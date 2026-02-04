Un dibujo de Rembrandt se vendió por USD 17,8 millones y el dinero irá a la conservación de felinos

Joven león descansando; la obra de Rembrandto, (EFE/ Ángel Colmenares)

Un dibujo de Rembrandt que representa un león fue vendido este miércoles en Nueva York por USD 17,8 millones. El importe íntegro será destinado a la conservación de felinos a través de la organización Panthera.

La obra, titulada “Young Lion Resting”, superó levemente el valor estimado por Sotheby’s, situado entre USD 15 millones y USD 20 millones. Este dibujo se destacó como estrella de la primera subasta anual de “antiguos maestros” de la casa, la cual reúne pinturas de artistas europeos producidas entre finales del siglo XIII y principios del XIX.

Es la única representación animal de Rembrandt que permanecía en manos privadas y fue cedida a subasta por el empresario y filántropo estadounidense Thomas Kaplan. El gesto de dedicar la recaudación total a fines conservacionistas no es habitual en el mercado del arte.

rembrandt, según él mismo. Autorretrato de 1659.

Gregory Rubinstein, jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros en Sotheby’s, explicó a la agencia EFE que no se ofrecía en el mercado un dibujo de Rembrandt de esta trascendencia desde hacía por lo menos 25 años. Según Sotheby’s, el dibujo muestra a un león en reposo pero con una tensión latente, transmitiendo una mezcla de calma e intensidad.

Se estima que Rembrandt creó esta pieza entre finales de la década de 1630 y principios de la de 1640, trabajando directamente a partir de la observación del animal. La casa de subastas señala que el artista realizó múltiples bocetos de este tipo, los cuales resultaron esenciales para su comprensión de la naturaleza y para enriquecer sus composiciones artísticas.

La obra de Rembrandt que se subastó para ayudar a los felinos.

Panthera, beneficiaria de la recaudación, es una organización estadounidense dedicada a la protección de felinos salvajes y sus hábitats. Según datos difundidos por la entidad, la población de leones cayó un 90% en el último siglo, pasando de 200.000 a apenas 20.000, y más del 40% de todas las especies de felinos salvajes está en peligro de extinción.

La propia Panthera subraya el valor simbólico de “Young Lion Resting”, estableciendo un paralelismo entre las reflexiones de Rembrandt en el siglo XVII y la crisis actual de biodiversidad. La pieza invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, en el futuro, los leones existan solo como recuerdos artísticos para la humanidad.

El desenlace de esta subasta ofrece un motivo para considerar cómo el arte y la conservación pueden entrelazarse frente al riesgo real de perder especies y legados únicos.