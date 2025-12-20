Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad

El robo del 20 de octubre en el Louvre impulsa a museos estadounidenses a reforzar la seguridad perimetral y la vigilancia con cámaras de alta resolución (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El audaz robo a plena luz del día en el Louvre ha llevado a muchos museos estadounidenses a reevaluar sus medidas de seguridad, centrándose en el control del perímetro, la adecuación de sus cámaras de seguridad y la disponibilidad oportuna de personal armado, según consultores de seguridad y funcionarios de museos.

Como en todos los delitos, el robo en París tuvo factores idiosincráticos, pero los tres elementos mencionados desempeñaron un papel crucial en el Louvre, donde los ladrones condujeron un camión robado hasta el museo en una tranquila mañana de domingo, extendieron una escalera eléctrica hasta una ventana del segundo piso y entraron. Utilizaron amoladoras para extraer joyas valoradas en unos 102 millones de dólares, de vitrinas en la dorada Galería Apolo. Ninguno de los objetos robados ha sido recuperado.

“La principal lección es: ‘¿El personal de seguridad que vigila su perímetro está al tanto de quién trabaja en el museo?’”, dice Anthony Amore, director de seguridad del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Ese museo perdió 13 de sus propias obras en 1990 en uno de los mayores robos de arte de la historia.

Robos de tal magnitud siempre provocan una reflexión interna por parte de los jefes de seguridad de los museos, quienes suelen ser reacios a hablar sobre lo que hacen o pueden carecer en cuanto a precauciones. Pero consultores de seguridad privada dijeron que está claro que este robo captó su atención. “Los museos están evaluando lo que sucedió”, afirma James P. Wynne, exinvestigador de arte del FBI que ahora es socio de ArtRisk Group.

Expertos en seguridad reconocieron que su reacción inicial ante el robo en el Louvre fue de sorpresa. “El museo más visitado del mundo, posiblemente el museo más famoso del mundo: verlo robado a plena luz del día, eso fue realmente impactante”, dice Geoffrey Kelly, exmiembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI que ahora es socio de Argus Cultural Property Consultants.

Luego, el teléfono comenzó a sonar en su oficina y en otras, ocupadas por quienes son contratados para garantizar que los edificios que albergan tesoros mundiales no sean blancos fáciles para los ladrones. Como primera prioridad, los planes de seguridad de los museos suelen centrarse en las entradas, el punto más accesible para que los ladrones entren y salgan, señala Cathal Walsh, experto en seguridad de Guidepost Solutions. Pero en el Louvre, la brecha ocurrió en el piso superior, en una ventana a la que se accedió mediante un camión con escalera comúnmente utilizado en París para trasladar muebles voluminosos a los pisos altos de los edificios.

A simple vista, el aparato parecía un vehículo de mantenimiento y los ladrones reforzaron la ilusión haciéndose pasar por trabajadores, vistiendo chalecos de seguridad amarillos de alta visibilidad y colocando conos de tráfico. Amore, del Museo Gardner, señala que es importante que los museos se aseguren de que los funcionarios que supervisan el mantenimiento y a los contratistas externos estén en comunicación con quienes son responsables de la seguridad.

En muchos museos estadounidenses, agrega, se notifica a seguridad cuando un contratista tiene programada una visita al museo, y quienes están en el centro de control son informados cuando esos trabajadores llegan al lugar. A menudo se asigna un guardia para acompañar a los trabajadores. No está claro qué protocolos tenía el Louvre para el registro y seguimiento de los contratistas. Sí contaba con personal de seguridad en salas de control con acceso a cámaras de seguridad que monitoreaban el exterior del museo.

Pero las autoridades francesas han reconocido que las cámaras exteriores eran antiguas y escasas. En un recorrido por el exterior del Louvre, un reportero de The New York Times contó recientemente unas 25 cámaras en el perímetro del museo, cinco de las cuales estaban ubicadas en las paredes exteriores y el resto en las paredes de los patios interiores. El Museo Británico afirma tener varias docenas vigilando un perímetro mucho más pequeño.

