El famoso inodoro de oro de Cattelan se vendió por más de USD 12 millones

El inodoro de oro, pieza central de la venta de arte contemporáneo, fue adquirido por una marca famosa y se convirtió en una de las atracciones más visitadas en la nueva sede de la casa en Manhattan

El inodoro de oro de
El inodoro de oro de 18 quilates de Maurizio Cattelan se vendió por 12,1 millones de dólares en Sotheby's Nueva York

Un inodoro de oro de 18 quilates, obra del controvertido artista Maurizio Cattelan, se vendió este martes por 12,1 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York, que competía en protagonismo con figuras como Basquiat.

La escultura, llamada America y que es un inodoro funcional, fue adquirida por “una famosa marca estadounidense”, según reveló la casa, y obtuvo un precio de martillo similar al valor de su material, unos 10 millones, al que luego se le sumaron comisiones.

Cattelan, artista conocido por su obra que consistía en una banana pegada con esparadrapo a la pared, causó revuelo cuando en 2016 expuso otro ejemplar de este valioso inodoro en los aseos del museo Guggenheim y unas 100.000 personas lo visitaron.

En esta ocasión, el ejemplar a subasta, que pertenecía al dueño del equipo deportivo de los New York Mets Steve Cohen, se expuso en la nueva sede de Sotheby’s, que abrió este mes en el edificio brutalista Breuer de Manhattan, y fue una de las atracciones.

El inodoro de oro pertenecía
El inodoro de oro pertenecía al dueño de los New York Mets, Steve Cohen, y fue una de las piezas más llamativas de la subasta

“El impacto de esta obra fue evidente en las multitudes que atrajo a nuestras galerías en el Breuer: tuvimos filas de gente esperando para el aseo cada hora del día para verlo en persona. Más de 25.000 visitantes de todo el mundo vinieron a verlo”, dijo en una nota el jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s, David Galperin.

El inodoro de Cattelan era una de las piezas destacadas de la venta de arte contemporáneo de la casa, en la que no se esperaban grandes cifras como las recién logradas con el arte del magnate Leonard Lauder, como los 236 millones de un cuadro de Gustav Klimt.

El puntal de la venta era un cuadro de Jean-Michel Basquiat llamado Crowns (Peso Neto), que se vendió por 48,3 millones, aproximadamente lo que se esperaba, y que fue seguido en precio por una escultura de Yves Klein, que recaudó 19 millones, también según lo estimado.

En total, salieron a subasta 45 obras y algunas no lograron comprador, pero otras superaron las estimaciones y marcaron récords para sus autores, como Cecily Brown (9,8 millones), Noah David (2 millones) o Antonio Obá (1 millón), lo que sumó un total de 178 millones de dólares.

Fuente: EFE.

Fotos: Sotheby’s vía AP; Reuters/ Eduardo Munoz.

