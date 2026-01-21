La expansión internacional del hip-hop: el histórico sello Def Jam desembarca en China

La llegada de Def Jam Recordings a China refuerza una estrategia para expandir la música hip-hop en todo el mundo

La llegada de Def Jam Recordings a China marca un movimiento estratégico para Universal Music Greater China (UMGC) en la expansión de la cultura hip-hop local con visión internacional. El lanzamiento, anunciado por UMGC, representó una apuesta clara por fortalecer la presencia de la música urbana china y conectar a artistas del país con audiencias globales.

Desde la perspectiva de Adam Granite, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de mercados para Universal Music Group, la elección fue directa: “China es uno de los mercados de música más importantes y dinámicos del mundo en la actualidad, con una nueva generación de artistas que están dando forma a la cultura tanto a nivel local como internacional”, afirmó. El directivo enfatizó el sentido de oportunidad que representó la apertura: “El lanzamiento de Def Jam Recordings China refleja nuestro compromiso a largo plazo con este mercado y nuestra convicción de que el hip-hop chino tiene un rol poderoso en la evolución global del género.”

Chengdú, reconocida por su cultura hip-hop enraizada y su ecosistema musical, fue destacada por Granite como “una ciudad donde la cultura hip-hop ha crecido de manera orgánica, apoyada por una vibrante cultura juvenil y una comunidad creativa sólida.” Para UMGC, esa combinación justificó su decisión de ubicar la sede nacional del sello en esta urbe del suroeste del gigante asiático. Granite puntualizó los objetivos: “Al traer el legado y la red global de Def Jam a China, buscamos crear oportunidades significativas para que artistas locales conecten con audiencias en todo el mundo.”

El lanzamiento de Def Jam Recordings China busca conectar a artistas locales con audiencias globales

En la presentación del sello en China, Tunji Balogun, presidente y CEO de Def Jam Recordings, defendió el modelo de internacionalización basado en la autenticidad cultural. “Def Jam siempre se ha construido en torno a voces dinámicas: artistas que hablan directamente desde sus comunidades, lenguas y realidades vividas”, puntualizó Balogun. Definió la misión de la filial: “Def Jam Recordings China continúa esa tradición al poner la cultura local en el centro de la música. El objetivo no es copiar lo que funcionó en otros lugares, sino apoyar a los artistas chinos para definir el hip-hop en sus propios términos, con autenticidad, actualidad y arraigo cultural.”

Además de esta visión global, la nueva filial anunció una colaboración con Migu, la plataforma digital de contenido de China Mobile, para posicionar el “Guofeng Hip-hop” como signo de identidad. Este estilo fusiona influencias contemporáneas con el idioma, las referencias y las narrativas chinas tradicionales. Zhu Hong, presidente de Migu Music, describió su relevancia: “Guofeng se ha convertido en una expresión vital para la música contemporánea en China y un motor de innovación cultural”, afirmó.

Public Enemy, uno de los emblemas del sello Def Jam, en vivo en Manchester, en 1990

La historia de Def Jam

Desde su fundación en 1983 por Rick Rubin y Russell Simmons, Def Jam Recordings consolidó una posición clave en la transformación del hip-hop en un fenómeno global. El sello impulsó la carrera de artistas como LL Cool J, Beastie Boys y Public Enemy, y según la revista Rolling Stone, su influencia definió la “edad dorada” del género. En los años noventa, Def Jam amplió su horizonte con figuras como Jay-Z y DMX, y en las décadas siguientes mantuvo su vigencia con talentos como Kanye West y Rihanna.

Entre los hitos artísticos más destacados, Def Jam lanzó álbumes emblemáticos como Licensed to Ill de los Beastie Boys, el primero de rap en liderar el Billboard 200, e It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back de Public Enemy, que cambió los estándares del comentario social en la música. El sello también impulsó la expansión del hip-hop más allá de lo musical, influyendo en la moda y el lenguaje popular. A través de las décads, Def Jam contribuyó a legitimar el rap y a crear nuevos modelos de negocio para los artistas, consolidando su papel como referente cultural y punto de encuentro de la innovación urbana.

