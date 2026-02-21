El nuevo álbum de Mumford & Sons expande los límites del folk en el siglo XXI

Mumford & Sons - Run Together

Menos de un año después del lanzamiento de Rushmere, el tan esperado quinto álbum de estudio de Mumford & Sons, la banda inglesa de folk rock está de regreso con un sexto trabajo: Prizefighter, un regreso introspectivo pero aún animado a su característico estilo de zapateo y palmadas, ahora reforzado por nuevas voces.

El álbum encuentra a la banda, compuesta por el vocalista principal Marcus Mumford, Ted Dwane y Ben Lovett, junto a numerosos colaboradores. Aaron Dessner, de The National, coproduce las 14 canciones; participaciones de Chris Stapleton, Gigi Perez —famosa por el éxito viral “Sailor Song”—, Hozier y Gracie Abrams puntualizan el disco. Brandi Carlile, Finneas, Kevin Garrett, Jon Bellion y Justin Vernon, de Bon Iver, completan los créditos de composición junto con Dessner y la banda.

Puntualmente, Carlile inspiró el sencillo “Rubber Band Man”, una reflexión acompañada de banjo y guitarra acústica sobre la flexibilidad y la recuperación, con versos de Hozier. (Mumford dijo que la letra de la canción le llegó a Carlile en un sueño). El verso de Hozier, denso en contenido pero abierto en sonido, resume la tesis de la canción: “Pero no te encierres en ti mismo / Con mortero duro y piedra / Sé un hombre elástico / Haz del agua tus huesos”.

Chris Stapleton, Gigi Perez, Hozier y Gracie Abrams aportan sus voces en "Prizefighter", sexto disco de Mumford & Sons

Entre esas colaboraciones hay algunas adiciones valiosas al repertorio de la banda: “Begin Again” y “Stay” son canciones rápidas y sinceras, mientras que la poética “Clover”, que cierra el álbum, muestra a Mumford caer en un ritmo de canción de cuna que, cantada sobre una melodía de piano, recuerda al emotivo éxito musical de cine “Falling Slowly” de Glen Hansard y Markéta Irglová. “Conversation With My Son (Gangsters & Angels)” es líricamente repetitiva, pero sigue siendo conmovedora.

Las canciones con colaboraciones funcionan como pilares del proyecto, ofreciendo interpretaciones únicas y memorables del género cuando otras canciones comienzan a asemejarse entre sí. “Here”, con Stapleton, es la más simple, abriendo el álbum con una balada de tintes country, centrada en la guitarra y la batería. Los tonos susurrados de Abrams añaden capas a la voz de Mumford en “Badlands”. La letra expresa un sentimiento que probablemente compartan ambos artistas, un deseo de romper los límites: “Huyendo de una vida domesticada / Huyendo como un niño salvaje / Dame una visión, dame una moneda”.

El nuevo álbum de Mumford & Sons se nutre de un sonido introspectivo y animadas colaboraciones (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La rica voz de Perez exige atención en el dúo “Icarus”, de tono elevado. Tras la introducción de Mumford, Perez ofrece una advertencia sobre piano y guitarra. “Eres un tonto, eres un escalador / Deberías haberte detenido esa noche”. Perez y la banda cantan juntos en el clímax de la canción —también el clímax del álbum—, sonajas, maracas y bajo sintetizado completan el tema. “Estaba cegado, estaba enamorado”, cantan juntos. “Pero de repente / Volví al principio / Me quemó la mañana / Me acerqué demasiado al sol”.

Este enfoque colaborativo refleja el espíritu de la singular gira que Mumford & Sons realizó el año pasado, en la que el grupo viajó en tren desde Luisiana hasta Vermont con decenas de músicos y técnicos, continuando un trayecto iniciado durante la edición de 2011 del Railroad Revival Tour. Las paradas a lo largo del camino reunieron a artistas como Nathaniel Rateliff, Trombone Shorty, Lucius, Chris Thile, Maggie Rogers, Noah Kahan y Lainey Wilson, entre otros. Juntos en el escenario, interpretaron una mezcla de canciones propias, temas de los invitados y algunos covers.

Como canta la banda (al unísono) en la optimista “Run Together”: “Pero cuando corremos, corremos juntos / Cuando estamos separados, nos desmoronamos”. La colaboración es lo más importante.

Fuente: AP