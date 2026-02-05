Cultura

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

En Tokyo, abrió el PokéPark Kanto, comprendido por una zona exterior montañosa llena de figuras y una ciudad inspirada en las de los juegos para ir de compras y montar en atracciones

Parque temático de Pokémon abre sus puertas en Tokio

El primer parque temático permanente dedicado a Pokémon abrió sus puertas este jueves en Tokio, con divertidas atracciones y una zona boscosa que invita a sus visitantes a cumplir su misión: “¡Atrápalos ya!”.

Las entradas para el más nuevo de los atractivos turísticos de Japón, pensado para aprovechar una afluencia récord de viajeros extranjeros, ya están agotadas para los próximos dos meses.

Los visitantes del PokéPark Kanto, situado dentro de Yomiuri Land, el parque de atracciones más grande de Tokio, son recibidos por estatuas del inconfundible ratón eléctrico amarillo Pikachu y otras criaturas de la franquicia.

Pokémon es uno de los principales productos culturales japoneses de exportación, que comenzó en 1996 como videojuego para la consola Game Boy de Nintendo.

Inspirado en la tradición infantil japonesa de coleccionar insectos en verano, los jugadores capturan y entrenan para la batalla a cientos de compañeros pokémon, muchos de los cuales asemejan animales con habilidades especiales según su tipo.

Desde entonces, el fenómeno ha evolucionado hasta alcanzar gran popularidad mundial, con series de anime, películas, un juego de cartas coleccionables y la aplicación de realidad aumentada “Pokémon Go”.

PokéPark Kanto tiene dos áreas: una zona exterior montañosa de casi medio kilómetro de largo llena de figuras de Pokémon y una ciudad inspirada en las de los juegos para ir de compras y montar en atracciones.

Para acceder a la zona boscosa, los visitantes deben ser capaces de subir 110 escalones sin ayuda, según la página web del parque.

En 2025 entró a Japón un número récord de turistas, a pesar de la fuerte caída de visitantes chinos en diciembre debido a una disputa diplomática entre ambos países.

Otro gran parque temático, Universal Studios Japan en Osaka, anunció el mes pasado que también tenía previsto crear atracciones temáticas de Pokémon, sin dar más detalles.

Fuente: AFP. Video: AFP. Fotos: The Pokémon Company

