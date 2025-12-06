Cultura

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París

“Lavandera”, que permaneció desaparecida durante décadas y fue identificada gracias a una investigación sobre su procedencia, alcanzó un precio superior a los 300 mil euros

La obra 'Laveuse' de Pierre-Auguste
La obra 'Laveuse' de Pierre-Auguste Renoir, expoliada por los nazis, fue subastada en París por más de 300.000 euros (Foto: Drouot)

Laveuse, una obra de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) que representa a varias lavanderas y cuyo propietario era un comerciante judío en Francia que fue expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue vendida en la casa de remates Drouot en París. La tela, de 30x35 cm, pintada por el artista francés alrededor de 1916, representa tres siluetas de mujeres hechas de manchas de colores frente a una superficie de agua. Fue adquirida por un poco más de 300.000 euros (350.000 dólares), indicó la casa de subastas.

El lienzo no tiene el estilo figurativo habitual del pintor: “Estamos en la frontera entre la abstracción y el final del impresionismo”, explicó Alexandre Giquello, subastador y presidente de Drouot. El cuadro, que forma parte de la serie de las Laveuses (“lavanderas”), pertenecía al comerciante de arte Alfred Weinberger, un húngaro establecido en París en los años 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue confiscado por los nazis, al igual que toda su colección, que incluía cinco obras de Renoir y una de Delacroix. Una de las obras de Renoir expoliadas, Dos mujeres en un jardín, fue identificada cuando se puso a la venta en Estados Unidos y fue devuelta a la nieta de Weinberger en 2018. Las otras telas no fueron localizadas.

El cuadro de Renoir, pintado
El cuadro de Renoir, pintado en 1916 y perteneciente a la serie 'Laveuses', muestra tres figuras femeninas junto al agua (Foto: Drouot)

El itinerario poco habitual de Laveuse, comenzó en la Segunda Guerra Mundial. El cuadro, perteneciente en su día a Alfred Weinberger, figura relevante del comercio y la pericia artística, había sido incautado en 1941 en Francia por el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), la organización del Partido Nazi dedicada a la apropiación de bienes culturales, y trasladado posteriormente a Alemania. Al concluir la guerra, la obra quedó registrada en el Directorio de Bienes Saqueados en Francia, evidenciando así su condición de pieza expoliada.

Décadas después, el lienzo reapareció de forma inesperada durante el proceso de inventario sucesorio de un coleccionista que lo había adquirido en la década de 1980 en la Galerie Segoura, respaldado por toda la documentación requerida. El dato sobresaliente, sin embargo, fue que el propio adquirente, al revisar los archivos históricos, identificó signos del saqueo sufrido por la pintura en tiempos del régimen nazi, lo que lo llevó a informar a la casa Giquello y frenar la comercialización.

Otra obra de Renoir, 'El
Otra obra de Renoir, 'El niño y sus juguetes', se vendió en Drouot por 1,8 millones de euros en noviembre de 2023 (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Como resultado de esta pesquisa, Giquello suspendió de inmediato la operación de venta inicial y emprendió los trámites necesarios para la restitución legal del cuadro a los descendientes de Alfred Weinberger. Tras recuperar la obra, la familia optó por encomendar otra vez a la casa de subastas la gestión de la venta de la pintura en el recinto de Drouot en 2023, marcando “una restitución ejemplar coronada por un sólido resultado”.

Esta tela cambió varias veces de nombre, por eso fue tan difícil encontrarlo en las bases de datos. Otro Renoir, El niño y sus juguetes, que representa al hijo del pintor, el futuro cineasta Jean Renoir, y su niñera, fue vendido por 1,8 millones de euros (unos 2 millones de dólares) en Drouot el pasado 25 de noviembre.

Fuente: AFP

