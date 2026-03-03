A 45 años de la visita de Queen: el libro que revela secretos inéditos de la gira que marcó a la Argentina

Con fotos nunca vistas, manuscritos originales, objetos históricos y testimonios exclusivos, la investigación reconstruye los once días en que Freddie Mercury y la banda revolucionaron la escena local

En 1981, Queen visitó la Argentina y transformó el panorama musical marcando un hito en la memoria colectiva. Ahora, la fecha vuelve al centro de la escena gracias a la dedicación de Iván Petracchi y Lucas Pan, dos coleccionistas e investigadores que decidieron exhibir sus archivos personales para reconstruir el paso de la mítica banda por el país. Su trabajo, explicaron a Infobae en Vivo A las Nueve, culmina con la publicación de un libro de colección ilustrado que promete mostrar relatos inéditos y objetos nunca antes vistos.

La visita de Queen tuvo un impacto profundo. Según los coleccionistas, el acceso a espectáculos internacionales era entonces muy escaso. Su investigación detalla anécdotas y episodios inéditos del tour, así como la obtención de memorabilia exclusiva. Esto fortalece el interés por la historia del rock internacional y muestra hasta qué punto la presencia de la banda modificó la cultura local.

Desde pequeños, los dos protagonistas sintieron fascinación por los objetos, discos y recuerdos originales de Queen. “La pasión del coleccionismo es un camino de ida”, explicó Pan en Infobae A las Nueve. “Empezás con tu primer CD, tu primer vinilo, y después seguís con autógrafos, palillos, camperas. No termina nunca. Si alguien quiere convertirse en coleccionista, le digo: no lo hagan, porque es imposible volver atrás”, señaló con humor.

Para Petracchi, la obsesión trasciende la mera acumulación: “Somos fanáticos de Queen y vivimos en Argentina, así que ese momento, con Queen tocando acá, marcó un antes y un después en la historia cultural argentina”. Remarca que nunca antes había venido una superbanda con su show completo, “con tres barcos y dos aviones trayendo luces y sonido. Eran número uno en todo el mundo”.

La publicación del libro revela secretos y objetos inéditos sobre la histórica gira de la banda en el país

Pese a la tendencia de los coleccionistas a resguardar sus hallazgos, ambos decidieron abrir sus tesoros para el público. “Dijimos: tenemos tantas cosas sobre Queen en Argentina que es momento de compartirlo en un libro”, expresó Pan. El proyecto reúne fotografías nunca vistas, relatos originales y memorabilia exclusiva, integrando documentos y testimonios personales de quienes vivieron la visita.

Investigación y hallazgos inéditos sobre Queen en Argentina

La recolección y el análisis del material requirieron años de trabajo y una metodología centrada en entrevistas a testigos y familiares de los involucrados en el tour. “El objetivo fue hablar con quienes se encargaron de la seguridad, porque la Policía Federal estuvo involucrada. Conseguimos palillos de Roger, objetos firmados y relatos que ningún medio había publicado”, detalló Petracchi.

Indagar en archivos, cartas y contratos de la época formó parte de la investigación. “Hablamos con los hijos de Alfredo Capalbo, productor clave, quienes nos revelaron la trastienda de la producción y el contacto diario de Queen con Buenos Aires”, dice Pan.

Los testimonios destacan el fenómeno de la llegada de Queen durante una dictadura. “Acceder a espectáculos internacionales era algo inusual. Ellos se animaron a traer el mismo espectáculo que presentaban en Europa y Estados Unidos, y esa osadía definió lo que vino después”, subrayó Petracchi.

El paso de Queen por Argentina en 1981 marcó un antes y un después en la historia del rock internacional y la cultura local

Memorabilia exclusiva y objetos históricos de Queen

Entre las piezas más valoradas figuran manuscritos originales de Freddie Mercury y objetos personales subastados en fechas recientes. “Hace dos años hubo una subasta muy grande en Londres, donde se vendieron todos los objetos que estaban en la casa de Freddie Mercury”, recordó Petracchi. “Entre ellos estaba la letra original de Rapsodia Bohemia. Tuve la posibilidad de tocarla con mis propias manos”.

