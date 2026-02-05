Una muestra recorre 2 mil años de arte en torno a la ‘Metamorfosis’ en Ámsterdam

El Rijksmuseum de Ámsterdam inaugura este viernes la mayor exposición jamás dedicada al arte inspirado en las Metamorfosis, la obra más famosa del poeta romano Ovidio, con piezas de artistas tan diversos como Caravaggio, Magritte y Bernini.

El poema épico de Ovidio, escrito hace más de 2.000 años, ha sido fuente de inspiración para innumerables pinturas, esculturas y obras literarias de la época romana, griega y moderna.

Más de 80 de estas obras —procedentes de más de 50 museos de todo el mundo— han sido reunidas por el Rijksmuseum y la galería Borghese de Roma para esta muestra.

Según el museo, la exposición revela la “pasión, deseo, lujuria, celos e ingenio” presentes en la obra.

“Todos a quienes les propusimos hacer una exposición sobre las ‘Metamorfosis’ se mostraron inmediatamente entusiastas, porque es un tema que ha inspirado a artistas durante siglos, y nunca se había realizado realmente una exposición sobre ello”, declaró el director del Rijksmuseum, Taco Dibbits.

Entre las obras expuestas hay pinturas del maestro italiano Caravaggio y del surrealista belga René Magritte, mientras que una escultura de mármol del siglo XVII, el “Hermafrodita durmiente” de Bernini, destaca como una de las piezas centrales.

Las “Metamorfosis” de Ovidio, compuesta por 15 libros, narra la historia del mundo desde su creación hasta la muerte del emperador Julio César a través de mitos.

La escultura “Hermafrodita durmiente” relata cómo la ninfa Salmacis se enamora de Hermafrodito y ruega a los dioses que los unan. Sus cuerpos se fusionan, convirtiéndose en uno solo, hombre y mujer a la vez.

“Es una idea muy moderna en sí misma, con su fluidez de género”, señaló Frits Scholten, jefe de escultura del Rijksmuseum. “Pero, al mismo tiempo, es muy antigua, lo que la hace aún más relevante”.

Scholten reconoce que para los lectores modernos las “Metamorfosis” pueden parecer algo impenetrables, pero la obra sigue inspirando arte más de dos milenios después. “El tema es universal”, sostiene.

“Está en los juegos, en el arte moderno, está en todas partes. La gente se inspira constantemente, es como con los cuentos de hadas, y estos son —hasta cierto punto— los cuentos de hadas de la antigüedad”.

La figura de Medusa, representada en la exposición con obras que abarcan desde el siglo XVI hasta el XXI, también está presente.

Durante mucho tiempo presentada como un símbolo maligno, Medusa —violada por el dios Poseidón y cuyos ojos pueden petrificar a quien la mire— ha sido reivindicada en las últimas décadas como símbolo feminista.

La exposición muestra diferentes representaciones de Medusa “para demostrar que cada generación utiliza la suya propia, toma los motivos de Ovidio y de las Metamorfosis para sus propios fines”, explicó Scholten.

La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en el Rijksmuseum antes de trasladarse a la galería Borghese de Roma.

Fuente: AFP