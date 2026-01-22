El récord de ‘Sinners’, la irrupción de ‘Valor sentimental’ y la tercera nominación de Timothée Chalamet: cinco conclusiones sobre los Oscar

"Sinners" logra un récord histórico con 16 nominaciones a los premios Oscar 2026. Y se destaca como la favorita principal

Sinners estableció un nuevo récord en los Oscar con 16 nominaciones este jueves, pero esa no fue la única sorpresa del anuncio de la Academia.

Aquí hay cinco conclusiones de las nominaciones de los Oscar de este año, de cara a la gala del 15 de marzo:

Ignorados y sorpresas

Cada año, las nominaciones a los Oscar provocan lamentos por los nombres que no fueron mencionados. Este año, la exclusión de mayor perfil fue la de Ariana Grande.

La sensación pop había obtenido una nominación como mejor actriz de reparto el año pasado por la primera película de Wicked, pero quedó fuera este año a pesar de desempeñar un papel más destacado en la segunda parte de la adaptación de Broadway.

La ausencia de Ariana Grande y la omisión total de "Wicked: For Good" causan sorpresa y controversia entre los seguidores de los Oscar

De hecho, no hubo ningún reconocimiento para Wicked: For Good, que no obtuvo ninguna nominación, a pesar de que la primera película logró 10 candidaturas, y ganó dos Oscar.

Otras omisiones notables este año incluyeron a la joven estrella femenina de Una batalla tras otra, Chase Infiniti, y al protagonista masculino de Hamnet, Paul Mescal. Entre las sorpresas estuvieron las nominaciones en actuación de reparto para el veterano Delroy Lindo (Sinners) y Elle Fanning en la dramedia noruega Valor sentimental.

¿Canto del cisne de Warner?

Es poco común que un solo estudio de Hollywood presuma de tener los dos principales favoritos para el Oscar.

Warner Bros lidera las nominaciones con "Sinners" y "One Battle After Another", mientras enfrenta una posible reestructuración por ofertas de compra

Con Sinners (16 nominaciones) y Una batalla tras otra (13), Warner Bros lo ha conseguido.

El estudio ha respaldado recientemente obras originales de cineastas de autor, como el éxito de terror de Zach Cregger, Weapons (una nominación), y Mickey 17 de Bong Joon-ho, junto con éxitos más comerciales como Superman y Una película de Minecraft.

Irónicamente, ese éxito llega en el que podría ser el año del canto del cisne del estudio centenario como distribuidor independiente. Warner Bros es el objetivo de una feroz guerra de ofertas entre Paramount Skydance y Netflix.

Cuatro actuaciones en idiomas distintos al inglés obtienen nominación, reflejando la creciente diversidad global en los premios Oscar

Se rompen récords

Las 16 nominaciones para Sinners no fueron el único récord roto en el anuncio del jueves.

Como muestra de la visión cada vez más global de los votantes de los Oscar, este año se ha batido el récord con cuatro actuaciones en idiomas distintos al inglés nominadas.

Eso incluye a tres actores noruegos de Valor sentimental: Renate Reinsve, Stellan Skarsgard e Inga Ibsdotter Lilleaas, y al brasileño Wagner Moura, protagonista de El agente secreto.

Mientras tanto, la directora de Hamnet, Chloe Zhao, se convirtió en la segunda mujer en lograr múltiples nominaciones a mejor dirección, tras Jane Campion. Zhao previamente ganó en la categoría con su película ganadora de mejor película, Nomadland.

Chloe Zhao se convierte en la segunda mujer con múltiples nominaciones a mejor dirección, consolidando su lugar en la historia de los Oscar

Mejor reparto

Este año, los Oscar introdujeron un premio al mejor reparto, la primera nueva categoría creada por la Academia desde que se instituyó el galardón a mejor película animada en 2002.

Sin antecedentes, no estaba claro exactamente qué buscarían los votantes: el poder de las estrellas, nuevos descubrimientos o un elenco cohesivo.

Al final, la categoría reflejó en su mayoría a los esperados contendientes a mejor película, con nominaciones para Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto y Sinners.

Los Oscar 2026 debutan con la nueva categoría de mejor reparto, para premiar a conjuntos destacados por su actuación y cohesión en pantalla

Chalamet supremo

Timothée Chalamet tiene solo 30 años, pero su nominación al Oscar por Marty Supremo es la tercera a mejor actor, luego de Llamame por mi nombre en 2018 y el año pasado por interpretar a Bob Dylan en Un completo desconocido.

Probablemente la mayor estrella de su generación, Chalamet también obtuvo una nominación como productor por Marty Supremo, la historia semificticia de un talentoso y siempre luchador jugador de ping-pong en el Nueva York y Japón de la década de 1950.

¿Será la tercera la vencida para Chalamet en la ceremonia de los Oscar en marzo?

Aunque compite contra Leonardo DiCaprio, las posibilidades de Chalamet se ven reforzadas por la sólida actuación global de Marty Supreme en el anuncio de nominaciones del jueves.

La película superó la mayoría de las expectativas de los expertos con nueve candidaturas, incluyendo mejor director para Josh Safdie, mejor fotografía y mejor diseño de producción, lo que sugiere que los votantes de la Academia le están prestando mucha atención.

Fuente: AFP.

[Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni]