Un documental sobre el guionista de la película ‘La Bamba’ resaltó en la primera jornada del Festival de Sundance

‘Pachuco americano: La leyenda de Luis Valdez’, relatado por Edward James Olmos, está centrado en la vida y el legado del director, dramaturgo y activista de la cultura latina en Estados Unidos

El director y actor Edward James Olmos (i); el director, dramaturgo y activista Luis Valdez (c) y el actor Lou Diamond Phillips (d) en la presentación del documental 'American Pachuco: The Legend of Luis Valdez'

Pachuco americano: La leyenda de Luis Valdez irrumpió en la jornada inaugural del Festival de Sundance, reivindicando la identidad latina en Estados Unidos en un momento crítico para las comunidades migrantes, a través del legado cultural y político del icónico dramaturgo chicano.

“Siempre ha sido un problema ser latino, ser inmigrante en este país. Siempre ha habido resistencia. Eso es lo que Luis ha abordado a lo largo de toda su carrera, y de eso trata esta película”, dijo el director David Alvarado momentos antes del estreno de su filme en la última edición del festival que se celebra en Park City, Utah, desde hace más de 40 años.

El documentalista trabajó por tres años en este proyecto que presenta la mítica historia de Valdez, director, dramaturgo y activista, que cambió la historia de la representación latina en EEUU a través del teatro y el cine, poniendo voz a una comunidad históricamente invisibilizada y sometida a condiciones laborales explotadoras.

Alvarado, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, conoció a Valdez cuando era estudiante en una visita del dramaturgo a su escuela. La historia del creador de Zoot Suit y la película La Bamba resonó inmediatamente con él y con ese inexplicable sentimiento de vergüenza inherente a la comunidad latina, marcando el inicio de su interés por retratar su vida.

“No es casualidad que los latinos y otros inmigrantes sientan constantemente que tienen que demostrar que pertenecen aquí, que tienen que luchar por el derecho a pertenecer”, afirmó el director, quien observa con preocupación cómo la historia se repite en las calles del país, con la persecución de inmigrantes por parte de las autoridades.

Luis Valdez, figura clave del teatro chicano y creador de 'Zoot Suit' y 'La Bamba', recibe en este filme un homenaje por su lucha a favor de la identidad latina

El documental se produjo gracias al rescate de más de 24 kilómetros de película cinematográfica de más de 50 años, provenientes del archivo de Valdez y de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Este es narrado por Edward James Olmos, quien revivió su papel como el Pachuco que lo convirtió en un referente del teatro chicano, y recorre la infancia de Valdez, su primer contacto con el teatro, y la cercanía con los trabajadores del campo gracias a sus padres.

La película también aborda su evolución como activista en la Unión de Campesinos (UFW), la creación del Teatro Campesino y su estrecha colaboración con César Chávez en la histórica lucha por los derechos laborales y la firma de los primeros contratos sindicales para campesinos en EEUU.

“Una revelación del documental para mí fue que una de las armas más importantes que hemos tenido con el teatro campesino es el uso del gusto, del júbilo”, reflexionó en declaraciones Valdez, de 85 años.

El dramaturgo se siente frustrado de que tantos años después los latinos tengan que seguir peleando por ser reconocidos como parte de un país que también les pertenece. “Donald Trump realmente es un traidor a la humanidad”, comentó Valdez sobre el actual presidente. “Pero hay que pelear por ese futuro con esperanza y con fuerza”.

Una postal del centro de Park City, sede del Festival de Sundance por último año (Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

Lou Diamond Phillips, quien interpretó al icónico músico mexicoamericano Ritchie Valens en La Bamba, de Luis Valdez, considera que el documental de Alvarado revive con éxito la historia del dramaturgo en un momento político crucial.

“Aquí estamos, todavía luchando la misma lucha, todavía tratando de decir lo mismo: que el sueño americano es para todos... Algunas personas están tratando de hacernos retroceder no 40 años, sino 100 años. Tenemos que permanecer juntos y estar orgullosos de quienes somos”, aseguró el actor estadounidense de raíces filipinas.

Para Olmos, formar parte del documental “fue totalmente un sueño”, el también fundador del Latino Public Broadcasting, que promueve contenido latino en la TV pública de EEUU se siente orgulloso de lo que su personaje logró en la comunidad con Zoot Suit. Considera que esa interpretación “cambió este país todo para todos”, especialmente para los chicanos. “La fuerza que tiene este personaje y esta clase de arte debe seguir usándose en los próximos 200 años”, añadió.

El Festival de Sundance se llevará a cabo hasta el 1 de febrero y continuó su primera jornada con otras voces latinas que también incluyen la película mexicana La cazadora, así como el estreno de Ha-chan, Shake Your Booty!, que cuenta con la actuación del cubano Alberto Guerra.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Mónica Rubalcava; Instituto Sundance]

