Helen Mirren y Sarah Jessica Parker, homenajeadas en los Globos de Oro por sus trayectorias

Video-homenaje a Helen Mirren proyectado en la velada "Golden Eve"

Matthew Broderick presentó a su esposa de casi 30 años, Sarah Jessica Parker, con el premio Carol Burnett de los Globos de Oro por una vida de logros en televisión en Golden Eve, una ceremonia que también sumó a Helen Mirren a la lista de leyendas que han ganado el premio Cecil B. DeMille.

Broderick sugirió que si ella le hubiera hecho caso, esto quizás no habría sucedido. “¿De verdad quieres hacer televisión?”, recordó el actor que le preguntó a Parker cuando le presentaron el guion para el papel que marcaría su carrera como Carrie Bradshaw en Sex and the City en la década de 1990. Ella terminaría ganando seis Globos de Oro y premios Emmy. Al aceptar el premio, Parker dijo: “Ha sido un privilegio y un sueño poder llamarme actriz”.

“El premio DeMille me fue descrito como un reconocimiento a la carrera”, dijo Mirren desde el escenario. “Pero yo prefiero verlo como una vida vivida, una vida sobrevivida, una vida disfrutada, una vida sudada y, con suerte, una vida que sigue adelante. Y dada esa esperanza, prefiero pensar en esto como una reflexión continua de mi carrera en vez de una elegía”.

Video homenaje a Sarah Jessica Parker en la velada "Golden Eve"

Elogios de Harrison Ford y Viola Davis

Harrison Ford, quien ganó el premio DeMille en 2002, entregó la edición de este año a Helen Mirren, su coprotagonista en La costa Mosquito de 1985 y en la actual 1923. La calificó como “una presencia indiscutible en pantalla que aporta a cada escena un compromiso poderoso con la narrativa y el personaje. Y cuando se pone en modo ruda total, es impresionante de ver”.

Mirren, de 80 años, ganadora de un Oscar por su interpretación de Isabel II en The Queen de 2006, también ha ganado tres Globos de Oro y este año compite por un cuarto por su papel en la serie MobLand. Fue nombrada Dama del Imperio Británico en 2003.

Mirren leyó largas listas de personas que son sus héroes y colaboradores queridos. Con su estilo dramático, resultó cautivadora.

Helen Mirren sumó el premio Cecil B. DeMille a sus reconocimientos durante la gala Golden Eve, destacando su legado en cine y televisión

“Están las mujeres que me han inspirado y siempre me inspirarán: Monica Vitti, Anna Magnani, Jane Fonda, Bette Davis, Judy Garland”, dijo. “Y aquellas cuyo primer nombre es todo lo que se necesita: Madonna, Barbra, Cher, Sarah Jessica, Meryl, Kate con K y Cate con C, y por supuesto, la diosa suprema, Viola”.

Miró al público, donde estaba su amiga cercana Viola Davis, quien ganó el premio DeMille el año pasado y fue una de quienes la presentaron en esta ceremonia. Davis recordó su asombro al ver a Mirren por primera vez, en la comedia negra de 1989 El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. “Fue el momento en que se abrió la puerta, el rayo fulminante, el sermón del monte, la zarza ardiente”, dijo Davis. “Cualquier cosa que yo estuviera buscando, ahí la vi”.

Garland, Fonda, Meryl Streep y Barbra Streisand también son ganadoras del premio DeMille, junto a Walt Disney, Oprah Winfrey, Eddie Murphy y Tom Hanks. El premio data de 1952, cuando fue entregado a su homónimo cineasta. El propio esposo de Mirren desde hace casi 30 años, el director Taylor Hackford, también intervino para rendirle homenaje.

Un brindis a lo “Sex and The City”

Sarah Jessica Parker recibió un homenaje conmovedor de su antigua compañera de reparto de Sex and the City, Kristin Davis, y un brindis con cosmopolitans —la bebida favorita de Bradshaw que la serie convirtió en tendencia— liderado por Colman Domingo.

El premio Carol Burnett se otorga por “contribuciones sobresalientes a la televisión dentro o fuera de pantalla”. El ganador más reciente —Ted Danson— y su homónima y primera ganadora en 2019 —Burnett— inauguraron la noche de reconocimientos. “Mi querida Sarah”, dijo Burnett, de 92 años, al micrófono desde su mesa. “Bienvenida al club”.

Sarah Jessica Parker recibió el premio Carol Burnett en Golden Eve por su trayectoria en televisión tras una carrera de más de 50 años

Parker también habló de la vez que el creador Darren Star le ofreció Sex and the City y de lo que representaría aceptarlo. La serie original de HBO se convirtió en un fenómeno cultural. Duró seis temporadas, generó dos películas y la reciente serie de reinicio And Just Like That…

“Conocí a Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes”, dijo Parker, “y pasé 25 años con el conjunto más glorioso de mujeres y actores, donde tratamos todo Nueva York como CBS Television City y las calles como el Studio 33”.

Una vida en la actuación

Sarah Jessica Parker tiene 60 años, pero ha estado actuando por más de 50 años, incluyendo interpretar el papel principal en Annie en Broadway cuando era niña. Ella contó que su gran momento de inspiración llegó al ver a su madre y su futuro padrastro en una producción en Ohio del musical Once Upon a Mattress. El espectáculo había sido el gran salto a la fama de Burnett en Broadway, y Parker después protagonizó una reposición en Broadway. “Pensé, oh Dios mío, sí, eso es lo que más quiero”, dijo.

Fuente: AP

[Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni]