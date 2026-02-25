El Teatro de la Ribera se llena de arte con la segunda edición del Festival El Tornillo

El Teatro de la Ribera albergará la segunda edición del Festival El Tornillo con entrada gratuita en La Boca

El Teatro de la Ribera se prepara para recibir la segunda edición del Festival El Tornillo, que ofrecerá un mes completo de actividades culturales con entrada sin costo, en el escenario ubicado en La Boca.

Las fechas del festival abarcan desde el viernes 27 de febrero hasta el sábado 21 de marzo. Durante este período, el público podrá acceder a propuestas de teatro, danza, títeres y música, impulsadas por la comunidad de trabajadores del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), junto con la Dirección General y la Delegación Gremial del organismo.

La organización del festival convoca a la comunidad vinculada al CTBA a presentar proyectos artísticos en diversas disciplinas, además de participar a través de las distintas áreas técnicas y oficios teatrales que integran el trabajo escénico. Todas las actividades se desarrollarán con acceso libre en el escenario del Teatro de la Ribera, ubicado en Avenida Don Pedro de Mendoza 1821.

La programación busca visibilizar el aporte de los trabajadores del complejo a la vida cultural porteña y fomentar el encuentro entre artistas y público en un espacio emblemático de la ciudad.

Programación

Viernes 27 de febrero, de 16 a 18:30

Danzas animadas (Audiovisual, danza). Durante la exhibición de una película antigua, un grupo de bailarines participará en ella e interactuará con la proyección. Intérpretes Agustín Crincoli , Gala Rodríguez Vicente , Gerónimo Delocca , Morena Arce . Coreografía: Fiamma Ferrari . Dirección artística: Fiamma Ferrari , Fabricio Rotella .

Irreversibles (Danza). Proyecto artístico de danza e iluminación. Dos chicas con juego de roles. Intérpretes: Bernarda Feuillade , Fiamma Ferrari . Dirección: Adrián Medina , Fiamma Ferrari .

El poder de la infancia . (Títeres para adultos). Cuando un grupo de personas va a ajusticiar a un hombre, la presencia de un niño cambiará su forma de actuar. Intérpretes: Mirna Cabrera , Mariano Del Pozo , Ana Galati , Melisa Jos , Fernando Morando , Julia Ibarra . Dirección Andrea Baamonde .

Piccolino Gialloblù (Teatro para público en general). Verano de 1944, después del terremoto de San Juan. A la vera del Riachuelo dos inmigrantes italianos rememoran su paso por la Primera Guerra Mundial, quizás cuando uno de ellos deba abandonar este mundo para siempre.Intérpretes Fabricio Rotella, Tomás Almandos, Lucía Abella. Autoría y dirección: Carlos Diviesti.

Domingo 1 de marzo, de 14:30 a 18:30

Hilos en escena [Performance viva de vestuarios históricos] (Teatro para público en general). Performance diseñada especialmente para el Teatro de la Ribera, centrada en la revalorización del archivo de vestuarios históricos pertenecientes al CTBA. Intérpretes Nicole Crespo , Rodrigo Bartolotto . Cantante: Sofía Chamorro . Bailarines: Miel Solá , Sofía Zalazar Vázquez , Valeria Mindiola Pedraza , Lucía Blanco , María Pilar Gómez Capózzolo , Josefina Moreira de Castris , Camila Bianchi , Isabella Stagnani , Mailén Covelo Durán , Victoria de la Barra Aguilera , Camila Hernández , Franco María , Lucas Olmedo , Luciano Leiter Marangoni , Isaías Sajama , Tomás Aimaretti , Gerónimo Delocca , Agustín Crincoli . Autor: Samuel Mascabo . Dirección y puesta en escena: Leonardo Marino . Dirección coreográfica Aldana Morales .

