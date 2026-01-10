El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord

La copia de Action Comics N.º 1 que introdujo a Superman se vendió en un trato privado por un récord de 15 millones de dólares

Una copia rara del cómic que presentó al mundo a Superman y que también fue robada una vez de la casa del actor Nicolas Cage se ha vendido por un récord de 15 millones de dólares. El trato privado por Action Comics N.º 1 se anunció el viernes y supera el precio récord anterior para un cómic, establecido en noviembre pasado cuando una copia de Superman N.º 1 se vendió en una subasta por 9,12 millones de dólares.

La venta de Action Comics fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que indicó que el propietario del cómic y el comprador deseaban permanecer en el anonimato. Se conoce la existencia de menos de 100 copias, según Vincent Zurzolo, presidente de la entidad.

El cómic, vendido originalmente por 10 centavos, narra el origen de Superman y consolidó las bases del género de superhéroes

El cómic, que se vendió por 10 centavos cuando salió en 1938, era una antología de historias sobre personajes en su mayoría ahora poco conocidos. Pero en solo unas viñetas, narraba la historia de origen de Superman: su nacimiento en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión, ya adulto, de “canalizar su fuerza titánica en vías que beneficiaran a la humanidad”.

“Este está entre los santos griales de los cómics. Sin Superman y su popularidad, no existirían Batman ni otras leyendas del cómic de superhéroes”, dijo Zurzolo. “Su importancia en la comunidad de los cómics se demuestra con esta operación, pues destroza el récord anterior”, agregó Zurzolo.

Vincent Zurzolo, presidente de Metropolis Collectibles/Comic Connect, posa con el ejemplar récord para una subasta de cómic

El cómic fue robado de la casa de Nicolas Cage en Los Ángeles en 2000, pero fue recuperado en 2011, cuando lo encontró un hombre que había adquirido el contenido de un antiguo trastero en el sur de California. Finalmente, fue devuelto al actor, quien lo había comprado en 1996 por 150 mil dólares. Seis meses después de que le fuera retornado, lo vendió en una subasta por 2,2 millones de dólares.

Stephen Fishler, director ejecutivo de Metropolis Collectibles/Comic Connect, señaló que el robo jugó finalmente un papel importante en el aumento del valor del cómic. “Durante ese período de 11 años (que estuvo desaparecido), su valor se disparó”, dijo. “El ladrón hizo que Nicolas Cage ganara mucho dinero robándolo”.

Fishler comparó el caso con el robo de la Mona Lisa, que fue sustraída del museo del Louvre en París en 1911. “Estuvo guardada bajo la cama del ladrón durante dos años”, señaló Fishler. “La recuperación de la pintura hizo que la Mona Lisa pasara de ser simplemente una gran obra de Da Vinci a un icono mundial, y eso es lo que representa Action N.º 1: un icono de la cultura pop estadounidense”.

Fuente: AP

[Fotos: Andrew Wilson/Metropolis Collectibles Inc. via AP]