Estas piezas alcanzaron cifras considerables, como 1,5 millones de libras esterlinas, el monto al que se vendió el manuscrito, según relatan los coleccionistas. “No tenemos dudas de que son piezas de inversión, pero el objetivo final es compartir”, explicaron.

El archivo conjunto incluye también letras manuscritas de “Don’t Stop Me Now”, palillos de Roger Taylor y autógrafos firmados en Buenos Aires, en lugares como Los Años Locos, donde Mercury y Brian May dejaron su firma. “Aquí, por ejemplo, están las firmas de Freddie y de Brian. Originales”.

Otro hito lo representan las camperas de la gira, entregadas solo al círculo íntimo y a la familia Capalbo, con el logo argentino. “Por primera vez se van a mostrar en el libro”, detallaron los investigadores.

Los coleccionistas Iván Petracchi y Lucas Pan abren sus archivos privados para reconstruir los detalles de los once días que Freddie Mercury y Queen vivieron en Buenos Aires

Maradona, el detrás de escena y el legado cultural

Las anécdotas fuera del escenario enriquecen la imagen de la banda durante sus once días en Argentina. “Queen cenaba siempre después de los shows en Los Años Locos porque Capalbo era amigo del dueño. Recorrimos esos espacios, buscamos libros de visitas, rastreamos firmas y testimonios de quienes compartieron la experiencia cotidiana con la banda”, sostiene Petracchi.

En el Sheraton, único hotel cinco estrellas con pileta en aquel momento, Mercury y su entorno vivieron episodios insólitos. “Tenemos fotos de Roger Taylor en la pileta con su novia y de Mercury cortándose el pelo con el estilista Miguel Romano”, apunta Petracchi.

El libro ilustra también aspectos emocionales de los artistas. Una de las historias más llamativas transcurre en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde Mercury fue testigo de la traición de su pareja y, según la familia Capalbo, debió ser acompañado al aeropuerto tras el suceso. “Contamos cómo lo enviaron de regreso a Inglaterra y cómo esa noche Freddie pasó de la euforia al desencanto”, evocan los autores.

Las imágenes inéditas muestran la vida diaria de la banda: paseos por el Jardín Japonés, almuerzos en restaurantes poco conocidos y momentos íntimos en Polaroids que Mercury tomaba y regalaba.

El legendario encuentro entre Queen y Diego Maradona en el escenario, con camisetas argentinas e intercambio futbolístico, es uno de los momentos más recordados del tour

El histórico encuentro entre Queen y Diego Maradona ocupa un lugar central en la memoria popular y en el libro. “Este encuentro es único en la historia. Nadie en toda la trayectoria de Queen había invitado a un deportista a subir al escenario. Freddie lo presenta: ‘Ahora les presento a un amigo de ustedes y nuestro, Maradona’. Diego acababa de firmar con Boca”, relató Petracchi.

Maradona subió y, vistiendo la camiseta argentina, agradeció a Queen por la felicidad que les dio, antes de presentar “Another One Bites the Dust”, todo en español. “Los cuatro Queen estaban con camisetas argentinas regaladas por un directivo de EMI, y se animaron a mezclar rock y fútbol por primera vez. Maradona inauguró la tradición de intercambiar camisetas, que hoy es parte del fútbol”, destaca Pan.

Presentación del libro y proyección internacional del legado

La colección de objetos y relatos pasó del ámbito privado a una perspectiva global. “Parte de la colección viaja ahora a Budapest a una muestra sobre Freddie Mercury, donde habrá muebles de su casa, ropa y muchas piezas nuestras, que estarán durante un año expuestas”, anticipa Petracchi.

El libro, titulado Queen en Argentina 1981: la historia jamás contada, tendrá su lanzamiento oficial el 15 de marzo en The Roxy Bar and Grill. Allí, los autores presentarán objetos únicos, proyecciones y música en vivo, sorprendiendo a los asistentes con sorteos y memorabilia. “No es solo un libro, es un libro de colección ilustrado, con papel especial y tapa dura, pensado para atesorar y disfrutar en cada página”, explica Pan.

La publicación recopila archivos, fotografías y la visión de especialistas y testigos que ayudaron a reconstruir la experiencia de Queen en Argentina. “Queremos que la historia refleje no solo los shows, sino la vida cotidiana, los detalles y las emociones que hicieron de ese viaje algo único”, concluye Petracchi.