Un pequeño dragón (Títeres para público infantil). Es la historia de un dragoncito que quiere aprender a volar, a viajar y a echar fuego, y lo logrará con la ayuda de sus amigos. Intérpretes: Andrea Baamonde , Ana Galati . Dirección: Andrea Baamonde . Música: Paula Vargas .

IKECANTA (Coro de Mujeres). Música Ikecanta - Coro de mujeres aborda un repertorio variado de música argentina y latinoamericana con arreglos vocales a capella y una búsqueda escénica que acompaña cada canción. Está integrado por mujeres que se dedican a la música y al canto en forma amateur, con gran compromiso y pasión, dirigido por Violeta Manoukian desde 2012. Cantoras: Coralí Asborno , Florencia Borro , Inés Echavarría , Carolina Golder , Laura Gutiérrez , Sandra Hojman , Lorena Mella Cioffi , Marisa Nocita , Laura Paredes , Fabiana Pelella , Juliana Reves , Cecilia Roggi , Laura Pérez Rosales , Mariel Viladrich . Arreglos y dirección: Violeta Manoukian .

Sed (Títeres para público en general). Un viento fuerte arrastra un barco a un desierto. Allí se cruza con distintos personajes. Cada encuentro le propone un desafío a su espíritu flotante, en búsqueda de un agua que parece imposible de encontrar. Intérpretes: Lorena Azconovieta , Myrna Cabrera , Julia Ibarra y Melisa Jos . Autoría y dirección: Ayelen Laxalt .

La máquina de los cuentos (Teatro para púbico infantil) . Clarita y Carlitos van a conocer a Nico, un inventor muy especial que vive con su perro Arturo y una máquina mágica capaz de traer a la vida a los personajes más locos de los cuentos. Entre ladridos, linternas y risas, los tres amigos descubrirán que la imaginación también se enciende con música. ¡Pero cuidado! Porque cuando la Máquina de los Cuentos empieza a funcionar… ¡nadie sabe qué historia puede aparecer! Una aventura teatral llena de humor, canciones, amistad y la magia de jugar a contar. Intérpretes: Nicole Crespo, Rodrigo Bartolotto, Desireé Mazzaro, Valeria Portillo, Carla Katherine Luna, Aldana Morales, Samuel Mascabo, Leonardo Marino. Autoría, coreografía, composición musical y dirección Leonardo Marino.

Exhibición de artes marciales (Performance deportiva). Kuk Sool Won es un arte marcial coreano que en su desarrollo muestra los 5.000 años de historia de su pueblo. Performers: Andrea Pavía, Florencia Vázquez, Leandro Brehm, Tiago Bravo, Adrián Dos Santo Silva, Cecilia Fontan, Salomón Retamoso, Joel Zambrana, Yoel Juárez, Carlos Romero, Jacqueline Galeano, Celeste Barrientos, Lucas Pereira, Morena Isaak, Juliana Graneros, Celeste Graneros, Guadalupe Maldonado, Selene Mita, Brian Mita, Luján Gómez, Ramiro Rodríguez, Nazareno Valdez, Valentina Sosa, Marina Orrego, Paola Letelier, Milán Pereira, Carolina Sianca, Tobias Giménez, Mateo Carranza, Agustín Córdoba, Denise Molinero. Dirección: Gustavo Vázquez.

Sábado 7 de marzo, de 15 a 17:30

El abrazo (Música). El abrazo se justifica en la búsqueda artística como reflexión sobre la necesidad urgente de mejorar nuestras condiciones de vida como especie. Adrián Andrada (vocalista), Ricardo Barrientos (guitarra española y voz), Jano Barrientos (bombo).

Omar Giammarco, Cocina de autor (Música). Omar Giammarco, autor compositor rioplatense, se suma al festival presentando parte de su espectáculo Cocina de autor, donde las canciones incluyen historias mínimas —cotidianas, populares, reconocibles— que preparan el terreno para que la música entre sin pedir permiso. Y entra. Omar Giammarco, intérprete.

