Cultura

Aseguran haber identificado una obra perdida de Miguel Ángel en Roma

Una investigadora especializada en el genio renacentista presentó sus conclusiones sobre un busto del Cristo Salvador de una basílica, que se consideraba de autor anónimo

Guardar
El busto escultórico de Cristo
El busto escultórico de Cristo Salvador, presente durante siglos, hasta ahora anónimo, atribuido al escultor, pintor, arquitecto y poeta renacentista italiano Miguel Ángel Buonarroti

El busto del Cristo Salvador de la Basílica de Santa Inés Extramuros de Roma, del que se desconocía su autor, es una de las obras que se creían perdidas de Miguel Ángel, según la investigadora Valentina Salerno, quien ha reconstruido en un estudio la atribución al artista del Renacimiento de al menos 20 obras.

Una de ellas es este busto, según Salerno, que presentó su descubrimiento este miércoles en una rueda de prensa en Roma en la que describió mediante documentos el paso de manos de una obra que se creía perdida y precisó que ahora los expertos tendrán que certificar su investigación.

La estatua estaba considerada anónima y catalogada como “busto escultórico de un artista anónimo de la escuela romana del siglo XVI”.

La investigadora Valentina Salerno, quien
La investigadora Valentina Salerno, quien ha reconstruido en un estudio la atribución al artista del Renacimiento de al menos 20 obras

Entre otros documentos, Salerno ha aportado testamentos, correspondencia, diarios, informes, inventarios notariales, actas de cofradías desde 1564 hasta nuestros días, así como bocetos de Miguel Ángel, para argumentar que el busto realizado en 1534, que retrata a Tommaso dei Cavalieri, amigo íntimo del artista, fue trasladado desde la casa de Buonarroti, tras su muerte, a la Iglesia de Santa Inés.

Inicialmente, el busto fue conservado en una capilla cerrada y luego colocado en la Basílica.

Esta pieza es una de las 20 obras que la autora ha podido reatribuir en el estudio “Miguel Ángel: los últimos días”, que duró más de 10 años, y gracias a la ayuda de la Orden de Canónigos Regulares de Letrán que administra la Iglesia.

Se exhibe en la Basílica
Se exhibe en la Basílica de Santa Inés Extramuros en Roma

Durante siglos, se creyó que el artista había destruido cientos de bocetos, dibujos y esculturas que conservaba en su casa. Sin embargo, según la investigación de Salerno, Miguel Ángel no las destruyó, sino que urdió un plan antes de morir para salvarlas y que no cayeran en manos equivocadas, entregándolas a sus amigos más fieles.

Otro elemento refuerza la reconstrucción: durante una subasta de Christie’s en Londres el pasado febrero, apareció un dibujo de un pie atribuido a Miguel Ángel con una procedencia que coincide con la considerada para el busto romano. Esta coincidencia, según los académicos, consolidaría toda la cadena documental.

A la espera de la aceptación de la comunidad científica, que lo añadiría a las obras tardías de Miguel Ángel, el busto permanecerá en su ubicación actual.}

Fuente: EFE. Fotos: EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Temas Relacionados

Miguel Ángelarterenacimiento

Últimas Noticias

Robert De Niro recitó a Abraham Lincoln: “La razón debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro”

En un acto benéfico en el Carnegie Hall, el aclamado actor estadounidense llevó a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos con una lectura solemne durante el 39.º concierto anual a beneficio de la organización cultural

Robert De Niro recitó a

De Hipócrates a Platón, una historia de la obesidad: un libro que la piensa más allá del peso corporal

En el Día Mundial de la Obesidad, un fragmento del último libro de la doctora Virginia Busnellli, especializada en nutrición

De Hipócrates a Platón, una

Más allá del amor romántico: por qué la amistad es el lazo más profundo, según la gran literatura

Desde Aristóteles hasta las grandes novelas contemporáneas, la literatura exploró la amistad como el vínculo más generoso, estable y transformador de la experiencia humana: un lazo que moldea la identidad, sostiene en la adversidad y demuestra que sin amigos no hay vida plena

Más allá del amor romántico:

Pierre Lemaitre: “En Francia, siempre se ha mirado a la inmigración desde el colonialismo”

La presentación de su reciente novela muestra cómo, a través de la literatura, el escritor francés examina la memoria social y la dificultad para superar antiguos esquemas en la integración de comunidades extranjeras

Pierre Lemaitre: “En Francia, siempre

La autoría de la foto “Napalm Girl” divide al fotoperiodismo y llega a tribunales franceses

Nick Ut, el profesional independiente a quien se le atribuye desde hace tiempo la premiada fotografía de la guerra de Vietnam, afirma que un documental de Netflix que cuestiona su trabajo lo ha difamado

La autoría de la foto
DEPORTES
El show de Coudet en

El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: “Quiero un equipo protagonista como marca la historia del club, hay que ganar campeonatos”

El nuevo reconocimiento que se ganó Lionel Messi tras “arrasar” en la última temporada en Inter Miami

La medida que la Fórmula 1 adoptó para cambiar el “toque de queda” de los equipos por la tensión en Medio Oriente

Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

TELESHOW
La llamativa respuesta de Rosalía

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

El cumpleaños íntimo de Flor de la V: el amor de su familia, el brindis y los deseos en una noche especial

Federica Pais habló del choque que protagonizó su hermana Ernestina: “Estamos en contacto”

MasterChef Celebrity: el exigente desafío en duplas que dejó a un participante al borde de la eliminación

INFOBAE AMÉRICA

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona preparan un regreso esperado a El Salvador en 2026

¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años

Robert De Niro recitó a Abraham Lincoln: “La razón debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro”

Crisis de combustible en Bolivia: YPFB despide a 410 funcionarios en un proceso de “reestructuración” de la empresa