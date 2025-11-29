El Ballet Estable del Teatro Colón despide la temporada 2025 con ‘El cascanueces’ y un homenaje a Julio Bocca

El Ballet Estable del Teatro Colón cierra la Temporada 2025 con la clásica obra 'El cascanueces' de Chaikovski

El cierre de la Temporada 2025 del Ballet Estable del Teatro Colón estará marcado por la presentación de El cascanueces, la célebre fantasía navideña de Piotr Ilich Chaikovski, que se ha consolidado como una de las piezas más emblemáticas del repertorio clásico y de las celebraciones de fin de año. Esta producción, que se inscribe en el año del centenario de los elencos estables del teatro, representa también el final del primer ciclo de gestión de Julio Bocca al frente del Ballet Estable.

La puesta en escena de El cascanueces contará con la coreografía de Silvia Bazilis y la dirección musical compartida entre Emmanuel Siffert y Diego Censabella, quienes estarán al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. La versión que se presentará retoma la estrenada por el Ballet Nacional del Sodre (Uruguay) en 2011 y reúne a un equipo artístico de reconocida trayectoria: la escenografía estará a cargo de Gastón Joubert, el vestuario será diseñado por Gino Bogani, la iluminación estará en manos de Rubén Conde y la dirección de títeres será responsabilidad de Antoaneta Madjarova.

Inspirada en la adaptación de Alejandro Dumas del cuento de E.T.A. Hoffmann, y con libreto de Iván Vsévolozhsky y Marius Petipa, esta versión de El cascanueces se presenta como un homenaje a la tradición y a la renovación artística del Ballet Estable. Las entradas para las funciones ya están disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de la página web del Teatro Colón o personalmente en la boletería ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábados entre las 9 y las 20 horas, y los domingos de 9 a 17 horas.

La producción de 'El cascanueces' celebra el centenario de los elencos estables del Teatro Colón y el primer ciclo de gestión de Julio Bocca

Los papeles principales serán interpretados por bailarines invitados y figuras destacadas del elenco. El personaje de El Cascanueces será asumido por Lucas Erni y Gustavo Carvalho, junto con el primer bailarín Federico Fernández y el solista Jiva Velázquez. El rol de Clara estará a cargo de Camila Bocca y Ayelén Sánchez, ambas solistas del Ballet Estable, así como de Yoshino Horita y Rocío Agüero. El personaje de Drosselmeyer será interpretado por Matías Santos, Alejo Cano Maldonado, Antonio Luppi y David Juárez, todos integrantes del Ballet Estable.

Las funciones se desarrollarán los días 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26 y 27 de diciembre a las 20, mientras que las presentaciones de las 17 tendrán lugar el 14, 21 y 28 de diciembre. Entre los invitados, Lucas Erni participará en las funciones del 12, 14 y 17 de diciembre, y Gustavo Carvalho lo hará en las del 21, 23 y 26 de diciembre; ambos forman parte del Ballet de Düsseldorf.

[Fotos: Carlos Villamayor/prensa Teatro Colón]