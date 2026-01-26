La belleza de la semana: Cuatro miradas artísticas que reinventan el verano

Cultura

En el hemisferio sur en el momento de la escritura de esta nota es verano. Y a pesar de la humedad y el calor, esta estación, con sus días largos y la promesa de las vacaciones al alcance de la mano, invita a sonreír.

A lo largo de la historia del arte, el verano ha inspirado escenas que condensan luz, movimiento y cotidianeidad. Cuatro pinturas de distintos contextos, épocas y estilos ofrecen miradas singulares sobre esta estación y se transforma en tema central para artistas europeos y latinoamericanos.

Una escena en la playa de Edgar Degas, la celebración mediterránea de Joaquín Sorolla, la memoria de las quintas bonaerenses de Norah Borges y la fuerza femenina de Virginie Demont-Breton componen una selección que revela el verano como tema artístico central y mutable. Cada obra revela una perspectiva única sobre el verano, desde la exuberancia de la playa hasta la evocación nostálgica de espacios y la fuerza de la vida costera.

En la obra Verano (1904), de Joaquín Sorolla, el clima mediterráneo se manifiesta en una escena de playa protagonizada por varios niños que caminan y juegan descalzos junto al mar, mientras la arena y el mar reflejan la intensidad solar. Una vez más el pintor español vuelve sobre los juegos a la orilla del mar, e invita al disfrute. El horizonte elevado y el equilibrio entre las figuras y el entorno generan una imagen apacible y luminosa de la infancia en vacaciones. Joaquín Sorolla plasmó el espíritu del verano español en un cuadro donde la luz y el movimiento cobran protagonismo.

Norah Borges, en una pieza menos figurativa, recurrió a la memoria y la imaginación en Vieja quinta, pintada en 1966. Esta obra, realizada en témpera sobre papel, forma parte de una serie dedicada a quintas de Buenos Aires. La artista utiliza colores suaves y figuras de rasgos aniñados, evocando una nostalgia idealizada por los espacios cotidianos.

En el extremo norte de Francia, Virginie Demont-Breton pintó en 1881 Mujer pescadora que viene de bañar a sus hijos, en la que se manifiesta la fuerza femenina, con una postura que transmite resistencia y ternura. La escena muestra a una madre que sale del agua con sus hijos en brazos, lo que evoca una imagen que a cualquiera puede resultarle familiar. Demont-Breton, reconocida por retratar la vida costera, la maternidad y el trabajo femenino, desafió las convenciones al dotar de dignidad y protagonismo a las mujeres de clase trabajadora.

Finalmente, la obra Scena in spiaggia [Beach Scene] (c. 1869-70) de Edgar Degas muestra, en primer plano, a dos mujeres cerca de la orilla del mar, una niña bajo una sombrilla y la otra que la está peinando. Esta obra anticipa el interés del pintor por los gestos cotidianos. Esta es una de las cuatro escenas de playa que Degas pintó alrededor de 1869.

Las sensaciones evocadas por estas pinturas trascienden la simple representación de la estación. Estas cuatro obras permiten identificar el verano como un territorio de exploración artística, donde la luz, los espacios cotidianos y la vida familiar son abordados con enfoques que van del realismo a la evocación poética y la experimentación compositiva.

