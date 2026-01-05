El Recoleta inaugura su temporada con propuestas de cine, música y artes visuales

Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta inicia la temporada con una programación diversa que abarca desde ciclos de cine para todo público y espectáculos musicales en la terraza, hasta destacadas muestras de artes visuales. Uno de los ejes de la agenda es la celebración del centenario de Carlos Gorriarena, sumada a una exposición de Rocambole y una muestra dedicada a Carlos Busqued.

Dentro de las propuestas de cine, el ciclo “Aventuras para todo público” dirige su atención a clásicos como “Batalla más allá de las galaxias”, en la que una raza hostil liderada por John Saxon amenaza a un pueblo indefenso que recurre a mercenarios para conseguir protección, y “Furia de titanes”, considerada la última gran producción de Ray Harryhausen para el cine, que aborda la historia de Perseo y el rescate de Andrómeda.

El cine de animación se hace presente con “El señor de los anillos” de Ralph Bakshi, que representa la primera adaptación animada de la novela de JRR Tolkien y emplea la técnica de rotoscopiado para dotar de carácter épico a las secuencias de batalla.

“El señor de los anillos” de Ralph Bakshi

El ciclo “Un verano de comedias” incluye títulos como “El joven Frankenstein” dirigida por Mel Brooks, una parodia que, respetando la estructura de los clásicos de terror de la Universal de los años treinta, logra que todos los intérpretes se distingan en una trama construida con singular rigor.

Se destaca además “La adorable revoltosa” de Howard Hawks, donde Katharine Hepburn y Cary Grant encarnan los arquetipos de la comedia loca, y “Cantando bajo la lluvia”, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, que convierte el paso del cine mudo al sonoro en un despliegue de comicidad, danza y color.

En el apartado musical, la terraza será el escenario para los homenajes a Luis Alberto Spinetta mediante el espectáculo “Spinetta infinito”, que convoca a un grupo de músicos locales como Marina Wil, Julián Baglietto, Luna Sujatovich, y otros, con un formato de cantantes rotativos. Además, Sofía Vitola y Nicolás Sánchez protagonizarán el show acústico de Potra, revisando su discografía en versiones más íntimas y crudas.

Luis Alberto Spinetta

El espacio también dará lugar a la presentación de Lichi junto a Santiaxis, así como a la propuesta “Claroscuros” en la capilla, con obras de Brahms, Saint-Saëns y Vaughan Williams a cargo de Juan Ignacio Videla y Donella Angio.

La oferta de artes visuales abarca desde una exhibición conmemorativa de Carlos Gorriarena —incluyendo “Vidriera” (2000) e “Irisada luz del atardecer” (1977)—, hasta una muestra en las salas 2 y 3 dedicada a la vida y obra de Carlos Busqued, curada por Juan Maisonnave.

En la sala 4, “Lo que arrastra la corriente”, bajo el trabajo curatorial de Mercedes Lozano y Violeta González, explora la relación de los artistas María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous con tres cuencas fluviales argentinas.

Carlos Busqued (Adrián Escandar)

Juan José Souto presenta “KIKIN” en sala 5, un conjunto de esculturas concebidas para la Recoleta que examinan la interacción entre luz y densidad como mecanismos de conocimiento. Valentín Asprella Lozano introduce “Antes del fulgor” en sala 6, una experiencia escultórica e instalativa que fusiona lo natural y lo sintético.

En las salas 7, 8 y 9 la exposición “Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa” profundiza en la transformación del asilo General Viamonte entre 1979 y 1983 y exhibe la producción artística individual y colectiva de estos creadores.

Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, reúne en las salas 13 y 14 una selección de obras gráficas y plásticas, entre ellas originales realizados para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Rocambole

La sala Cronopios alberga “Políticas del sabor”, una muestra colectiva conformada por artistas nacionales e internacionales como Marta Minujín, Narcisa Hirsch, Víctor Grippo y colectivos de países como Brasil, España y Alemania, que exploran el cruce entre arte y experiencia sensorial.

Completan la oferta “Visión imposible” de Mariano Ullúa en sala J, una instalación en hierro dulce concebida para el espacio, y “Fronteras Blandas” en la sala C, donde Jimena Croceri, Carlos Gradín y María Candelaria Traverso desarrollan cartografías sobre el agua como recurso vital y generador de comunidad.

Las actividades de cine, música y artes visuales del Centro Cultural Recoleta durante enero proponen un mosaico de experiencias clásicas y contemporáneas, reuniendo títulos como “El señor de los anillos”, homenajes a figuras como Spinetta y exposiciones que abordan tanto la memoria histórica como expresiones actuales del arte argentino.

*El Recoleta, Junín 1930. Entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21 h.