Inicialmente, los funcionarios del Louvre dijeron que una cámara exterior crucial que cubría el área objetivo de los ladrones estaba orientada hacia el oeste del balcón y, por lo tanto, la irrupción no fue captada en video. Pero los investigadores dijeron la semana pasada que, en realidad, una cámara cerca de la escena del robo captó claramente la llegada de los ladrones a las 9:30 de la mañana y su ascenso al segundo piso.

El problema, dijeron los investigadores, era que la sala de control del museo no tiene suficientes pantallas para mostrar todas las transmisiones en vivo de las distintas cámaras simultáneamente, por lo que los guardias deben alternar entre ellas. El día del robo, los guardias estaban enfocados en otras transmisiones, no en la cámara que estaba grabando a los ladrones en tiempo real. Esto permitió que dos ladrones pudieran subir al balcón y comenzar a cortar la ventana con herramientas eléctricas sin ser detectados en la sala de control, una omisión de cuatro minutos que contribuyó al retraso en la respuesta policial. De hecho, los investigadores dijeron que los guardias no cambiaron a la transmisión en vivo de la cámara que mostraba el balcón hasta que los ladrones ya habían descendido y huido, alrededor de las 9:38.

Desde el robo, el museo ha anunciado que planea instalar cien cámaras de seguridad adicionales en su perímetro, mientras que nuevos bolardos de concreto y otros dispositivos antirramming dificultarán que los vehículos se acerquen. También planea aumentar la presencia policial.

Muchos de los principales museos de Estados Unidos han añadido en los últimos años sistemas que despliegan potentes cámaras perimetrales de alta resolución. Algunos ahora trabajan para mejorar esa capacidad utilizando inteligencia artificial, no personal del museo, para examinar y analizar las transmisiones de las cámaras que alertan a los guardias sobre comportamientos inusuales. “Quieren mejorar su seguridad electrónica para proporcionar una mejor capa de protección, una capa adicional de protección”, dice Steven Keller, quien ha asesorado a organizaciones como el Instituto Smithsonian y la National Gallery en Washington. “Sistemas como ese nunca duermen”. Wynne, de ArtRisk Group, afirma que algunos museos estadounidenses están verificando que hayan implementado todas las medidas que debían según sus evaluaciones de riesgos previas. “Necesitan tener un centro de mando 24/7 y patrullas perimetrales”, indica.

En el Louvre, la policía fue alertada finalmente por un ciclista que pasaba y pensó que la actividad de mantenimiento parecía extraña y por el centro de mando cuando sonó una alarma al ser forzada la ventana del segundo piso. Sonaron alarmas adicionales cuando se cortaron las vitrinas. La policía respondió en tres minutos, pero para entonces los ladrones ya habían huido en potentes motos con ocho objetos, incluida una tiara que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Está engastada con casi 2.000 diamantes. “No detectamos la llegada de los ladrones lo suficientemente pronto”, dijo la directora del Louvre, Laurence des Cars, en una audiencia pública.

Cuatro personas que se cree perpetraron el robo han sido arrestadas y acusadas, en parte con base en pruebas de ADN encontradas, por ejemplo, en una vitrina y en una de las motos que los ladrones usaron para escapar. Aunque los guardias de la galería del Louvre se enfrentaron a los ladrones, estaban desarmados y fueron amenazados con las herramientas de corte utilizadas en la ventana y dos vitrinas.

El personal de seguridad en los museos estadounidenses también suele estar desarmado. La mayoría de las instituciones han decidido que el uso de armas de fuego en galerías públicas llenas de gente sería demasiado arriesgado. En cambio, los museos confían, como en París, en una respuesta rápida de la policía local. Los guardias de galería suelen estar entrenados para reportar cualquier problema a través de sus micrófonos de solapa o radios a una sala de control central. Pero el Met y los museos del Smithsonian están entre aquellos que cuentan con personal armado en el lugar. El Met también suele tener agentes de policía armados apostados fuera del museo.

