El amor en tiempos ¿sin riesgos?: cuáles son los desafíos de narrar un romance hoy

"En la cama: el beso", de Henri de Toulouse-Lautrec, año 1892, uno de los primeros besos entre mujeres, con este nivel de erotismo

Una de esas mañanas en que Luana despertaba en la casa de Martín vio una grieta. Los camiones, pensó: esa hora de ruido incesante en la madrugaba que venía de la calle provocó la rajadura. “No pudo evitar asociar estos micro movimientos con el vínculo que estaban construyendo”, escribe Marina Eleonora Rubio en la novela Tipas. La grieta se agrandaba y la relación se metía adentro, hundiéndose en una rutina letal. Entonces le pidió a Martín abrir la pareja. Así empieza esta historia de amor contemporánea.

El señuelo contemporáneo

El amor siempre es contemporáneo. Siempre está sucediendo el momento que se enuncia o que se calla. Lo que cambian son los contextos. La escritora rosarina, autora de Tipas (Azul Francia, 2025) y de otros libros como Aunque venga de afuera, sostiene que la novedad es que, “afortunadamente, hay una mayor visibilidad de las distintas formas del amor. Y en ese sentido también hay una mayor visibilidad editorial que se ve reflejada tanto en nuevos autores, sobre todo autoras mujeres, como en temáticas”.

En la novela aparece una fuerte marca de época: la pandemia del 2020. “Quise que una de las parejas esté atravesada explícitamente por ese hecho”, dice Rubio. “Después está el planteo de la pareja abierta. Es una huella de época que quise dejar ahí, como señuelo, que tiene que ver con lo vincular. Toda historia y todo amor siempre tiene que ver con las personas que forman parte de él. Somos seres sociales: siempre vamos a estar atravesados por lo que sucede alrededor. Eso es siempre inevitable”, concluye.

Marina Eleonora Rubio y Juan Pedro Somodi

El amor del pasado

Florencia Canale es escritora de novela histórica. Lo que cuenta, lo que narra, ocurrió en otro tiempo, en un pasado no tan lejano, pero nunca contemporáneo. Y ahí, en esa zona del tiempo, es que transcurren los romances. Por eso, le dice a Infobae Cultura, “hay una distancia con el discurso amoroso y con la práctica amorosa del presente”. “Escribo sobre pasiones. ¿Las pasiones son emociones universales que atraviesan todos los tiempos? Bueno... tal vez sí. Pero el amor... el amor ya es otra cosa".

“Escribir sobre el amor en el pasado implica respetar aquellas convenciones, que no son las mismas del presente. Pareciera que tiene muy poco para contar el presente en ese sentido, ¿no? Hay rechazo de los cuerpos, hay contrato con una máquina, con una computadora. A mí todo eso no me interesa para nada. Sí el pasado. Por eso es muy importante entender quién escribe, sobre qué escribe y a quién le escribe", agrega la autora de Amores prohibidos, Pasión y traición y La cruazada, entre otras novelas.

Estallar lo cursi

El último libro de Juan Pedro Somodi se titula La mariposa de Zhuangzi. Una directora de cine y un crítico que se enamoran. “La novela no partió de una inquietud por el romance en sí, o el amor más en general, pero esto acabó inmiscuyéndose con fuerza en la historia. Y no es la primera vez que me pasa algo así. Creo que la razón está en que las historias de amor, por llamarlas de alguna manera, vienen cargadas de un montón de sobreentendidos sobre/contra/en relación a los que a mí me gusta trabajar”, dice.

Detalle de "El beso", de Gustav Klimt, pintura de 1908 en la que el hombre, se cree, es el propio pintor

“En La mariposa… hay un fuerte contenido irónico, que se llega a mover en la frontera con la parodia y la burla. Y si fui exitoso, no he caído en la crueldad", escribe el autor argentino desde Madrid, donde hoy reside, en un intercambio de mails con Infobae Cultura. “De algún modo, la presencia romántica en la novela no es novedosa o actual, pero la forma de acercarse a ella sí: si los hechos son por momentos tanto como clichés, se los aborda como tales y resaltando esta característica”, agrega

Al autor de la novela Enzo y el poemario Crepúsculo Oriental le interesaba ahondar en “lo que tienen de cursi, de estereotípicos, en particular tratándose de personajes que a priori creerían moverse en un ‘plano superior’”. Pero claro, hacer ese subrayado narrativo implicaba adentrarse en un problema persistente: “Ciertamente se corre un riesgo al repetir estructuras muy andadas y caducas: el de no acabar realmente tomando la distancia que uno piensa que está tomando, pero creo que vale la pena intentarlo”.

Todo absolutamente permitido

Si el amor es, como proponía Sartre, es un conflicto existencial, ¿qué puede ser la literatura ante ese dilema? “Espero que lo que no haga sea muñirse de lugares manidos”, dice Rubio. “Lo que puede hacer es contribuir a estas formas del amor menos difundidas. Y atreverse a todo. Estamos hablando de literatura. Yo entiendo que ahí está todo absolutamente permitido. Los autores y autoras deberían animarse más a redoblar apuestas, a romperlímites, a no autoimponérselos y a jugar todo lo que sea posible”.

“Beso II” de Roy Lichtenstein

“En ese sentido, estos tiempos son lindos de ser vividos”, continúa la autora. “La literatura puede ensanchar nuestra mirada, nuestra forma de leer, ampliar las miradas, enriquecerlas. Como lo hace el mundo audiovisual y cualquier persona que tenga ojos, ampliar el universo. Me parece que la literatura, como todo arte, tiene la obligación de crear. Primero, siempre va a representar el mundo que se está viviendo, porque es imposible no hacerlo. Y por otro lado, es casi un imperativo ético hacerlo”, agrega.

De nuevo el amor

“Hoy, el amor, más allá de ciertas particularidades tecnológicas que afectan todo lo que hacemos, no cambió, todavía al menos, tanto como cabría esperar”, dice Somodi. “A veces se tiene la sensación de que ha cambiado, pero en el día a día, en el arte, en lo institucional, siguen siendo sólo excepciones o reformas mínimas, nada cerca a una revolución o cambio de paradigma. Lo que sí diría que cambió es la forma de observarlo, medirlo, incluso juzgarlo, criticarlo o burlarse”, agrega el escritor argentino.

Florencia Canale dice que “seguramente las emociones se mantengan, pero quizás hoy llevar adelante un asunto amoroso se complique, sobre todo por las tecnologías, por las redes sociales. Seguramente mucha gente más joven le tenga terror al cuerpo, al equívoco, al error, a la no elección, y entonces prefiere no arriesgar. El amor es un riesgo y tal vez no están dispuestos”. “Yo creo que la literatura funciona como un puente: poder leer aquello que uno añora, poder leer aquello que uno quisiera vivir”, concluye.