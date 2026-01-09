Cultura

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El niño murió tras una breve enfermedad. La autora de “Americanah” es una de las voces contemporáneas más reconocidas

Guardar
La autora Chimamanda Ngozi Adichie,
La autora Chimamanda Ngozi Adichie, en el momento de mayor dolor. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie enfrenta el fallecimiento de su hijo Nkanu Nnamdi, de un año de edad, uno de sus gemelos, ocurrido tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por el equipo de comunicación de la novelista, en el que la familia expresó su dolor y solicitó respeto a su privacidad.

En el comunicado oficial se expresó que la familia está profundamente afectada y se pidió consideración y oraciones mientras enfrentan este momento difícil.

Adichie y su esposo, el doctor Ivara Esege, se casaron en 2009. Tuvieron a su primera hija en 2016 y, en 2024, nacieron los gemelos a través de gestación subrogada.

Chimamanda Ngozi Adichie con Angela
Chimamanda Ngozi Adichie con Angela Merkel, en 2021. (Rolf Vennenbernd/Pool via REUTERS)

El fallecimiento de Nkanu Nnamdi ocurre pocos años después de que la novelista perdiera a su padre en 2020 y a su madre en 2021. Ese año publicó Sobre el duelo, que trata sobre todo de la muerte del padre. “La pena es un tipo de enseñanza cruel”, dice en ese libro. “Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar”. Y lo peor: “Durante el resto de mi vidaviviré tratando de alcanzar cosas que ya no existen”.

Una escritora reconocida

Reconocida como una de las voces literarias más influyentes en la actualidad, Chimamanda Ngozi Adichie ha sido premiada internacionalmente por sus obras. Su primera novela, La flor púrpura, fue seleccionada a la lista larga del Premio Booker en 2004. Con Medio sol amarillo”, ambientada en la guerra de Biafra, obtuvo en 2007 el Premio de Ficción Femenina y fue designada “ganadora entre ganadoras” en 2020 en el aniversario de ese galardón.

"Sobre el duelo", un libro
"Sobre el duelo", un libro triste y sabio que la autora publicó tras la muerte de su padre.

En 2013, su novela Americanah recibió el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. Su título más reciente, Unos cuentos sueños, se publicó en 2025 y fue preseleccionado para el Premio de Ficción Femenina. Sobre ese libro, contó a Infobae: “Este es el primer libro que escribo siendo madre y siendo alguien que ya no tiene padres. Mis padres fueron cruciales en mi vida. Después de la muerte de mi madre, empecé a escribir esta novela. Realmente creo que el espíritu de mi madre me ayudó a escribirla”, afirmó la autora, destacando que Unos cuantos sueños fue gestada en medio de un duelo inesperado y devastador en la pandemia".

En esa entrevista con la periodista Beatriz Martínez, la escritora habló del dolor: “El dolor me trajo una especie de incertidumbre que puede ser positiva para la creatividad, porque me sentí más libre. Mis frases ahora son más largas; me permito disfrutar del lenguaje de manera distinta. Esta novela no es sobre el duelo, pero nació desde ese dolor".

Y, en otra nota, sobre el mismo libro, destacó: “La novela no es una terapia. Hay aflicción, hay dolor, pero también me encontré riendo al escribirla”.

Además, Ngozi Adichie ha escrito relatos y ensayos como Todos deberíamos ser feministas y Querida Ijeawele, o manifiesto feminista en quince sugerencias.

La familia Adichie-Esege atraviesa este episodio con máxima reserva y ha solicitado explícitamente evitar futuras declaraciones, agradeciendo al público y a los medios que respeten su decisión de vivir este dolor en la intimidad.

Temas Relacionados

Chimamanda Ngozi AdichieFallecimiento de Nkanu NnamdiLiteratura nigerianaPremio BookerPremio de Ficción Femenina

Últimas Noticias

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

La película, dirigida por la británica Joanna Natasegara y producida por la estadounidense Laura Poitras, analiza la transformación personal de la víctima y su rol como símbolo de la lucha contra la violencia de género

El caso de Gisèle Pelicot

Dylan Thomas bajo la lupa: revelan supuestos plagios en su obra temprana

La investigación publicada en una revista literaria británica identifica poemas apropiados por el autor galés en su etapa escolar. “Una cadena de robos descarados”, según el editor y traductor Alessandro Gallenzi

Dylan Thomas bajo la lupa:

Otra forma de ampliar la lucha global contra el odio antijudío

La publicación en inglés de “Antisemitismo: definir para combatir” propone claves para fortalecer la respuesta social frente a situaciones de intolerancia. Se lee gratis en formato digital

Otra forma de ampliar la

La casa de la infancia de David Bowie en Londres se convertirá en un espacio cultural

La vivienda ubicada al sudeste de Londres, donde el músico vivió hasta los 20 años y compuso “Space Oddity”, fue adquirida por una organización benéfica que restaura edificios históricos

La casa de la infancia

Claves para comprender el auge, las fusiones polémicas y la influencia global del Art Déco en pleno siglo XX

Rutas inesperadas de inspiración, apropiaciones poco exploradas y una mirada crítica hacen repensar el impacto real de este fenómeno artístico internacional

Claves para comprender el auge,
DEPORTES
Se dieron a conocer las

Se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los equipos de la Fórmula 1: el calendario completo

Murió la histórica basquetbolista de 2.13 metros que ganó 42 títulos y vivió en la miseria: “Su legado seguirá inspirando”

El insólito caso de un ex jugador de la Selección Sub 20 que deberá pagarle un millón de euros a un club en el que no llegó a jugar

15 frases de Scaloni: su video viral en Fin de Año, la curiosa reflexión sobre la Finalíssima ante España y la reunión que tuvo con Messi

Los dos bandos en disputa en el nuevo capítulo que tendrá la polémica de los motores Mercedes en la Fórmula 1

TELESHOW
Las vacaciones de Cande Vetrano

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

Christian Petersen mostró el plato que almorzó tras recibir el alta médica

INFOBAE AMÉRICA

El caso de Gisèle Pelicot

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

Suecia prueba una medida inédita: paga tiempo laboral para fortalecer vínculos personales

Tensión en Yemen: crecen las divisiones internas tras la disolución del Consejo de Transición del Sur

Rusia se unió a China e Irán en los ejercicios militares que realizan en Sudáfrica

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción