Alberto Barbera, confirmado como director de la Mostra de Venecia hasta 2028

El italiano Alberto Barbera es ratificado como director artístico de la Mostra de Cine de Venecia para 2027 y 2028

El italiano Alberto Barbera seguirá como director artístico de la Mostra de Cine de Venecia en 2027 y 2028 tras los resultados obtenidos en las últimas ediciones y la notable ampliación del público, informó este martes la organización del certamen.

El Consejo de Administración de la Bienal de Venecia, presidido por Pietrangelo Buttafuoco, confirmó este martes a Barbera en el cargo, y prolongó así una gestión que lidera de forma ininterrumpida desde 2012 y que ya desempeñó en una etapa anterior entre 1998 y 2001.

La decisión se ha comunicado antes de que expire su actual mandato, tras la 83ª edición de la Mostra, que se desarrollará del 2 al 12 de septiembre de 2026.

La renovación está motivada “en consideración a los resultados obtenidos en la reconocida calidad de las selecciones, en el descubrimiento y el lanzamiento internacional de nuevos talentos, en la difusión y el crecimiento de la cultura cinematográfica y en la ampliación del público”, según el comunicado de la Bienal.

Bajo su mando, la Mostra se ha consolidado como la plataforma de lanzamiento predilecta para las películas que aspiran a los premios Oscar.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Yara Nardi.