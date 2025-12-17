Cultura

El Louvre reabrió parcialmente, pese a la huelga

La institución parisina permitió el acceso a algunos espacios este miércoles, mientras persisten las protestas laborales y se mantienen restricciones para los visitantes debido a demandas no resueltas por parte del personal

Guardar
El museo del Louvre reabrió
El museo del Louvre reabrió parcialmente tras la huelga de empleados, con acceso limitado a sus espacios

El Museo del Louvre reabrió parcialmente sus puertas este miércoles, pese a la huelga decidida horas antes por sus empleados, según la dirección y periodistas de AFP en el lugar.

“No todos los espacios son accesibles, pero el museo abre y los primeros visitantes están entrando”, indicó la dirección de la célebre pinacoteca parisina.

Poco antes, unos 300 empleados habían votado seguir este miércoles una segunda jornada de huelga -tras la mantenida el lunes- para exigir mejores condiciones laborales.

“Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal”, escribió el sindicato CGT en Instagram.

Unos 300 trabajadores del Louvre
Unos 300 trabajadores del Louvre votaron continuar la huelga para exigir mejores condiciones laborales

La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes. El martes es el día de cierre semanal.

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

Una representante del sindicato CFDT, Valérie Baud, advirtió precisamente del riesgo de abrir el museo en estas condiciones.

“No sería conveniente que la dirección del Louvre ponga en riesgo la seguridad del establecimiento”, declaró.

El Louvre recibió casi nueve
El Louvre recibió casi nueve millones de visitantes en 2024, consolidándose como uno de los museos más visitados del mundo

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Fuente: AFP.

Fotos: Blanca Cruz/ AFP.

Temas Relacionados

Museo del LouvreHuelgaCondiciones laboralesParís, Francia

Últimas Noticias

La Academia del Cine Argentino incorporó a Juan Minujín y Andrés Di Tella a su comisión directiva

La reunión de renovación de la comisión directiva congregó a más de ochenta participantes y abordó el futuro de la industria cinematográfica, con especial interés en la situación del INCAA

La Academia del Cine Argentino

El Guggenheim de Bilbao anunció retrospectivas de Ruth Asawa y Jasper Johns

También habrá muestras del artista, cineasta y guionista Steve McQueen, del sudafricano Igshaan Adams y de la canadiense Zadie Xa

El Guggenheim de Bilbao anunció

Ortografía y redacción: números ordinales en las celebraciones

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: números ordinales

Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, que ya tiene póster y fecha de estreno

La película está protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, y cuenta la historia de una mujer afrontando el duelo tras la muerte de su madre

Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’,

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker

El medio estadounidense destacó producciones nacionales dentro de su selección anual, reforzando el interés global por autores y obras surgidas en el país

Dos libros argentinos fueron elegidos
DEPORTES
FIFA anunció un sustancial aumento

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

El Changuito Zeballos contó el detrás de escena de su icónico festejo de gol en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

TELESHOW
Indiana Cubero blanqueó su romance

Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez: la romántica foto

Las primeras fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a pura pasión en una piscina: la coincidencia con Mauro Icardi

Wanda Nara le organizó un increíble cumpleaños de 15 a su hijo Coki: osos gigantes, música y pool party al aire libre

Zaira Nara debió ser internada durante unas horas: qué le pasó

Flor Torrente defendió a Araceli González tras su llanto en lo de Mirtha Legrand: “La guerrera que me dio la vida”

INFOBAE AMÉRICA

La Unesco documenta cuatro experiencias

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

Francia planea vetar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales por riesgos a la salud mental

El Ártico registró el año más caluroso desde 1900

Un estudio global midió la monogamia humana y reveló con qué especies se la puede comparar

El Guggenheim de Bilbao anunció retrospectivas de Ruth Asawa y Jasper Johns