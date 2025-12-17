El Louvre reabrió parcialmente, pese a la huelga

El museo del Louvre reabrió parcialmente tras la huelga de empleados, con acceso limitado a sus espacios

El Museo del Louvre reabrió parcialmente sus puertas este miércoles, pese a la huelga decidida horas antes por sus empleados, según la dirección y periodistas de AFP en el lugar.

“No todos los espacios son accesibles, pero el museo abre y los primeros visitantes están entrando”, indicó la dirección de la célebre pinacoteca parisina.

Poco antes, unos 300 empleados habían votado seguir este miércoles una segunda jornada de huelga -tras la mantenida el lunes- para exigir mejores condiciones laborales.

“Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal”, escribió el sindicato CGT en Instagram.

Unos 300 trabajadores del Louvre votaron continuar la huelga para exigir mejores condiciones laborales

La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes. El martes es el día de cierre semanal.

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

Una representante del sindicato CFDT, Valérie Baud, advirtió precisamente del riesgo de abrir el museo en estas condiciones.

“No sería conveniente que la dirección del Louvre ponga en riesgo la seguridad del establecimiento”, declaró.

El Louvre recibió casi nueve millones de visitantes en 2024, consolidándose como uno de los museos más visitados del mundo

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Fuente: AFP.

Fotos: Blanca Cruz/ AFP.