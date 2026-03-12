El chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el premio Pritzker, “el Nobel de la arquitectura”

Smiljan Radic Clarke, el reconocido arquitecto chileno, aparece pensativo en esta fotografía de retrato (Foto: MAXXI)

El arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el Premio Pritzker 2026, el máximo reconocimiento internacional de la disciplina, a los 60 años y tras una trayectoria marcada por la experimentación material y una decidida apuesta por la integración con el entorno. La organización del galardón, con sede en Chicago, destacó su enfoque innovador y la capacidad para conjugar precisión técnica con una marcada sensibilidad hacia el paisaje. Con este reconocimiento, Radic ingresa en la lista de arquitectos distinguidos por el rigor de un jurado que en ediciones recientes premió a Riken Yamamoto en 2024 y a David Chipperfield en 2023.

Uno de los rasgos más valorados por el jurado del Premio Pritzker ha sido la manera en que Radic —quien fundó su estudio en Santiago de Chile en 1995— cultiva deliberadamente la fragilidad y la provisionalidad en muchas de sus obras. La organización del Premio Pritzker subrayó en su comunicado: “Su obra a menudo parece austera o elemental, pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas”.

Obras destacadas de Radic Clarke

El arquitecto sobresale por incorporar materiales como piedra, policarbonato o madera en combinaciones inesperadas. Es el caso del Teatro Regional del Bío-Bío en Concepción (al suroeste de Santiago, en el centro de Chile), donde una envolvente de policarbonato semitranslúcido instalada sobre una estructura de acero filtra la luz durante el día y transforma el edificio en un cuerpo luminoso por la noche. En el Restaurante Mestizo, en el Parque Bicentenario de Santiago, un techo horizontal sostenido por piedras monumentales se convierte en refugio y línea de horizonte, fusionando gesto cívico y experimentación espacial. En la internacionalmente reconocida Serpentine Gallery Pavilion de Londres, una concha translúcida de fibra de vidrio se apoya sobre un anillo de piedras, abriendo un diálogo entre ligereza industrial y peso geológico.

El Pabellón Serpentine de Smiljan Radić, frente a la Serpentine Gallery en Hyde Park de Londres

En instalaciones temporales como Guatero, el pabellón diseñado para la XXII Bienal de Arquitectura de Chile en 2023, construyó una estructura neumática cuya membrana translúcida genera un espacio mutable, transformado por la luz y el movimiento de los visitantes.

Quién es Smiljan Radic Clarke

Smiljan Radic Clarke nació en Santiago de Chile en 1965, en el seno de una familia afectada por la experiencia migratoria: sus abuelos paternos llegaron de Brač, Croacia, mientras que la familia materna era de origen británico. Esta diversidad cultural permeó su percepción de la identidad como un proceso de construcción individual y colectiva. El propio arquitecto considera que “el sentido de pertenencia se entiende como algo construido en lugar de heredado”, un planteo que trasladó a su modo de entender la arquitectura.

Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile y completó luego su formación en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, etapa que juzga fundamental para su evolución intelectual. Al inicio de su carrera, forjó un intercambio constante con la escultora Marcela Correa, con quien desarrolló varios proyectos. Esta colaboración profundizó su interés por la arquitectura como una exploración sostenida entre construcción física y pregunta conceptual.

El Teatro Biobío, inaugurado en 2018 en la ribera del río Bío Bío en la ciudad chilena de Concepción

Radic ha desarrollado proyectos de diversas escalas, siempre preservando la investigación material y su apego al contexto. La Casa para el Poema del Ángulo Recto en Vilches (en la precordillera de la Región del Maule, cerca de la ciudad de Talca) es paradigmática: organiza la vida interior en torno a gruesos muros y aberturas orientadas que capturan la luz cambiante y el bosque circundante, convirtiendo la vivienda en un ejercicio contemplativo.

En la ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago, la mayor parte de su intervención ocurre bajo el patio colonial, con una galería subterránea iluminada desde arriba. Esta estrategia permite que los artefactos expuestos y la historia acumulada del lugar sean los verdaderos protagonistas. Por otro lado, el espacio NAVE, centro de creación para las artes escénicas también ubicado en la capital chilena, surge de la recuperación de una casa de principios del siglo XX: Radic mantuvo parte de la estructura original e insertó nuevos ambientes de ensayo, priorizando la flexibilidad y las dinámicas colectivas sobre la terminación formal.

A pesar de lograr una proyección global —con exposiciones y encargos en el extranjero desde 2014—, Radic mantiene un estudio reducido en Santiago, donde persiste en el compromiso con la observación y la experimentación sobre la producción institucional a gran escala. Radic se suma así a la galería de Premios Pritzker con una obra que desafía las convenciones del lenguaje formal en arquitectura, inclinándose por la exploración fenomenológica, la materialidad inteligente y una atención meticulosa al paisaje y la experiencia del usuario.