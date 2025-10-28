Cultura

Operativo “Dora Maar”: cómo una organización intentó vender 20 falsificaciones de grandes maestros

Una operación policial coordinada entre Alemania, Suiza y Liechtenstein permitió desmantelar una sofisticada red que producía documentos fraudulentos y buscaba colocar en el mercado internacional imitaciones atribuidas a Rembrandt, Picasso y Frida Kahlo

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La policía desmantela una red
La policía desmantela una red internacional de falsificación de arte con obras atribuidas a Rembrandt y Picasso, valoradas en USD 150 millones - (REUTERS/Fariha Farooqui)

La reciente desarticulación de una red internacional de falsificación de arte impactó en el mercado global, tras la incautación de obras atribuidas a maestros como Rembrandt y Picasso, cuyo valor en el mercado negro ascendía hasta USD 150 millones. La operación, que involucró a fuerzas policiales de Alemania, Suiza y Liechtenstein, reveló la sofisticación y el alcance de un fraude que puso en entredicho la confianza de coleccionistas y museos.

El despliegue policial, coordinado por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (BLKA), comenzó a principios de 2025 bajo el nombre en clave “Dora Maar”, en referencia a una de las musas de Picasso.

El 15 de octubre, cerca de 100 agentes y tres fiscales realizaron registros simultáneos en ciudades alemanas como Schwandorf, Erlangen, Wissen, Dresde, Múnich, Bad Harzburg, Stuttgart, Berlín y Potsdam, así como en cinco cantones suizos y en Liechtenstein, según detalló AFP.

Durante estos operativos, las autoridades confiscaron una veintena de obras presuntamente falsas, junto con documentos, dispositivos electrónicos y registros relacionados con la trama, de acuerdo con BBC News.

El cabecilla de la organización,
El cabecilla de la organización, un alemán de 77 años, lideraba la venta de piezas falsas con informes periciales fraudulentos - (REUTERS/Fariha Farooqui)

El principal sospechoso, un hombre alemán de 77 años residente en Baviera, fue identificado como el cabecilla de la organización. Según ArtNet News, este individuo contaba con la colaboración de diez cómplices, entre ellos un hombre de 74 años de Renania-Palatinado, acusado de elaborar informes periciales fraudulentos para avalar la autenticidad de las piezas. Además, una mujer suiza de 84 años, propietaria de una de las copias, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades suizas y alemanas.

Obras implicadas y montos solicitados

La red intentó colocar en el mercado hasta veinte obras atribuidas a artistas de renombre, entre ellos Rembrandt, Picasso, Peter Paul Rubens, Frida Kahlo, Amedeo Modigliani y Joan Miró. Entre las piezas más destacadas figura una copia de “Los síndicos de los pañeros” de Rembrandt, ofrecida por USD 150 millones, pese a que el original permanece en la colección permanente del Rijksmuseum de Ámsterdam.

Los sospechosos llegaron a afirmar a potenciales compradores que la copia era el auténtico Rembrandt y que la obra expuesta en el museo neerlandés era la falsificación. Tras el análisis de expertos, la policía confirmó: “Como se sospechaba, era una copia y no una obra maestra perdida de Rembrandt van Rijn”.

El fraude no se limitó a Rembrandt. El cabecilla también intentó vender dos supuestas obras originales de Picasso, entre ellas un retrato de Dora Maar, así como otras piezas atribuidas a Van Dyck, Rubens, Modigliani, Miró y Kahlo. Los precios solicitados por estas falsificaciones oscilaban entre USD 460.000 y USD 16 millones.

Las autoridades confiscaron documentos, dispositivos
Las autoridades confiscaron documentos, dispositivos electrónicos y registros que evidencian la sofisticación del fraude en el mercado de arte - (Europa Press)

La venta de un retrato de Dora Maar por Picasso alcanzó recientemente los EUR 32 millones en una subasta en París, lo que subraya el atractivo de este tipo de obras para los estafadores.

