de las obras prestadas por Francia al Louvre Abu Dhabi”.

El Louvre Abu Dhabi permanece abierto pese a más de 1.800 ataques con drones y misiles contra Emiratos Árabes Unidos desde el estallido del conflicto regional (Foto: AP Photo/Kamran Jebreili)

Riesgos de repatriación

Según el acuerdo con Emiratos árabes Unidos, Francia accedió a proporcionar expertos, prestar obras de arte y organizar exposiciones, a cambio de 1.000 millones de euros, incluidos 400 millones solo por la licencia del uso del nombre Louvre. El histórico acuerdo se amplió en 2021 por una década más, hasta 2047, por otros 165 millones de euros.

France Museums, la consultora internacional encargada de desarrollar el Louvre Abu Dhabi, indicó que además de la colección permanente del museo, compuesta por 600 piezas, unas 250 obras están en préstamo desde Francia, aunque declinó proporcionar más detalles. Importantes instituciones francesas, entre ellas el Louvre y el museo de Orsay, rechazaron precisar qué obras han prestado al Louvre Abu Dhabi.

En su sitio web, el Louvre señala que confía 100 obras al museo de Abu Dhabi cada año. Una fuente conocedora del asunto dijo bajo condición de anonimato, que no existe un peligro inminente, y destacó que el museo está diseñado para proteger las colecciones tanto de amenazas a la seguridad como de desastres naturales. La repatriación implicaría sus propios riesgos, agregó la fuente. “¿Podemos imaginar un puente aéreo para transportar obras en medio del conflicto?”, preguntó.

El acuerdo cultural entre Francia y Emiratos Árabes Unidos garantiza el préstamo de obras y expertos al Louvre Abu Dhabi hasta el año 2047 (Foto: REUTERS/Satish Kumar)

El Museo Louvre Abu Dhabi surgió de un acuerdo de cooperación cultural entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos en 2007. Su concepción responde al objetivo de crear un espacio que celebre el intercambio entre Oriente y Occidente, integrando obras de distintas civilizaciones y épocas. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Jean Nouvel, quien ideó una cúpula de acero y aluminio que filtra la luz en patrones inspirados en la tradición árabe. La instalación del museo en la isla Saadiyat fue parte de un ambicioso plan para posicionar a Abu Dhabi como un referente cultural global. Su construcción representó uno de los proyectos museísticos más importantes de la región.

La actividad del Louvre Abu Dhabi incluyeron exposiciones permanentes y temporales con obras emblemáticas como La Bella Ferronnière de Leonardo da Vinci, Retrato de una dama de Pablo Picasso y piezas de Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Édouard Manet. El museo ha albergado muestras destacadas como Roads of Arabia, que explora la historia de Arabia Saudita, y 10,000 Years of Luxury, dedicada al concepto de lujo a lo largo de la historia.

Fuente: AFP