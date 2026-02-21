Cultura

El nuevo álbum de Mumford & Sons expande los límites del folk en el siglo XXI

En ‘Prizefighter’, el grupo británico reúne a una serie de ilustres invitados para una colección de canciones con variedad de estilos y nuevas influencias que refrescan su tradicional sonido

Guardar
Mumford & Sons - Run Together

Menos de un año después del lanzamiento de Rushmere, el tan esperado quinto álbum de estudio de Mumford & Sons, la banda inglesa de folk rock está de regreso con un sexto trabajo: Prizefighter, un regreso introspectivo pero aún animado a su característico estilo de zapateo y palmadas, ahora reforzado por nuevas voces.

El álbum encuentra a la banda, compuesta por el vocalista principal Marcus Mumford, Ted Dwane y Ben Lovett, junto a numerosos colaboradores. Aaron Dessner, de The National, coproduce las 14 canciones; participaciones de Chris Stapleton, Gigi Perez —famosa por el éxito viral “Sailor Song”—, Hozier y Gracie Abrams puntualizan el disco. Brandi Carlile, Finneas, Kevin Garrett, Jon Bellion y Justin Vernon, de Bon Iver, completan los créditos de composición junto con Dessner y la banda.

Puntualmente, Carlile inspiró el sencillo “Rubber Band Man”, una reflexión acompañada de banjo y guitarra acústica sobre la flexibilidad y la recuperación, con versos de Hozier. (Mumford dijo que la letra de la canción le llegó a Carlile en un sueño). El verso de Hozier, denso en contenido pero abierto en sonido, resume la tesis de la canción: “Pero no te encierres en ti mismo / Con mortero duro y piedra / Sé un hombre elástico / Haz del agua tus huesos”.

Chris Stapleton, Gigi Perez, Hozier
Chris Stapleton, Gigi Perez, Hozier y Gracie Abrams aportan sus voces en "Prizefighter", sexto disco de Mumford & Sons

Entre esas colaboraciones hay algunas adiciones valiosas al repertorio de la banda: “Begin Again” y “Stay” son canciones rápidas y sinceras, mientras que la poética “Clover”, que cierra el álbum, muestra a Mumford caer en un ritmo de canción de cuna que, cantada sobre una melodía de piano, recuerda al emotivo éxito musical de cine “Falling Slowly” de Glen Hansard y Markéta Irglová. “Conversation With My Son (Gangsters & Angels)” es líricamente repetitiva, pero sigue siendo conmovedora.

Las canciones con colaboraciones funcionan como pilares del proyecto, ofreciendo interpretaciones únicas y memorables del género cuando otras canciones comienzan a asemejarse entre sí. “Here”, con Stapleton, es la más simple, abriendo el álbum con una balada de tintes country, centrada en la guitarra y la batería. Los tonos susurrados de Abrams añaden capas a la voz de Mumford en “Badlands”. La letra expresa un sentimiento que probablemente compartan ambos artistas, un deseo de romper los límites: “Huyendo de una vida domesticada / Huyendo como un niño salvaje / Dame una visión, dame una moneda”.

El nuevo álbum de Mumford
El nuevo álbum de Mumford & Sons se nutre de un sonido introspectivo y animadas colaboraciones (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La rica voz de Perez exige atención en el dúo “Icarus”, de tono elevado. Tras la introducción de Mumford, Perez ofrece una advertencia sobre piano y guitarra. “Eres un tonto, eres un escalador / Deberías haberte detenido esa noche”. Perez y la banda cantan juntos en el clímax de la canción —también el clímax del álbum—, sonajas, maracas y bajo sintetizado completan el tema. “Estaba cegado, estaba enamorado”, cantan juntos. “Pero de repente / Volví al principio / Me quemó la mañana / Me acerqué demasiado al sol”.

Este enfoque colaborativo refleja el espíritu de la singular gira que Mumford & Sons realizó el año pasado, en la que el grupo viajó en tren desde Luisiana hasta Vermont con decenas de músicos y técnicos, continuando un trayecto iniciado durante la edición de 2011 del Railroad Revival Tour. Las paradas a lo largo del camino reunieron a artistas como Nathaniel Rateliff, Trombone Shorty, Lucius, Chris Thile, Maggie Rogers, Noah Kahan y Lainey Wilson, entre otros. Juntos en el escenario, interpretaron una mezcla de canciones propias, temas de los invitados y algunos covers.

Como canta la banda (al unísono) en la optimista “Run Together”: “Pero cuando corremos, corremos juntos / Cuando estamos separados, nos desmoronamos”. La colaboración es lo más importante.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Mumford and SonsMúsicaUltimas noticias América

Últimas Noticias

La Fotogalería del Teatro San Martín presenta su programación 2026 con homenajes a Alicia D’Amico y Jorge Lavelli

La nueva temporada del espacio “Sara Facio” ofrece un amplio recorrido por distintas generaciones de artistas argentinos y una retrospectiva de los festejos por los 20 años del Teatro, en 1980

La Fotogalería del Teatro San

Murió Peter Stämpfli, referente del arte pop europeo con una particular mirada sobre “lo banal”

El creador suizo residente desde los años 70 en Sitges, Cataluña, tenía 88 años. Su obra es reconocida por abordar la banalidad de los objetos industriales y convertirlos en arte

Murió Peter Stämpfli, referente del

La Berlinale reconoce al nuevo cine latinoamericano con premios en las secciones paralelas

La películas mexicanas “Moscas” y “Chicas tristes”, la paraguaya “Narciso”, y los cortometrajes “Más allá del cielo” (Perú) y “Matapanki” (Chile) obtuvieron distinciones

La Berlinale reconoce al nuevo

Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

La edición número 76 de la Berlinale culmina marcada por la frase “no podemos entrar en el terreno de la política”, pronunciada por Wim Wenders, presidente del jurado

Con las películas en segundo

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus 97 años con un libro-objeto que celebra toda su carrera artística

El longevo escritor y cineasta francochileno repasa su viaje creativo em ‘Art Sin Fin’, un recorrido visual y filosófico que siempre estuvo en búsqueda de “la verdad de la vida”, afirma

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus
DEPORTES
El informe de la Formula

El informe de la Formula 1 que revela cuáles podrían ser los dos rivales directos para el Alpine de Colapinto y Gasly

Los cambios de último momento que realizaría la Fórmula 1 para uno de los temas más polémicos del nuevo reglamento

El mensaje de Edinson Cavani después de ser silbado en la Bombonera tras el empate de Boca Juniors y Racing

El golazo que sufrió Dibu Martínez en el empate que rescató Aston Villa a los 87 minutos ante Leeds por la Premier League

A horas de jugar por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente anunció el arribo de su tercer refuerzo

TELESHOW
La reacción de Nicki Nicole

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

El divertido regalo que La Joaqui le hizo a LuckRa por su cumpleaños: “Mi esposo precioso”

Emily Lucius y Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, se casaron por civil: “Ya me pueden decir señora”

María Becerra fue abordada por un famoso instagramer en Nueva York y sorprendió con su fluidez al hablar en inglés

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

INFOBAE AMÉRICA

Arqueología panameña avanza con nueva

Arqueología panameña avanza con nueva temporada en la necrópolis de El Caño

Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

Quién es quién en la compleja estructura de poder de la dictadura cubana

El tesoro oculto de Topkapi: joyas, dagas y símbolos de un imperio que cambió la historia