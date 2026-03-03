Cultura

Semana Musical Llao Llao, una nueva gala entre el lago y los bosques

Bariloche se convierte en epicentro musical con artistas de renombre y sorpresas inéditas. Cada jornada ofrece un viaje sonoro diferente. La programación, del 4 al 8 de marzo, resalta diversidad y encuentros inesperados

Con la promesa de abrir una nueva etapa en su trayectoria e incorporar figuras de alcance mundial como el violinista italiano Giuseppe Gibboni, la Semana Musical Llao Llao iniciará su vigésima séptima edición el 4 de marzo de 2026 en el Llao Llao Resort Golf & SPA, sobre el lago Moreno, en Bariloche. Este emblemático encuentro, dirigido desde 1993 por los empresarios culturales Martín Nijensohn y Diana Kuras Nijensohn, se ha consolidado como una referencia para el cruce entre arte y naturaleza, combinando presentaciones nocturnas con destacados intérpretes y conciertos de mediodía para jóvenes promesas.

En la edición correspondiente a 2026, la programación nocturna integrará seis conciertos en los que el público podrá escuchar obras clásicas de Beethoven, Tchaikovsky, Dvořák, Chopin y Ginastera, ejecutadas por conjuntos de renombre como el Trío Ginastera y el Ensamble SixPiccato, además del esperado recital de la pianista rusa Svetlana Smolina. Entre los solistas invitados resalta el ganador del Concurso Internacional de Violín Niccolò Paganini, Giuseppe Gibboni, quien acompañará a la agrupación Estación Buenos Aires en la velada del sábado 7 de marzo.

Cada jornada nocturna, desde el miércoles 4 hasta el sábado 7 de marzo a las 19:30, presentará un programa distinto. El Ensamble SixPiccato, conformado por Freddy Varela Montero, Pablo Sangiorgio, Adrián Felizia, Gloria Pankaeva y Julián Medina, abrirá la semana interpretando obras de Alexander Borodin y Antonín Dvořák. Al día siguiente, el Trío Ginastera —con Marcelo Balat (piano), Xavier Inchausti (violín) y José Araujo (violonchelo)— abordará partituras de Ludwig van Beethoven y Piotr Ilich Tchaikovsky.

El concierto del viernes 6 reunirá a Svetlana Smolina, quien dedicará su piano a compositores tan diversos como Chopin, Liszt, Gershwin, Lecuona, Moszkowski y Balákirev, además de Tchaikovsky y Ginastera, en una muestra de repertorio que abarca desde el Romanticismo hasta el siglo XX. El cierre nocturno, el sábado 7, convoca a Estación Buenos Aires junto a Giuseppe Gibboni para ejecutar piezas de Tchaikovsky y Dvořák. Esta colaboración representa un hito, según los directores del festival, quienes subrayan: La presente edición, por ejemplo, contará entre otros destacados artistas, con la presencia del afamado violinista italiano Giuseppe Gibboni, ganador del prestigioso Concurso Internacional de Violín Niccolò Paganini.

El ciclo de conciertos de mediodía, denominado Jóvenes Maravillosos, pondrá de relieve el virtuosismo de nuevas generaciones. El jueves 5 de marzo, Matías Iru Cho interpretará en piano obras de Beethoven, Schubert, Chopin y Debussy. El viernes 6 será el turno de Marcos Carreras (violín) junto a la pianista Tamara Benitez, quienes recorrerán desde Dvořák y Pugnani-Kreisler hasta autores argentinos y del cine, como Astor Piazzolla, Carlos Gardel-Alfredo Lepera y John Williams.

Previo al inicio de cada uno de los seis conciertos previstos en la edición, la audiencia contará con la introducción de los presentadores Claudia Guzmán y Daniel Varacalli Costas, quienes contextualizarán y facilitarán la escucha de cada obra durante las veladas en el Salón Bustillo del Llao Llao, con el lago Moreno como escenario natural. Esta función de mediación artística ha sido ejercida en ediciones previas por figuras como Abel López Iturbe, Nelson Castro y Marcelo Arce.

Mientras transcurre la espera para la edición de 2026, el público podrá revivir los conciertos de la Semana Musical Llao Llao 2025 a través de la señal Allegro HD y el canal de YouTube de la organización. La grilla detallada de presentaciones y programación se mantiene actualizada en el sitio oficial del festival y en la plataforma AllegroHD.

Desde su fundación en 1993, la Semana Musical Llao Llao ha tenido una dirección artística ininterrumpida bajo la conducción de Martín Nijensohn y Diana Kuras Nijensohn. Sus gestoras expresan el significado de esta continuidad y proyección: Realizar Semana Musical Llao Llao durante casi 30 años es un orgullo personal y el resultado del trabajo de un valioso equipo de especialistas. Un festival, que conjuga la excelencia artística de su programación musical y un entorno único y mágico como es el Llao Llao Resort Golf & SPA. Con la llegada de Gibboni y la apertura a talentos emergentes, esta XXVII edición refuerza su carácter de plataforma para la proyección internacional de músicos argentinos y latinoamericanos.

En palabras de sus directores: Los artistas que participan año tras año, confirman que la comunión con el público en un escenario mágico inigualable, convierten la experiencia de cada noche en una celebración inolvidable y en una pujante vidriera donde nuestros artistas pueden mostrar su arte al mundo.

