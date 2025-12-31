De Rubens a Dalí: las obras inéditas de grandes artistas que reaparecieron en 2025

En almacenes olvidados, ventas de garaje o tiendas de segunda mano aparecieron joyitas que se creían perdidas y que luego llegaron a la escena global de las subastas de arte, generando sorpresa para los amantes del arte.

Obras de John Singer Sargent, Peter Paul Rubens, Salvador Dalí y otros maestros, consideradas perdidas o desconocidas, han sido identificadas y, en varios casos, han alcanzado valores impresionantes en el mercado, ampliando considerablemente el retrato histórico de sus creadores.

Peter Paul Rubens, Cristo en la cruz, en exposición en la casa de subastas Osenat de Fontainebleau, al sur de París (Ian Langsdon AFP)

Uno de los ejemplos más espectaculares de este año tuvo lugar en París, donde un cuadro de Peter Paul Rubens, titulado Cristo en la cruz (c. 1614–15), fue encontrado en una mansión y vendido por 2,3 millones de euros (2,7 millones de dólares), tras permanecer fuera de la vista pública durante cuatro siglos.

El subastador Jean-Pierre Osenat lo descubrió durante una visita a la propiedad, declarando que ese hallazgo marcaría “mi carrera”. Esta obra, conocida con anterioridad únicamente por una estampa, representa de forma intensa la pasión de Cristo, con la sangre fluyendo por un costado mientras Jerusalén es azotada por una tormenta.

Eva Hesse, Formas del paisaje (1959). Cortesía de Christie’s.

En el ámbito de las pinturas más recientes, una temprana obra de Eva Hesse apareció en el catálogo digital de la cadena estadounidense de tiendas Goodwill.

El lienzo, titulado Landscape Forms (1959), mediante una composición abstracta en azules, amarillos y grises y firmado “eva hesse 1959”, fue adquirido por un galerista de Nueva York tras corroborar la autenticidad en el catálogo razonado del Metropolitan Museum of Art. Comprado por 40.000 dólares, este cuadro de juventud se vendió en Christie’s por 107.100 dólares en mayo.

Madame O’Connor (1882) de John Singer Sargent en el Museo de Orsay en París, 2025. Foto L. Striffling, Museo de Orsay.

En París, la exposición “Sargent: Dazzling Paris” en el Musée d’Orsay presentó en 2025 Madame O’Connor (1882), un retrato inédito de John Singer Sargent hasta entonces desconocido incluso para los especialistas. La pieza anticipa gestualmente a la célebre Madame X, escandalizando al público del Salón de París en 1884 y motivando el traslado del artista a Londres.

Aunque ambas retratadas comparten pose y atuendo negro, las diferencias en actitud son notorias: mientras O’Connor luce tímida y sensible, Virginie Gautreau se muestra desafiante, resaltando los contrastes que hicieron tan comentada la obra original.

Salvador Dalí, Vecchio Sultano (1966). Cortesía de Chefffins

Entre los objetos redescubiertos destaca una acuarela de Salvador Dalí, Vecchio Sultano (1966), realizada para un proyecto que nunca culminó y que terminó dividida entre la editorial Rizzoli y la familia de sus mecenas italianos.

Un marchante en Cambridge la obtuvo por 150 libras (186 dólares) en una venta domiciliaria tras identificar al sultán ensangrentado como obra de Dalí. Autenticada como parte del lote de Rizzoli, la pintura se vendió en octubre en Cheffins por 45.700 libras (61.400 dólares).El redescubrimiento también ha alcanzado a grandes nombres de la tradición inglesa.

John Constable, Una casa y un pajar en Flatford (1827). Foto cortesía de Roseberys.

Un boceto de John Constable, A House and Haystack at Flatford (1827), que representa una cabaña con tejado de paja bajo cielos nublados, fue vendido en Londres por 71.740 libras (96.560 dólares) en noviembre, más del doble de su estimación superior según informó Roseberys.

Tras la muerte del hijo de Constable en 1878, el dibujo había permanecido en manos de la familia Beazley durante casi dos siglos.

La contraprueba de El pesador de oro de Rembrandt. Foto cortesía de Chefffins.

La lista de hallazgos incluye igualmente una rara prueba de impresión al revés de El Pesador de Oro de Rembrandt, realizada en 1639 y descubierta en el estudio del fallecido padre de Edward Barlow.

Este tiraje preparatorio, que aún conserva las líneas de tiza negra del artista, se vendió en diciembre en Cheffins por 22.100 libras (29.700 dólares). La imagen muestra al recaudador Jan Uytenbogaert, amigo personal de Rembrandt, cuya expresión transmite una notable serenidad.

Eugène Delacroix, Estudio de los leones reclinados. Cortesía del Hôtel Drouot, París.

Por último, en la región de Touraine, en el centro de Francia, salió a la luz un estudio olvidado de Eugène Delacroix, dedicado a siete leones en reposo. Este óleo, oculto durante más de 150 años en una misma familia desde la venta póstuma del estudio del pintor en 1864, se ofreció con una estimación de 200.000 a 300.000 euros (217.000 a 326.000 dólares) en marzo en el Hôtel Drouot, pero no logró venderse.