Modus operandi y estado de la investigación

El modus operandi de la red incluía la elaboración de informes periciales falsos para respaldar la autenticidad de las obras, una tarea que recaía en el cómplice de 74 años.

Los investigadores sospechan que los implicados buscaban convencer a los compradores de la legitimidad de las piezas mediante documentación fraudulenta y estrategias de engaño sofisticadas. La policía alemana emitió órdenes de arresto contra el cabecilla y su colaborador, aunque ambos quedaron en libertad condicional tras su detención.

Actualmente, la investigación sigue abierta y las autoridades han anunciado que todas las pinturas incautadas serán sometidas a un exhaustivo análisis por parte de expertos y tasadores en las próximas semanas, con el objetivo de esclarecer el alcance total del fraude y determinar la autenticidad de cada obra.

Temas Relacionados

Falsificación de arteRembrandtPicassoOficina de Policía Criminal del Estado de BavieraMercado de arteAlemaniaRijksmuseum de ÁmsterdamNewsroom BUE

Últimas Noticias

Premio Goncourt: Emmanuel Carrère compite por el máximo reconocimiento literario en francés

El autor de “El adversario”, “Limónov”, “Una novela rusa” entre otras obras, integra la lista de nominados con Caroline Lamarche, Nathacha Appanah y Laurent Mauvignier

Premio Goncourt: Emmanuel Carrère compite

En memoria de Jack DeJohnette, venerado e inolvidable baterista de jazz

Dotado de un rango espectacular, tocó con Miles Davis, lideró New Directions y Special Edition, y pasó décadas con el Standards Trio de Keith Jarrett. Murió a los 83 años

En memoria de Jack DeJohnette,

Jaunarena presenta el libro donde cuenta cómo se defendió la democracia en los años de Alfonsín

La nueva edición digital de “La casa está en orden” se lanza este miércoles en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El exministro de Defensa hablará de los desafíos que enfrentó

Jaunarena presenta el libro donde

El Recoleta celebra el Día de Muertos con actividades abiertas al público

La tradicional festividad mexicana llega a Buenos Aires con conciertos, ofrendas y actividades gratuitas, durante el 1 y 2 de noviembre

El Recoleta celebra el Día

‘Salomé’ estrena en el Teatro Colón: erotismo y muerte en una puesta audaz

La ópera de Richard Strauss con dirección escénica de la española Bárbara Lluch se presenta desde este martes con una historia que indaga en los rincones más oscuros del deseo

‘Salomé’ estrena en el Teatro
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro de Seguridad de

El ministro de Seguridad de Chubut sobre los jubilados desaparecidos: “Estamos buscando personas fallecidas”

Científicos alertan por el hundimiento del suelo en las principales ciudades de la India: las causas

Sarkany reveló los secretos de la colección de botas que creó para Tini en FUTTTURA

De líder piquetero a taparse la cara, el gesto esquivo de Emerenciano Sena en el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Crece la tensión en el peronismo tras la derrota y se aplaza la discusión por la conducción del PJ Bonaerense

INFOBAE AMÉRICA
El alcalde de Río de

El alcalde de Río de Janeiro defendió la operación policial que dejó al menos 64 muertos: “La ciudad no puede ser rehén de grupos criminales”

Una imagen satelital reaviva el misterio por la desaparición de Amelia Earhart y motiva una expedición sin precedentes

Las fotos de la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

En memoria de Jack DeJohnette, venerado e inolvidable baterista de jazz

Violencia en Río de Janeiro: los criminales usaron drones para atacar a la policía

TELESHOW
Se filtraron las primeras imágenes

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video

Ariel Ansaldo se sinceró luego de su tensa renuncia a Cuestión de Peso: “Cumplí mi condena”

La reflexión de Airbag en la televisión española sobre el dinero que se hizo viral: “No es justo”

Noelia Marzol confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Es un horror”