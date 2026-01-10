Cultura

El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord

La historieta originalmente publicada en 1938, que perteneció al actor Nicolas Cage y luego le fue robada, se vendió por 15 millones de dólares a un comprador cuya identidad no fue revelada

Guardar
La copia de Action Comics
La copia de Action Comics N.º 1 que introdujo a Superman se vendió en un trato privado por un récord de 15 millones de dólares

Una copia rara del cómic que presentó al mundo a Superman y que también fue robada una vez de la casa del actor Nicolas Cage se ha vendido por un récord de 15 millones de dólares. El trato privado por Action Comics N.º 1 se anunció el viernes y supera el precio récord anterior para un cómic, establecido en noviembre pasado cuando una copia de Superman N.º 1 se vendió en una subasta por 9,12 millones de dólares.

La venta de Action Comics fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que indicó que el propietario del cómic y el comprador deseaban permanecer en el anonimato. Se conoce la existencia de menos de 100 copias, según Vincent Zurzolo, presidente de la entidad.

El cómic, vendido originalmente por
El cómic, vendido originalmente por 10 centavos, narra el origen de Superman y consolidó las bases del género de superhéroes

El cómic, que se vendió por 10 centavos cuando salió en 1938, era una antología de historias sobre personajes en su mayoría ahora poco conocidos. Pero en solo unas viñetas, narraba la historia de origen de Superman: su nacimiento en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión, ya adulto, de “canalizar su fuerza titánica en vías que beneficiaran a la humanidad”.

“Este está entre los santos griales de los cómics. Sin Superman y su popularidad, no existirían Batman ni otras leyendas del cómic de superhéroes”, dijo Zurzolo. “Su importancia en la comunidad de los cómics se demuestra con esta operación, pues destroza el récord anterior”, agregó Zurzolo.

Vincent Zurzolo, presidente de Metropolis
Vincent Zurzolo, presidente de Metropolis Collectibles/Comic Connect, posa con el ejemplar récord para una subasta de cómic

El cómic fue robado de la casa de Nicolas Cage en Los Ángeles en 2000, pero fue recuperado en 2011, cuando lo encontró un hombre que había adquirido el contenido de un antiguo trastero en el sur de California. Finalmente, fue devuelto al actor, quien lo había comprado en 1996 por 150 mil dólares. Seis meses después de que le fuera retornado, lo vendió en una subasta por 2,2 millones de dólares.

Stephen Fishler, director ejecutivo de Metropolis Collectibles/Comic Connect, señaló que el robo jugó finalmente un papel importante en el aumento del valor del cómic. “Durante ese período de 11 años (que estuvo desaparecido), su valor se disparó”, dijo. “El ladrón hizo que Nicolas Cage ganara mucho dinero robándolo”.

Fishler comparó el caso con el robo de la Mona Lisa, que fue sustraída del museo del Louvre en París en 1911. “Estuvo guardada bajo la cama del ladrón durante dos años”, señaló Fishler. “La recuperación de la pintura hizo que la Mona Lisa pasara de ser simplemente una gran obra de Da Vinci a un icono mundial, y eso es lo que representa Action N.º 1: un icono de la cultura pop estadounidense”.

Fuente: AP

[Fotos: Andrew Wilson/Metropolis Collectibles Inc. via AP]

Temas Relacionados

SupermanComicSubasta de arteUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

El Festival Buenos Aires Matsuri celebra 140 años de cultura japonesa en Argentina

La tercera edición de este encuentro se realizará el sábado 17 y domingo 18 de enero en Mercat Villa Crespo, con una fiesta de sabores, música, danzas y cosplay de la colectividad nipona

El Festival Buenos Aires Matsuri

Salman Rushdie, Olivia Wilde, Richard Linklater y Billie Jean King lideran las charlas más relevantes del Sundance Film Festival 2026

Figuras influyentes de la literatura, el cine y el deporte lideran la programación “más allá de las películas” del festival de cine independiente más famoso del mundo, del 23 al 30 de enero

Salman Rushdie, Olivia Wilde, Richard

Sherlock Holmes, actores legendarios y campañas insólitas: así se forjó el mito en teatro, cine y publicidad

La figura creada por Conan Doyle cautivó a sucesivas generaciones gracias a guiños audaces, facetas inesperadas y cruces entre intérpretes y productos famosos

Sherlock Holmes, actores legendarios y

“Una batalla tras otra” se perfila como la favorita de los Globos de Oro

La obra de Paul Thomas Anderson basada en una novela de Thomas Pynchon tiene 9 nominaciones, entre ellas la de mejor película, para los premios que se entregan el domingo 11 en Los Ángeles

“Una batalla tras otra” se

Estados Unidos devuelve a Egipto siete antigüedades saqueadas y refuerza la lucha contra el tráfico ilícito

La cooperación entre países permitió la recuperación de tesoros históricos, movilizando acuerdos legales y el compromiso de particulares para proteger la herencia egipcia

Estados Unidos devuelve a Egipto
DEPORTES
El contratiempo que sufrió Alpine

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

“La mayor sorpresa de la historia”: un equipo de la sexta división protagonizó un épico batacazo en la FA Cup y eliminó al último campeón

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

TELESHOW
Punta del Este: el cumpleaños

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

INFOBAE AMÉRICA

Tom Cruise llevó al límite

Tom Cruise llevó al límite su papel en “Valkiria” con una transformación extrema

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Quién fue Susan Gilbert, la mujer que inspiró los poemas más intensos de Emily Dickinson

El fin de la banda Barker-Karpis: cómo el FBI cazó a los criminales más buscados de la Gran Depresión

Salman Rushdie, Olivia Wilde, Richard Linklater y Billie Jean King lideran las charlas más relevantes del Sundance Film Festival 2026