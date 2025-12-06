Cultura

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”

El cantautor catalán fue homenajeado en la institución educativa mexicana por “promover los valores de la libertad, la justicia social, la diversidad lingüística”

Guardar
Joan Manuel Serrat recibió el
Joan Manuel Serrat recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara en reconocimiento a su trayectoria musical

Joan Manuel Serrat recibió en México el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara (UdeG), que hace un homenaje a su trayectoria y fortalece la “cadena de amor” que siente por este país latinoamericano. El cantautor de 81 años es la gran estrella de la delegación de Barcelona, ciudad invitada de honor a la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que concluye el domingo en la capital tapatía, donde ha sido una de las figuras que más público ha convocado al recinto ferial.

Bajo el Paraninfo Enrique Díaz de León, que resguarda majestuosos murales de José Clemente Orozco, Serrat aseguró que en la música y en las canciones es posible tener “hallazgos tan definitivos” como en la ciencia y “tienen efectos sanadores entre las personas”. Además, aludió a lo que considera su vocación y “su vicio” por cantar, que comenzó al hacer labores domésticas con su madre y que se fortaleció cuando compraba cancioneros con las pesetas que su abuela le daba cada domingo.

Serrat destacó el poder sanador
Serrat destacó el poder sanador de la música y la importancia de las palabras en su oficio como compositor

También recordó que en su familia no hubo artistas sino obreros, campesinos e hijos de obreros y campesinos que, eso sí, cantaban por el gusto de cantar, un legado que lo ha llevado a encontrar su oficio y su felicidad “Soy feliz. Soy feliz con este oficio que a mí me gusta hacer y por el que además me aplauden”, confesó. El músico catalán aseguró que su éxito fue posible no sólo con inspiración sino con un “trabajo duro” que se empeña en hacer de las palabras la materia prima para tratar de conmover a otras personas: “Hay que trabajar las palabras como trabaja el alfarero el barro”, expresó.

El autor de himnos de la música popular de habla hispana como “Mediterráneo” y “Para la Libertad” entre otras, aseguró que esta distinción es muy significativo pues México es un país por el que siente “un cariño correspondido, un cariño de ida y vuelta” que fortalece los eslabones de una “cadena de amor”, que se inició cuando llegó por primera vez hace cincuenta años y se fortaleció al ser un exiliado más en los años 70. “En estos días en qué Guadalajara, que México se vuelca para llenar la FIL, para vivir con pasión el mundo de la literatura, el mundo de los libros, quiero pensar, quiero estar cierto de que llegará el día que el México de los libros le gane al México de las armas”, concluyó.

Serrat recordó sus orígenes humildes
Serrat recordó sus orígenes humildes y cómo la música se convirtió en su vocación y felicidad personal

La directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y quien promovió este homenaje, Dulce María Zúñiga, afirmó que Serrat “es una figura esencial en la historia de la canción de autor en catalán y español” y que su trayectoria no puede separarse del “devenir político y cultural de la España contemporánea”. Por su parte, la rectora de la UdeG, Karla Planter, le entregó al afamado intérprete español la medalla y el pergamino correspondiente, a la vez que reconoció que su música “ha promovido los valores de la libertad, la justicia social, la diversidad lingüística”, y que “refleja un firme compromiso con la memoria, la dignidad y el pensamiento crítico”.

Este sábado el ayuntamiento de la capital del estado de Jalisco le entrega a Serrat las llaves de la ciudad, en uno de sus últimos actos públicos de esta visita a la Guadalajara mexicana, una muestra más de la férrea “cadena de amor” que lo une a México.

Fuente: EFE

[Fotos: Francisco Guasco/EFE]

Temas Relacionados

Joan Manuel SerratFeria del Libro de GuadalajaraMúsica popularUltimas noticias América

Últimas Noticias

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

El diseñador canadiense impulsó un renovado interés social por el entorno construido e invitó a repensar la relación entre belleza y funcionalidad en la experiencia urbana

Frank Gehry nos hizo interesar

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

La institución que promueve el idioma español en el mundo recibió primeras ediciones y documentos históricos del sello editor de Valle-Inclán, Unamuno y Rafael Alberti en tiempos de posguerra civil

El Instituto Cervantes atesora el

“Fue sólo un accidente”, un thriller moral que ejerce como magistral comentario sobre el poder

La película de Jafar Panahi, ya estrenada en cines y que llegó al streaming esta semana, sorprende con su mirada irreverente sobre la autoridad, la culpa y la búsqueda de justicia en el Irán actual

“Fue sólo un accidente”, un

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

La joven editorial Queequeg Press acaba de editar en español “Luckenbooth”, la historia de Jessie MacRae o “la hija del diablo”. Infobae Cultura publica un fragmento de esta inquietante novela

Aquí está Jenni Fagan, la

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

El autor de “Qué hago con la noche” relata las influencias que lo llevaron a escribir la novela, y cómo fue el proceso creativo para explorar el lado más humano de un ambiente tóxico

No me metí en el
DEPORTES
La atajada clave del Dibu

La atajada clave del Dibu Martínez en el triunfo electrizante de Aston Villa sobre Arsenal con un gol sobre la hora de Buendía

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto tuvo una mala qualy y largará 20° el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá el título entre Norris, Verstappen y Piastri

Los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

Detuvieron a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en medio del escándalo que sacude al fútbol de Turquía

TELESHOW
Los secretos del vestido de

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Ataque a las joyas de

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua

Merz realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania en un intento de recomponer las relaciones bilaterales