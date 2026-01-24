Cultura

La policía de Colorado ratifica el suicidio de Hunter S. Thompson tras una revisión solicitada por su viuda

Un nuevo análisis de las circunstancias de la muerte del excéntrico periodista y escritor en 2005, validó los hallazgos iniciales y despejó especulaciones sobre posibles manipulaciones de la escena

Guardar
La Oficina de Investigación de
La Oficina de Investigación de Colorado confirmó oficialmente que la muerte de Hunter S. Thompson en 2005 fue un suicidio tras una nueva revisión (Foto: archivo REUTERS/Christian Thompson)

Investigadores en Colorado confirmaron que la muerte por disparo en 2005 del periodista Hunter S. Thompson fue un suicidio, tras una revisión solicitada por las autoridades locales a petición de su viuda. La investigación, anunciada en septiembre, se abrió después de que Anita Thompson contactara al sheriff del área de Aspen, Michael Buglione, con “nuevas preocupaciones e información potencial sobre la investigación” de la muerte de Thompson, informó la Oficina de Investigación de Colorado (CBI, por su sigla en inglés).

La oficina no explicó en qué consistía dicha información, pero señaló que la revisión determinó que el cuerpo “no fue movido ni ‘colocado’ tras la muerte”. La CBI indicó que entrevistas con familiares y con los investigadores originales confirmaron que Thompson sufría una depresión significativa y dolor crónico al momento de su muerte. El forense del condado de Pitkin, Dr. Steven Ayers, señaló que se encontraba en deterioro físico y mental y que idolatraba a Ernest Hemingway, quien también murió por suicidio.

Hunter S. Thompson creó el
Hunter S. Thompson creó el género conocido como "periodismo gonzo", un estilo de reportaje altamente personal que lo convirtió en un ícono de la contracultura

“No se pudo sustanciar ninguna de las teorías especulativas”, afirmó la CBI. En una declaración incluida en el anuncio, Anita Thompson agradeció a la oficina “por su trabajo amable y minucioso”. “Esto nos permite a todos los que amábamos a Hunter seguir adelante con la conciencia tranquila”, dijo. El portavoz de la CBI, Rob Low, declinó comentar sobre cuáles eran las preocupaciones detrás de la revisión, y Buglione no respondió de inmediato a una llamada telefónica ni a un correo electrónico en busca de más información.

Hunter S. Thompson, quien popularizó una forma de periodismo gonzo en primera persona en artículos y libros como Miedo y asco en Las Vegas, murió en febrero de 2005 en su hogar del área de Aspen, Owl Farm en Woody Creek. Tenía 67 años. Sus restos fueron famosos por ser cremados y disparados desde un cañón a petición suya durante una ceremonia privada en Colorado. Entre las celebridades asistentes estuvo el actor Johnny Depp, quien interpretó el papel principal en la adaptación cinematográfica de 1998 de Miedo y asco en Las Vegas. El hogar de Thompson fue examinado como parte de la investigación porque la mayor parte de las pruebas físicas y fotografías fueron destruidas bajo los protocolos de los casos que no se consideran criminales, indicó la CBI.

Como parte de la revisión, los investigadores rastrearon el trayecto de la bala que mató a Thompson con la ayuda de un fragmento que aún permanecía alojado en un electrodoméstico de la casa, dijo Low. Las fotografías originales de la escena del crimen, recuperadas por Anita Thompson, mostraban que el cuerpo estaba alineado con el trayecto de la bala, señaló la CBI. Buglione afirmó en una declaración incluida en el anuncio de la CBI que cree que la investigación original se llevó a cabo de manera adecuada, pero que los investigadores reconocieron la importancia de una revisión independiente. “Las conclusiones de la CBI reafirman los hallazgos originales y, esperamos, aportan tranquilidad y claridad”, afirmó.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Hunter ThompsonPeriodismo gonzoPeriodismoEstados UnidosUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

La ciudad de Viena cierra museos históricos y reduce horarios culturales

Sitios emblemáticos de arte y música quedarán temporalmente inactivos por ajustes financieros implementados por el gobierno local

La ciudad de Viena cierra

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

La visión y el legado transformador de la estrella de Hollywood que apostó por el cine independiente desde 1981, impregnan la última edición del encuentro que se realiza en Park City, Utah

El Festival de Sundance 2026

‘El agente secreto’ convoca multitudes y envuelve de orgullo nacionalista a Brasil

La película de Kleber Mendonça Filho, con cuatro nominaciones al Oscar, ya suma más de un millón de espectadores en su país. “Es muy brasileña, pero también es universal”, dijo su director

‘El agente secreto’ convoca multitudes

Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque el velo la civilización puede romperse en cualquier momento”

La autora argentina, que regresa con una reedición de “Diecinueve garras y un pájaro oscuro“, pondera el pulso vital de la literatura y asegura que en cuestiones sociales “cada país tiene su propio péndulo”

Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque

Del billete de un dólar a una subasta histórica: el viaje del retrato de George Washington, símbolo de unidad y legado

Una obra maestra atribuida a Gilbert Stuart cambia de manos en Nueva York tras un evento icónico. Una venta millonaria, valores fundacionales y el futuro de la Universidad Clarkson se entretejen en una historia inédita

Del billete de un dólar
DEPORTES
Con bajas de peso, la

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

TELESHOW
La tierna postal de Cami

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Jóvenes encabezan el 61% de

Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”