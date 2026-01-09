Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

La autora Chimamanda Ngozi Adichie, en el momento de mayor dolor. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie enfrenta el fallecimiento de su hijo Nkanu Nnamdi, de un año de edad, uno de sus gemelos, ocurrido tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por el equipo de comunicación de la novelista, en el que la familia expresó su dolor y solicitó respeto a su privacidad.

En el comunicado oficial se expresó que la familia está profundamente afectada y se pidió consideración y oraciones mientras enfrentan este momento difícil.

Adichie y su esposo, el doctor Ivara Esege, se casaron en 2009. Tuvieron a su primera hija en 2016 y, en 2024, nacieron los gemelos a través de gestación subrogada.

Chimamanda Ngozi Adichie con Angela Merkel, en 2021. (Rolf Vennenbernd/Pool via REUTERS)

El fallecimiento de Nkanu Nnamdi ocurre pocos años después de que la novelista perdiera a su padre en 2020 y a su madre en 2021. Ese año publicó Sobre el duelo, que trata sobre todo de la muerte del padre. “La pena es un tipo de enseñanza cruel”, dice en ese libro. “Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar”. Y lo peor: “Durante el resto de mi vidaviviré tratando de alcanzar cosas que ya no existen”.

Una escritora reconocida

Reconocida como una de las voces literarias más influyentes en la actualidad, Chimamanda Ngozi Adichie ha sido premiada internacionalmente por sus obras. Su primera novela, La flor púrpura, fue seleccionada a la lista larga del Premio Booker en 2004. Con Medio sol amarillo”, ambientada en la guerra de Biafra, obtuvo en 2007 el Premio de Ficción Femenina y fue designada “ganadora entre ganadoras” en 2020 en el aniversario de ese galardón.

"Sobre el duelo", un libro triste y sabio que la autora publicó tras la muerte de su padre.

En 2013, su novela Americanah recibió el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. Su título más reciente, Unos cuentos sueños, se publicó en 2025 y fue preseleccionado para el Premio de Ficción Femenina. Sobre ese libro, contó a Infobae: “Este es el primer libro que escribo siendo madre y siendo alguien que ya no tiene padres. Mis padres fueron cruciales en mi vida. Después de la muerte de mi madre, empecé a escribir esta novela. Realmente creo que el espíritu de mi madre me ayudó a escribirla”, afirmó la autora, destacando que Unos cuantos sueños fue gestada en medio de un duelo inesperado y devastador en la pandemia".

En esa entrevista con la periodista Beatriz Martínez, la escritora habló del dolor: “El dolor me trajo una especie de incertidumbre que puede ser positiva para la creatividad, porque me sentí más libre. Mis frases ahora son más largas; me permito disfrutar del lenguaje de manera distinta. Esta novela no es sobre el duelo, pero nació desde ese dolor".

Y, en otra nota, sobre el mismo libro, destacó: “La novela no es una terapia. Hay aflicción, hay dolor, pero también me encontré riendo al escribirla”.

Además, Ngozi Adichie ha escrito relatos y ensayos como Todos deberíamos ser feministas y Querida Ijeawele, o manifiesto feminista en quince sugerencias.

La familia Adichie-Esege atraviesa este episodio con máxima reserva y ha solicitado explícitamente evitar futuras declaraciones, agradeciendo al público y a los medios que respeten su decisión de vivir este dolor en la intimidad.