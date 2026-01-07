‘Zootopia 2′ se consolida como el mayor fenómeno cinematográfico estadounidense en China

Tráiler de "Zootopia 2"

Walt Disney Co. informó que Zootopia 2 ha superado a Avengers: Endgame (2019) para convertirse en la película de Hollywood más exitosa jamás estrenada en China, si se mide en moneda local.

La secuela animada ha recaudado aproximadamente 4.250 millones de yuanes, según indicó la compañía en un comunicado. Eso equivale a 610 millones de dólares. Se estrenó en los cines el 26 de noviembre en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

El éxito de la película se ha convertido en un fenómeno cultural más amplio en el país. Los fanáticos han acudido en masa a los cines llevando productos temáticos de Zootopia —desde peluches hasta bolsos de mano—, mientras que en algunas funciones incluso se ha dado la bienvenida a los espectadores con mascotas. Zootopia 2 recuperó el primer puesto en la taquilla china durante el primer fin de semana de 2026, desbancando a Avatar: Fire and Ash, también de Disney, que se estrenó el 19 de diciembre.

Un fenómeno comercial en China

El regulador cinematográfico chino buscaba un impulso en la taquilla hacia el cierre del año con el fin de alcanzar el objetivo nacional de 7.000 millones de dólares, una meta para la que las recaudaciones de Zootopia 2 han resultado decisivas. “El mercado cinematográfico chino estuvo poco dinámico en la segunda mitad del año”, afirmó Leslie Chin, investigadora de cine independiente radicada en Shanghái. “Esperábamos con urgencia una película que revitalizara el mercado, y afortunadamente llegó Zootopia 2”.

Las autoridades políticas chinas también han sentido alivio por el rendimiento de la película, que ha generado preocupación por la piratería en salas. Los medios estatales, entre ellos el People’s Daily, órgano del Partido Comunista, han advertido a los asistentes que no tomen fotos ni videos durante las funciones. En varias ciudades, las proyecciones incluyeron funciones especiales para mascotas, permitiendo que los dueños de perros asistieran acompañados de sus animales.

Durante su primera semana, la película acaparó hasta el 80% de los horarios de mayor audiencia en las principales ciudades, de acuerdo con medios estatales. En el sitio chino de reseñas Douban, mantiene una calificación de 8,2 sobre 10, reflejando una recepción casi unánime. Parte de ese entusiasmo responde a la narrativa ligera y ajena a la política: los detectives Judy Hopps y Nick Wilde reciben la misión de esclarecer el misterio que rodea a la serpiente Gary De’Snake.

El éxito comercial de la película también se ha manifestado en la venta de productos derivados y en la popularidad de la atracción temática de Zootopia en Shanghai Disneyland. Este fenómeno ha sorprendido a algunos analistas, especialmente porque las películas estadounidenses han enfrentado mayores dificultades para acceder al público local en los últimos años, debido al endurecimiento de las relaciones bilaterales y a las estrictas regulaciones que limitan el número de estrenos extranjeros —con exhibiciones habitualmente restringidas a un mes—. El contexto incluye recientes fracasos de taquilla de producciones de acción real como La Sirenita y Blancanieves, mientras que las producciones nacionales han dominado la cartelera china.

El cine animado triunfa en China

El aumento en la demanda de grandes éxitos animados, incluyendo Zootopia 2 y el éxito local Ne Zha 2, ha contribuido a que los ingresos totales de la taquilla china en 2025 hayan aumentado un 20%, alcanzando los 51.800 millones de yuanes (7.420 millones de dólares), incluso mientras otros estrenos luchan por atraer al público.

Las películas animadas generaron casi la mitad de los ingresos en taquilla del año pasado, con 57 títulos que recaudaron más de 25.000 millones de yuanes (3.580 millones de dólares), según un informe de la plataforma de entretenimiento Maoyan. Aunque las múltiples visitas de los fanáticos ayudaron a impulsar las ventas de Ne Zha 2 y Zootopia 2, las películas locales que obtuvieron menos de 1.000 millones de yuanes (143 millones de dólares) vieron una fuerte caída, señaló el informe.

