Cultura

El Recoleta inaugura su temporada con propuestas de cine, música y artes visuales

La nueva programación incluye ciclos cinematográficos para públicos diversos, presentaciones musicales en vivo y varias exposiciones dedicadas a grandes figuras del arte

Guardar
Centro Cultural Recoleta
Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta inicia la temporada con una programación diversa que abarca desde ciclos de cine para todo público y espectáculos musicales en la terraza, hasta destacadas muestras de artes visuales. Uno de los ejes de la agenda es la celebración del centenario de Carlos Gorriarena, sumada a una exposición de Rocambole y una muestra dedicada a Carlos Busqued.

Dentro de las propuestas de cine, el ciclo “Aventuras para todo público” dirige su atención a clásicos como “Batalla más allá de las galaxias”, en la que una raza hostil liderada por John Saxon amenaza a un pueblo indefenso que recurre a mercenarios para conseguir protección, y “Furia de titanes”, considerada la última gran producción de Ray Harryhausen para el cine, que aborda la historia de Perseo y el rescate de Andrómeda.

El cine de animación se hace presente con “El señor de los anillos” de Ralph Bakshi, que representa la primera adaptación animada de la novela de JRR Tolkien y emplea la técnica de rotoscopiado para dotar de carácter épico a las secuencias de batalla.

“El señor de los anillos”
“El señor de los anillos” de Ralph Bakshi

El ciclo “Un verano de comedias” incluye títulos como “El joven Frankenstein” dirigida por Mel Brooks, una parodia que, respetando la estructura de los clásicos de terror de la Universal de los años treinta, logra que todos los intérpretes se distingan en una trama construida con singular rigor.

Se destaca además “La adorable revoltosa” de Howard Hawks, donde Katharine Hepburn y Cary Grant encarnan los arquetipos de la comedia loca, y “Cantando bajo la lluvia”, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, que convierte el paso del cine mudo al sonoro en un despliegue de comicidad, danza y color.

En el apartado musical, la terraza será el escenario para los homenajes a Luis Alberto Spinetta mediante el espectáculo “Spinetta infinito”, que convoca a un grupo de músicos locales como Marina Wil, Julián Baglietto, Luna Sujatovich, y otros, con un formato de cantantes rotativos. Además, Sofía Vitola y Nicolás Sánchez protagonizarán el show acústico de Potra, revisando su discografía en versiones más íntimas y crudas.

Luis Alberto Spinetta
Luis Alberto Spinetta

El espacio también dará lugar a la presentación de Lichi junto a Santiaxis, así como a la propuesta “Claroscuros” en la capilla, con obras de Brahms, Saint-Saëns y Vaughan Williams a cargo de Juan Ignacio Videla y Donella Angio.

La oferta de artes visuales abarca desde una exhibición conmemorativa de Carlos Gorriarena —incluyendo “Vidriera” (2000) e “Irisada luz del atardecer” (1977)—, hasta una muestra en las salas 2 y 3 dedicada a la vida y obra de Carlos Busqued, curada por Juan Maisonnave.

En la sala 4, “Lo que arrastra la corriente”, bajo el trabajo curatorial de Mercedes Lozano y Violeta González, explora la relación de los artistas María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous con tres cuencas fluviales argentinas.

Carlos Busqued (Adrián Escandar)
Carlos Busqued (Adrián Escandar)

Juan José Souto presenta “KIKIN” en sala 5, un conjunto de esculturas concebidas para la Recoleta que examinan la interacción entre luz y densidad como mecanismos de conocimiento. Valentín Asprella Lozano introduce “Antes del fulgor” en sala 6, una experiencia escultórica e instalativa que fusiona lo natural y lo sintético.

En las salas 7, 8 y 9 la exposición “Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa” profundiza en la transformación del asilo General Viamonte entre 1979 y 1983 y exhibe la producción artística individual y colectiva de estos creadores.

Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, reúne en las salas 13 y 14 una selección de obras gráficas y plásticas, entre ellas originales realizados para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Rocambole
Rocambole

La sala Cronopios alberga “Políticas del sabor”, una muestra colectiva conformada por artistas nacionales e internacionales como Marta Minujín, Narcisa Hirsch, Víctor Grippo y colectivos de países como Brasil, España y Alemania, que exploran el cruce entre arte y experiencia sensorial.

Completan la oferta “Visión imposible” de Mariano Ullúa en sala J, una instalación en hierro dulce concebida para el espacio, y “Fronteras Blandas” en la sala C, donde Jimena Croceri, Carlos Gradín y María Candelaria Traverso desarrollan cartografías sobre el agua como recurso vital y generador de comunidad.

Las actividades de cine, música y artes visuales del Centro Cultural Recoleta durante enero proponen un mosaico de experiencias clásicas y contemporáneas, reuniendo títulos como “El señor de los anillos”, homenajes a figuras como Spinetta y exposiciones que abordan tanto la memoria histórica como expresiones actuales del arte argentino.

*El Recoleta, Junín 1930. Entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21 h.

Temas Relacionados

Centro Cultural RecoletaRecoletaCineMúsicaarte

Últimas Noticias

El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

La ceremonia de entrega reconoció a diferentes figuras del cine internacional con múltiples galardones, marcando el inicio de las celebraciones anuales que distinguen a los principales talentos del sector cinematográfico norteamericano

El Festival de Palm Springs

Murió el surcoreano Ahn Sung-ki, “el actor de la nación”

El fallecimiento de Ahn Sung-ki deja un vacío en el corazón del público, tras seis décadas de impecable carrera, papeles icónicos y una imagen siempre cercana que lo convirtieron en el artista más querido de Corea del Sur

Murió el surcoreano Ahn Sung-ki,

Los nuevos museos y grandes ampliaciones que llegan en 2026

Del Guggenheim Abu Dhabi a un nuevo Pompidou, muchas instituciones abren sus puertas con espacios innovadores, mientras otras se expanden con proyectos arquitectónicos destacados

Los nuevos museos y grandes

Los trabajadores del Louvre reanudaron la huelga iniciada en diciembre

Un grupo integrado por diferentes categorías laborales del museo optó por volver a la protesta debido a la ausencia de avances en sus demandas sobre condiciones de trabajo y recortes de plantilla

Los trabajadores del Louvre reanudaron

Tip de ortografía del día: 90 años del fallecimiento de Valle-Inclán, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:
DEPORTES
Enorme reconocimiento para Faustino Oro:

Enorme reconocimiento para Faustino Oro: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

Difícil jornada para los argentinos en el Rally Dakar por una etapa extrema: “Le supliqué a Dios”

La reacción de Garnacho por el despido de Amorim del Manchester United tras el conflicto que terminó en su salida del club

El curioso gesto por la diferencia de estatura entre dos tenistas tras un partido que recorre el mundo

El contundente mensaje de Javier Frana antes del debut de la Copa Davis: “Vamos a ir a Corea a dar lo mejor”

TELESHOW
Daniela Christiansson habló de su

Daniela Christiansson habló de su vínculo con Wanda Nara: “No la conozco”

Quién es Candelaria, la joven novia de Roly Serrano, 44 años menor que él

Miriam Lanzoni dio detalles de la enfermedad que padece: “Noches interminables por dormir envuelta en un film”

La alegría de Marcelo Tinelli en el reencuentro con todos sus hijos: “El amor que siento por estas personas no existe”

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

INFOBAE AMÉRICA

Siete de cada 10 venezolanos

Siete de cada 10 venezolanos en Ecuador dicen que regresarían a su país si se consolida una transición política

Rusia condenó a 19 años de prisión a una campeona ucraniana de levantamiento de pesas por sabotaje

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela

El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

Nuevas claves para entender cómo comienza la vida: la forma del embrión organiza el desarrollo