Trío Bataraz, 25 años - Música de autor (Música). Una banda originaria del puerto de La Boca en los inicios de este nuevo siglo. Son un trío de cuatro. Su música es un cancionero construido a lo largo de nuestros 25 años en forma absolutamente independiente y sostenido a fuerza de placer y dicha por este grupo de hermanos que comparten aventuras como quien se sube a un velerito a dar una vuelta. Federico Figueroa, voz y acordeón; Javier Chávez, guitarra; Román Lamas, cajón y coro; Sebastián Scrivano batería y coro

Domingo 8 de marzo, de 15 a 18:30

Perros parlantes Banda de rock (Música),

Mujererío, voces y cuerpo (Danza, música argentina y latinoamericana). Mujererío es una palabra inventada que une “mujer” y “río”, evocando la fluidez, la fuerza y la diversidad de la vida de las mujeres, así como también la idea de reír. En Mujererío, voces y cuerpo los arreglos vocales a capella de cada canción construyen un mundo con su sonoridad y su particular puesta en escena. Cantoras Mishka Adams, Flavia Axelirud, Agustina Caballero, Maru Cavalchini, Violeta Manoukian, Tamara Pome, Tania Valsecchi, Nadia Villegas . Bailarina: Hebe Hernández . Idea, arreglos vocales y dirección: Violeta Manoukian .

Dúo Murga Lucente (Música). El Dúo Murga Lucente anticipa temas de su próximo disco, Mescolanza , con canciones originales que reúnen tangos, milongas, chamarritas y valses, con aire criollo y a la vez contemporáneo.Músicos: Eduardo Lucente, Adrián Murga .

Cíclope (Música). Cíclope es una banda de rock/indie nacida en Buenos Aires en 2024, que explora un sonido con fusión de la sensibilidad indie y la profundidad del rock argentino. Actualmente tienen el single La Francesita y el EP Frente al espejo en todas las plataformas digitales.Músicos Javier Mandel, Lucio Schraier, Martín Wainer, Santiago Maurino.

Sábado 14 de marzo, de 15 a 18:30

¡Eureka! Confusión en la biblioteca (Teatro para público en general). Un homenaje a los cuentos, a la lectura y a los viajes. Una historia que invita a imaginar historias desde otro punto de vista. Una obra de teatro para todo público que busca promover nuevas formas de pensar la identidad, y de acercar el fascinante mundo de los libros y la lectura a los niños y niñas de hoy. Intérpretes Emilia Benítez, Francisco Nicolau Dirección Mariana Brusse

Malena (Teatro para adultos). Malena es una mujer que decide internarse en un hospicio después de sufrir una crisis nerviosa en la que trata de lastimar a su familia. En ese lugar conocerá a una serie de personajes que la ayudarán a reflexionar sobre su vida como madre, esposa y mujer. Elenco: Roberto Burgener, Malena De Arregui, Patricio Franchi, Magalí Iñigo, Ana María Villafañe, Franco Mastropietro, Angelica Montilla, Damián Muñoz Barceló, Marcelo Pañale, Andrea Saganías, Karla Sufi, Charly Vargas, Sophia Wiemer Llorensi. Autoría y dirección Juan Washington Felice Astorga.

Japón jabón (Teatro para adultos). Inspirado en un libro documental, Japón Jabón es un unipersonal que ficcionaliza un intento de femicidio. La acción transcurre en una lavandería de los años ’90 y es narrada por La China, quien reconstruye la historia desde su mirada. El proyecto se completa con una pieza digital donde la actriz se encuentra con la víctima en una entrevista.Intérprete Luz Moyano Autoría Luz Moyano, María Brighenti Dirección María Brighenti

Reyes de una boca (Teatro para adultos). En un futuro distópico no tan lejano, un hombre y una mujer sobreviven en las ruinas de un viejo teatro. Afuera los encierra una inundación que arrasó la ciudad, mientras que adentro el juego de la ficción los libera del tedio de la realidad.Intérpretes Natalia Miranda, Fabricio Rotella. Autoría Fabricio Rotella. Dirección Leonardo Volpedo.

