Vuelve la energía desbordante de “Kill Bill” con cuatro horas y media de duración, según el montaje original de Tarantino

Tráiler de "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" (2025)

La llegada de Kill Bill: The Whole Bloody Affair (Kill Bill: La masacre completa) a las salas de cine de Estados Unidos representa un acontecimiento singular para los seguidores de Quentin Tarantino y del cine de acción contemporáneo. Por primera vez, el público puede experimentar la saga completa de La Novia, interpretada por Uma Thurman, en una única proyección de más de cuatro horas y media, tal como el director concibió originalmente su obra. Esta versión definitiva, que hasta ahora solo había tenido funciones especiales, introduce cambios sustanciales respecto a las entregas separadas: reorganiza la narrativa, elimina fragmentos añadidos por la división en dos partes, transforma la icónica batalla de los “Crazy 88” de blanco y negro a color, suprime un epígrafe atribuido a los Klingon y suma una secuencia animada inédita de siete minutos y medio tras los créditos, en la que la hermana de una de las víctimas japonesas de La Novia la persigue en Estados Unidos. Aunque esta escena final puede parecer prescindible, la energía desbordante de la película se intensifica en esta edición, donde el exceso se convierte en un placer para el espectador.

En el tramo final de la historia, el guion no lineal de Tarantino, que alterna pasado y futuro, retiene información clave hasta el último momento, culminando en un giro que redefine la trama: cuando La Novia finalmente enfrenta a Bill, descubre que su hija está viva y tiene cuatro años. La confrontación con Bill, interpretado por David Carradine, se extiende durante cuarenta minutos y revela la complejidad de los motivos del antagonista, transformando el relato en una tragedia amorosa de tintes oscuros. Tarantino, según se aprecia en esta versión, homenajea a los géneros que marcaron su formación: el manga japonés, el cine de samuráis, las producciones de kung-fu de Hong Kong, el cine blaxploitation y los recursos visuales de Brian De Palma, todo ello al servicio de la reivindicación de las películas de serie B como clásicos incomprendidos.

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" llega a los cines de Estados Unidos como la versión definitiva de la saga de Quentin Tarantino

La trama central es directa: tras recibir un disparo en la cabeza durante el ensayo de su boda, La Novia, embarazada y dada por muerta, despierta de un coma y emprende una búsqueda implacable contra los responsables: cuatro asesinos profesionales y su mentor, Bill. Una de sus adversarias, con su propio historial de venganza y un ejército de secuaces armados con espadas, añade complejidad a la persecución. La película despliega una violencia estilizada y exuberante: se decapita a personajes, los “Crazy 88” pierden decenas de extremidades y la sangre brota en todas direcciones, como fuentes de un hotel de Las Vegas. Tarantino, siguiendo la tradición de los cineastas de género, convierte la violencia simulada en un espectáculo fascinante, donde el dolor solo parece real cuando afecta a la heroína.

El personaje de Beatrix Kiddo, nombre real de La Novia, se erige como una figura legendaria dentro del cine de acción. Su determinación y la justicia de su causa generan una empatía inusual en el público, que la acompaña en cada enfrentamiento. La película subraya la importancia del honor en la batalla: la indignación surge cuando intentan asesinarla con una inyección letal mientras está en coma, pues su destino, si debe morir, debe ser el de una guerrera. Este código de honor se refleja también en los antagonistas, salvo en los dos hombres del hospital que, al intentar abusar de ella, quedan retratados como excepciones despreciables.

La proyección de más de cuatro horas y media permite ver la historia de "La Novia", interpretada por Uma Thurman, en una sola función.

Uno de los momentos más intensos de la película ocurre cuando una asesina traiciona a otra por negarle a La Novia la posibilidad de una muerte honorable, al drogarla y enterrarla viva. Este giro da paso a una secuencia de veinticinco minutos, incluyendo un extenso flashback, en la que Tarantino desarrolla el personaje con tal profundidad que la desesperación del público se transforma en júbilo ante el triunfo final. Esta escena, considerada uno de los puntos más altos de la filmografía del director, demuestra su capacidad para elevar el drama más allá del simple homenaje o pastiche.

La influencia de La Novia trasciende la propia saga, inspirando a numerosos personajes en el cine de Hollywood, aunque pocos alcanzan su temple y complejidad. En un diálogo con Bill, la protagonista pregunta: “¿Me estás llamando superheroína?”, a lo que la historia responde que su figura va más allá, convirtiéndose en un mito moderno. La colaboración entre Tarantino y Uma Thurman logra, en palabras de la crítica, una elevación emocionante y electrizante de este arquetipo femenino.