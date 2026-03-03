Cultura

Alberto Barbera, confirmado como director de la Mostra de Venecia hasta 2028

La institución confirmó que permanecerá dos años más al frente del festival tras evaluar su gestión y el impacto en la asistencia y reputación internacional durante las últimas ediciones

Guardar
El italiano Alberto Barbera es
El italiano Alberto Barbera es ratificado como director artístico de la Mostra de Cine de Venecia para 2027 y 2028

El italiano Alberto Barbera seguirá como director artístico de la Mostra de Cine de Venecia en 2027 y 2028 tras los resultados obtenidos en las últimas ediciones y la notable ampliación del público, informó este martes la organización del certamen.

El Consejo de Administración de la Bienal de Venecia, presidido por Pietrangelo Buttafuoco, confirmó este martes a Barbera en el cargo, y prolongó así una gestión que lidera de forma ininterrumpida desde 2012 y que ya desempeñó en una etapa anterior entre 1998 y 2001.

La decisión se ha comunicado antes de que expire su actual mandato, tras la 83ª edición de la Mostra, que se desarrollará del 2 al 12 de septiembre de 2026.

La renovación está motivada “en consideración a los resultados obtenidos en la reconocida calidad de las selecciones, en el descubrimiento y el lanzamiento internacional de nuevos talentos, en la difusión y el crecimiento de la cultura cinematográfica y en la ampliación del público”, según el comunicado de la Bienal.

El Consejo de Administración de
El Consejo de Administración de la Bienal de Venecia prolonga el liderazgo de Barbera tras destacar los logros recientes del festival

Bajo su mando, la Mostra se ha consolidado como la plataforma de lanzamiento predilecta para las películas que aspiran a los premios Oscar.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Yara Nardi.

Temas Relacionados

Alberto BarberaVeneciaBienal de VeneciaFestival Internacional de CineLa Mostra

Últimas Noticias

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

El autor portugués, ganador del Premio Formentor, sostuvo que el galardón reconoce la “literatura seria, intransigente”

Gonçalo Tavares y la “gran

A 45 años de la visita de Queen: el libro que revela secretos inéditos de la gira que marcó a la Argentina

Con fotos nunca vistas, manuscritos originales, objetos históricos y testimonios exclusivos, la investigación reconstruye los once días en que Freddie Mercury y la banda revolucionaron la escena local

A 45 años de la

Semana Musical Llao Llao, una nueva gala entre el lago y los bosques

Bariloche se convierte en epicentro musical con artistas de renombre y sorpresas inéditas. Cada jornada ofrece un viaje sonoro diferente. La programación, del 4 al 8 de marzo, resalta diversidad y encuentros inesperados

Semana Musical Llao Llao, una

El escritor portugués Gonçalo Tavares ganó el Premio Formentor de las Letras 2026

La decisión reconoció al dramaturgo y poeta nacido en Angola por la originalidad de su obra

El escritor portugués Gonçalo Tavares

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Las obras audiovisuales de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, presentadas en el Museo Thyssen de Madrid, invitan al público a reflexionar sobre la vida diaria en una Ucrania transformada, lejos de trincheras y explosiones

“Pedagogías de guerra”, la exposición
DEPORTES
Los Pumas 7’s buscarán su

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

TELESHOW
La cifra en dólares que

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

El mal momento de Mariano de la Canal: lo mordió un perro en la cara y mostró las imágenes

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de su hija: “No se respeta la palabra”

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra comercial entre Ecuador y

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: advierten por la pérdida de 300.000 empleos y escasez de insumos de diálisis

Horario de verano: por qué se adelantan los relojes y cuál es el sentido actual de la medida

Trump, Irán y la paz internacional

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz