Cultura

La guitarra que David Gilmour tocó en discos clásicos de Pink Floyd fue subastada en un precio récord

La Fender Stratocaster negra de los solos memorables en “Money” y “Confortably numb”, fue vendida por más de 14 millones de dólares, la mayor suma pagada en la historia

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La icónica guitarra Fender Stratocaster
La icónica guitarra Fender Stratocaster negra de David Gilmour se vendió por 14,55 millones de dólares en una subasta histórica

Una guitarra utilizada por David Gilmour en seis álbumes clásicos de Pink Floyd se vendió en una subasta por la cifra récord de 14,55 millones de dólares el jueves por la noche en Nueva York, según anunció Christie’s. Esta legendaria Fender Stratocaster, apodada The Black Strat, se ha convertido en la guitarra más cara jamás vendida. Superó con creces el récord anterior de seis millones de dólares alcanzado en 2020 por una guitarra que perteneció a Kurt Cobain, de Nirvana.

Gilmour utilizó la “Stratocaster Negra” en todos los álbumes de la legendaria banda británica de rock progresivo entre 1970 y 1983, incluyendo los icónicos discos Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Durante casi cinco décadas, la Stratocaster negra de Gilmour sirvió como su principal herramienta tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. La guitarra debutó en el disco Atom Heart Mother (1970) y, desde entonces, participó en cada álbum de la banda hasta 1983, así como en toda la discografía solista de Gilmour.

La guitarra fue adquirida en mayo de 1970 en la tienda Manny’s de Nueva York, tras el robo de una Stratocaster anterior de Gilmour durante una gira estadounidense. El instrumento fue bautizado como The Black Strat y pronto se convirtió en la pieza central de su sonido. Fue fundamental en la grabación de los álbumes más reconocidos de Pink Floyd. En The Dark Side Of The Moon, Gilmour empleó la guitarra para solos memorables como los de “Time” y “Money”. El instrumento también fue el eje sonoro de Wish You Were Here, donde nació el arpegio de “Shine On You Crazy Diamond”, y fue adaptado con una pastilla DiMarzio para las sesiones de Animals. Durante la producción de The Wall, la guitarra recibió un mástil Charvel de arce y una pastilla Seymour Duncan en el puente, que se mantiene hasta hoy. El solo de “Comfortably Numb”, considerado uno de los más célebres de la historia del rock, fue grabado con este instrumento en Francia en 1979.

El instrumento fue clave en
El instrumento fue clave en canciones como “Comfortably Numb”, “Money” y “Shine On You Crazy Diamond” de Pink Floyd

La Black Strat continuó siendo utilizada por Gilmour en el disco The Final Cut y en sus primeros trabajos como solista, incluyendo la grabación de About Face (1984), para la cual se le añadió un brazo de trémolo acortado que permitió mayor control y contribuyó al desarrollo de su estilo. A mediados de los años ochenta, la guitarra fue retirada tras la aparición de la serie de reediciones vintage de Fender, y cedida en préstamo al Hard Rock Café, donde permaneció en exhibición más de una década. Cuando fue recuperada en 1997, sufrió un proceso de restauración. Permaneció casi sin uso hasta 2005, cuando David Gilmour la rescató para la histórica reunión de Pink Floyd en el concierto Live 8 de Londres. Y volvió a ser la principal de Gilmour en sus siguientes discos solistas y en el último álbum de Pink Floyd, The Endless River.

La subasta del jueves por la noche incluyó una colección de instrumentos de rock pertenecientes al empresario Jim Irsay, antiguo propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, fallecido en 2025. Entre ellos, la guitarra hecha a medida para Jerry Garcia, cofundador de otro pilar del movimiento psicodélico, Grateful Dead, que se vendió por 11,56 millones de dólares. Una Fender Mustang azul utilizada por Kurt Cobain en el videoclip de su éxito mundial “Smells Like Teen Spirit” se vendió por 6,9 millones de dólares.

Con información de: AFP

[Fotos: Christies]

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