El Museo Metropolitano de Nueva York declinó comentar cuántos de sus más de 500 miembros del personal de seguridad están armados. Los funcionarios dijeron que, además de los guardias regulares, hay un pequeño grupo de “oficiales especiales” más capacitados, pero desarmados, que tienen poder de arresto, así como “gerentes de respuesta a incidentes” armados. Según una oferta de trabajo reciente, estos gerentes protegen a dignatarios, monitorean los espacios interiores y exteriores del museo y aplican “la escalada de fuerza apropiada, hasta e incluyendo la respuesta armada”.

Décadas atrás, el porcentaje de personal armado en el Met era mayor y el museo realizaba concursos anuales entre los guardias de día y de noche, según Patrick Bringley, exguardia del museo que ha escrito sobre su tiempo en el museo.

En 1935, se construyó un campo de tiro permanente en el sótano para ayudar a entrenar a los guardias como mejores tiradores. Aun así, la política conllevaba ciertos riesgos. “Conviene silbar cuando uno sale de su oficina en este lugar después del anochecer”, dijo en su momento Herbert E. Winlock, director del museo.

(Los concursos se cancelaron hace décadas, pero otras tradiciones se han mantenido firmes, como tener un sastre para ayudar con el mantenimiento de los uniformes de los guardias y proporcionar una “asignación para medias” a los guardias que pasan tanto tiempo de pie).

“La seguridad de los visitantes, el personal y la colección del Museo es siempre nuestra máxima prioridad y, en consecuencia, el Met cuenta con un sistema de seguridad bien dotado y de última generación”, asegura Ann Bailis, portavoz del Met.

Una protección inherente a los museos de artes visuales es la dificultad que tienen los ladrones para revender obras muy conocidas, especialmente en una época en la que las bases de datos en línea pueden ser consultadas fácilmente por posibles compradores. Museos como el Louvre, que poseen gemas preciosas y otras joyas que pueden fundirse o recortarse, son más vulnerables.

Los profesionales de la seguridad afirman que es ingenuo pensar que un solo enfoque mágico puede eliminar la amenaza de robos. Señalaron que las precauciones más efectivas se organizan como una serie de capas de protección que permiten cierto grado de redundancia, de modo que, si algo falla, la siguiente capa de seguridad previene una pérdida.

En el caso del Louvre, un experto explica que incluso un segundo nivel de protección en la ventana, quizás rejas, que ofreciera un poco más de obstáculo a los ladrones mientras intentaban entrar habría creado un tiempo valioso para que llegara la policía. Tal como fue, el museo estaba protegido por un cristal que, aunque tenía alarma, fue vulnerado rápidamente. Sin embargo, la estética siempre es una preocupación, especialmente en los museos y especialmente cuando se trata de estructuras históricas tan queridas como el Louvre. La Galería Apolo tiene tres siglos de antigüedad y el corte y la línea de la piedra, el ladrillo y el vidrio no son algo que se pueda descartar fácilmente en favor de sensores, alarmas, cámaras de video y otras precauciones de seguridad.

En algún momento, aporta un funcionario de un museo, hay que reconocer que no todos los robos son prevenibles y que existe un costo en las medidas extremas que uno podría tomar para acercarse a ese objetivo. “La gente empieza a mirar hacia adentro y, por lo general, se pregunta: ¿Puede pasar esto aquí?”, dice Amore, del Museo Gardner. “Yo les digo: ‘Sí. No existe ningún lugar que sea 100 por ciento seguro. Un ladrón decidido, con las herramientas adecuadas y un plan claro, es muy difícil de detener, especialmente si está dispuesto a ejercer violencia’”.

Fuente: The New York Times