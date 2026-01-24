La policía de Colorado ratifica el suicidio de Hunter S. Thompson tras una revisión solicitada por su viuda

La Oficina de Investigación de Colorado confirmó oficialmente que la muerte de Hunter S. Thompson en 2005 fue un suicidio tras una nueva revisión (Foto: archivo REUTERS/Christian Thompson)

Investigadores en Colorado confirmaron que la muerte por disparo en 2005 del periodista Hunter S. Thompson fue un suicidio, tras una revisión solicitada por las autoridades locales a petición de su viuda. La investigación, anunciada en septiembre, se abrió después de que Anita Thompson contactara al sheriff del área de Aspen, Michael Buglione, con “nuevas preocupaciones e información potencial sobre la investigación” de la muerte de Thompson, informó la Oficina de Investigación de Colorado (CBI, por su sigla en inglés).

La oficina no explicó en qué consistía dicha información, pero señaló que la revisión determinó que el cuerpo “no fue movido ni ‘colocado’ tras la muerte”. La CBI indicó que entrevistas con familiares y con los investigadores originales confirmaron que Thompson sufría una depresión significativa y dolor crónico al momento de su muerte. El forense del condado de Pitkin, Dr. Steven Ayers, señaló que se encontraba en deterioro físico y mental y que idolatraba a Ernest Hemingway, quien también murió por suicidio.

Hunter S. Thompson creó el género conocido como "periodismo gonzo", un estilo de reportaje altamente personal que lo convirtió en un ícono de la contracultura

“No se pudo sustanciar ninguna de las teorías especulativas”, afirmó la CBI. En una declaración incluida en el anuncio, Anita Thompson agradeció a la oficina “por su trabajo amable y minucioso”. “Esto nos permite a todos los que amábamos a Hunter seguir adelante con la conciencia tranquila”, dijo. El portavoz de la CBI, Rob Low, declinó comentar sobre cuáles eran las preocupaciones detrás de la revisión, y Buglione no respondió de inmediato a una llamada telefónica ni a un correo electrónico en busca de más información.

Hunter S. Thompson, quien popularizó una forma de periodismo gonzo en primera persona en artículos y libros como Miedo y asco en Las Vegas, murió en febrero de 2005 en su hogar del área de Aspen, Owl Farm en Woody Creek. Tenía 67 años. Sus restos fueron famosos por ser cremados y disparados desde un cañón a petición suya durante una ceremonia privada en Colorado. Entre las celebridades asistentes estuvo el actor Johnny Depp, quien interpretó el papel principal en la adaptación cinematográfica de 1998 de Miedo y asco en Las Vegas. El hogar de Thompson fue examinado como parte de la investigación porque la mayor parte de las pruebas físicas y fotografías fueron destruidas bajo los protocolos de los casos que no se consideran criminales, indicó la CBI.

Como parte de la revisión, los investigadores rastrearon el trayecto de la bala que mató a Thompson con la ayuda de un fragmento que aún permanecía alojado en un electrodoméstico de la casa, dijo Low. Las fotografías originales de la escena del crimen, recuperadas por Anita Thompson, mostraban que el cuerpo estaba alineado con el trayecto de la bala, señaló la CBI. Buglione afirmó en una declaración incluida en el anuncio de la CBI que cree que la investigación original se llevó a cabo de manera adecuada, pero que los investigadores reconocieron la importancia de una revisión independiente. “Las conclusiones de la CBI reafirman los hallazgos originales y, esperamos, aportan tranquilidad y claridad”, afirmó.

Fuente: AP