Domingo 15 de marzo, de 14 a 17

Constipación (Teatro para adultos). Constipación es un microteatro satírico que, con humor, agudeza y corrosión crítica, expone las dinámicas del poder, la memoria colectiva, el delirio burocrático y la fragilidad de los discursos oficiales. Intérpretes: Andrea Martínez, Paula Bianco Dau . Autoría: Patricia Suárez. Dirección Andrea Martínez

Intervenciones sobre Urdapilleta (Teatro (adultos). Escupir y vociferar un encanto maldito, sudaka y teatrero para despertar a los espíritus que habitan el Teatro de la Ribera. Intérpretes: Carolina Silva Carbone, Sara Córdoba Autor Alejandro Urdapilleta. Dirección Florencea Fernández.

Caricias (Teatro para adultos). Caricias , de Sergi Belbel, es una pieza sobre vínculos quebrados, cuerpos expuestos y palabras que no alcanzan. A través de escenas encadenadas, la dramaturgia construye un entramado de relaciones donde la violencia cotidiana, la soledad y la necesidad de afecto se vuelven experiencia común. El trabajo actoral pone en primer plano lo humano como territorio político, donde cada gesto revela una forma de estar con otros.Intérpretes Sara Córdoba, Sergio Glusman, Guido Napolitano, Francisco Nicolau, Lola Montiel, Carolina Silva. Autor: Sergi Belbel. Dirección: Florencia Fernández .

Las ausencias (Teatro para adultos). Cinco voces que susurran lo que no se dice donde la ausencia es la compañía. Un espacio para lo que se fue y para lo que aún permanece.Intérpretes Lucía Abella, Fernando Morales, Patricio Penna, Ignacio Torres, Cecilia Ursi. Autoría: Ignacio Torres. Dirección: Tomás Torres Oviedo.

Sábado 21 de marzo, de 14 a 18:30

El ciruelo (Teatro para adultos). A las cinco de la tarde el día se hace nostalgia. Marita Ibarra observa puntualmente caer el sol del invierno desde su ventana, tan puntualmente como las campanadas de la iglesia. Y los recuerdos son borbotones de imágenes que le dominan los ojos. Y nada puede hacer por detenerlos, ni siquiera regar el ciruelo de su infancia, arrumbado en el fondo del costurero. Intérprete: María Ibarra . Autoría y dirección: Carlos Diviesti .

Lo que arde no es el fuego (Teatro para adultos). Una trabajadora de limpieza del Teatro de la Ribera recorre el edificio de noche mientras reconstruye su memoria. El conventillo de La Boca y el incendio que la expulsó del barrio vuelven como recuerdos fragmentados. Una única actriz construye el cruce entre cuerpo y espacio para representar la voz de una problemática que se resiste al silencio. Intérprete: Isabela Rossi . Autoría y dirección: Elis Victoria Rizzo .

No tan distintos, salvo por esto (Teatro para adultos). Monólogo que cuenta los pensamientos de Luis Matamala, interno de un neuropsiquiátrico, quien durante un congreso de médicos y psiquiatras, explica su teoría para explicar su propia enfermedad, a la que llamó la Desgracia. Intérprete: Ramiro Iván Iglesias Grinspon . Autoría Daniela Tuvo . Dirección: Daniela Tuvo , Gabriela Clara Pignataro .

Ecos de luz (Danza contemporánea). Este proyecto explora la interacción entre la luz y el movimiento. La coreografía se desarrolla en dúos y cada pareja de bailarines utiliza una técnica diferente, lo que genera sensaciones únicas y contrastantes. El juego de luces complementa y potencia la atmósfera, creando una experiencia visual y sensorial envolvente.

Fuente y fotos; gentileza Departamento de Prensa CTBA (Gustavo Gavotti).