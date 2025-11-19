Cultura

¿Puede la bondad ser un buen negocio?

El filósofo alemán Markus Gabriel propone reconciliar valores morales y económicos. Sostiene que las empresas deben buscar el bien común y así obtener beneficios, en contraste con la visión tradicional de la rentabilidad

Guardar
El libro del día: "Hacer
El libro del día: "Hacer el bien" de Markus Gabriel

La transformación de la idea de progreso ha generado un debate profundo sobre su verdadero significado y alcance. Durante mucho tiempo, se consideró que el progreso era un hecho incuestionable, un supuesto que podía aceptarse sin mayor análisis. Sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado que esta visión resulta insostenible: el progreso no puede asumirse como una realidad garantizada, sino que debe entenderse como una aspiración, un objetivo hacia el cual conviene orientar los esfuerzos colectivos.

Este cambio conceptual ha tenido consecuencias notables. Al dejar de ser un hecho verificable, el progreso pierde parte de su fuerza teórica y se sitúa al mismo nivel que cualquier otra propuesta de futuro. Ya no es posible invalidar la idea de progreso señalando episodios de retroceso, ni confirmarla únicamente a partir de mejoras evidentes, ya que cualquier deterioro pondría en entredicho la supuesta verificación, como advirtió Karl Popper. Así, la noción de progreso se convierte en una meta deseada, pero no en una realidad constatable.

Sin embargo, reducir el progreso a una simple aspiración plantea nuevos desafíos. En su antigua concepción, el progreso se nutría de los acontecimientos que lo iban configurando. Ahora, al concebirlo como un horizonte, surge la necesidad de definir explícitamente qué transformaciones se consideran deseables para poder calificarlas como progresos. Esta exigencia se agrava en una época marcada por el nihilismo, donde resulta difícil identificar un bien inequívoco que merezca ser perseguido.

Markus Gabriel
Markus Gabriel

En este contexto se inscribe la obra Hacer el bien de Markus Gabriel, quien en su libro propone una defensa del bien que busca responder a la aridez discursiva del presente. Gabriel retoma una operación teórica similar a la planteada por David Gauthier en los años noventa, en su obra La moral por acuerdo, donde se sostiene que la bondad puede ser ventajosa. Esta idea se resume en la frase: “ser honrado es un buen negocio”, atribuida a Jordi Pujol, aunque el propio político catalán no haya seguido su máxima. No obstante, la validez de la tesis de Gabriel no depende de la coherencia personal de quienes la enuncian.

La propuesta de Gabriel no consiste en esperar que la bondad se imponga por sí sola y conduzca inevitablemente al progreso. Más bien, plantea la necesidad de organizar la sociedad de modo que, en contraste con el célebre lema de Milton Friedman —“el negocio de los negocios es hacer negocio”—, tenga sentido afirmar que “el negocio de los negocios es hacer el bien y obtener beneficios de ello”. En palabras del propio Gabriel, “los negocios moralmente buenos son provechosos”. A este modelo lo denomina “capitalismo ético”, entendido como la reconciliación entre el valor moral y el valor económico.

Milton Friedman
Milton Friedman

Gabriel no se muestra ingenuo respecto a las dificultades de su propuesta. Defiende que las empresas deben someterse a una “regulación estatal externa”, es decir, a políticas públicas coercitivas que promuevan el bien común. Sin embargo, resulta evidente que confía en la capacidad persuasiva de la bondad para transformar la realidad.

Entre los ejemplos que utiliza para ilustrar el atractivo del bien, destaca el caso de la red social X, que, según su análisis, ha experimentado un declive precisamente por alinearse con el mal. Aunque esta observación puede contener elementos de verdad, habría resultado más revelador que Gabriel hubiera examinado sectores como la industria farmacéutica, cuya orientación hacia el bien tendría un impacto especialmente positivo para la humanidad en la actualidad.

Temas Relacionados

Markus Gabriel Capitalismo éticoel libro del día

Últimas Noticias

Pedro Mairal: “Con la IA vamos para un lugar bastante extraño”

El escritor y poeta presentó en Infobae en vivo la novela “Los nuevos”, contó detalles de su proceso creativo y describió sus experimentos con una tecnología que “es una herramienta graciosa, pero que no uso”

Pedro Mairal: “Con la IA

La apertura del Gran Museo Egipcio reabrió el debate por la restitución del busto de Nefertiti y otras piezas icónicas

La inauguración del imponente espacio construido junto a las pirámides de Guiza, impulsa la campaña para recuperar grandes tesoros arqueológicos que se exhiben en los museos de Londres, Berlín y París

La apertura del Gran Museo

Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron

El escritor francoargelino de 81 años fue recibido por el mandatario francés, quien subrayó la importancia de la cooperación internacional en un caso que tensionó aún más las relaciones diplomáticas con Argelia

Boualem Sansal regresó a Francia

Un fabuloso Klimt promete romper récords y se convierte en la joya de las subastas en Nueva York

“El retrato de Elisabeth Lederer”, que tiene una historia digna de película, encabeza la temporada y despierta la fiebre del arte entre coleccionistas y curiosos en la Gran Manzana. Además, el inodoro de oro de Cattelan, un Monet de nenúfares y la gran sorpresa de Frida Kahlo

Un fabuloso Klimt promete romper

Comienza Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine fantástico y de terror más antiguo de la región

Entre el 20 y el 30 de noviembre, el evento de cine fantástico y terror más longevo de Latinoamérica presenta una selección internacional de películas, actividades gratuitas y acceso online a cortometrajes para todo el país

Comienza Buenos Aires Rojo Sangre,
DEPORTES
Mastantuono, a fondo: qué extraña

Mastantuono, a fondo: qué extraña de River Plate, lo que lo asombra de Messi y una frase sobre el nivel de Lamine Yamal

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

Fue multicampeón con River, juega la Copa Potrero y podría transformarse en un “golpe de efecto” en el mercado argentino

Copa Davis: el equipo argentino se entrenó con el foco puesto en el debut ante Alemania

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

TELESHOW
Santiago Korovsky recibió un reconocimiento

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump designó a Arabia

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua