“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

El Museo Okada, fundado por Kazuo Okada, vende obras maestras para cubrir honorarios legales tras una disputa con Steve Wynn

Obras maestras del Museo de Arte Okada, creado por el multimillonario japonés Kazuo Okada y que alberga un importante tesoro de arte asiático que él coleccionó, serán vendidas para saldar una factura legal de 50 millones de dólares, resultado de su disputa con el magnate de los casinos Steve Wynn.

Cuando la disputa con Wynn se resolvió extrajudicialmente en 2018, Okada se negó a pagar los honorarios que su bufete de abogados, Bartlit Beck, le presentó. Sin embargo, el estudio logró hacer valer su reclamo mediante un arbitraje vinculante y en los tribunales. El próximo mes, las obras en poder del museo serán subastadas por Sotheby’s en Hong Kong para cubrir la deuda.

La venta de Sotheby’s, programada para el 22 de noviembre, incluye 125 lotes y presenta obras maestras del arte asiático, como bronces rituales de finales de la dinastía Shang, porcelana imperial Qing, biombos japoneses y cerámica coreana, algunas de las cuales se espera que reciban ofertas que superen varios millones de dólares. “Esta es posiblemente una de las mejores colecciones de este tipo”, dijo Nicolas Chow, presidente de Sotheby’s Asia y director mundial de Arte Asiático, en una entrevista telefónica. “Lo que tenemos es, básicamente, 3.000 años de algunas de las mejores cerámicas, artesanías y pinturas de China, Japón y Corea”.

Kazuo Okada, conocido como el 'Rey del Pachinko' en Japón, mantuvo un conflicto judicial con el empresario del juego Steve Wynn (Foto: archivo REUTERS/Issei Kato)

La venta de Okada incluirá un raro jarrón Qianlong de las “Ocho Tesoros”; un gran cuenco Ru “guanyao” de la dinastía Song del Norte; un par de biombos de seis paneles del siglo XVI de Kano Motonobu del período Muromachi; y La gran ola frente a la costa de Kanagawa de Katsushika Hokusai, que ha sido llamada “la estampa japonesa más famosa del mundo”.

La gran ola, que representa el monte Fuji a lo lejos bajo la cresta de una ola gigante, forma parte de la célebre serie de Hokusai Treinta y seis vistas del monte Fuji, que ayudó a establecer la popularidad de los grabados de paisajes. El artista comenzó la serie del Fuji en 1830, a los 70 años, y produjo varias versiones. “Existen muchas impresiones de La gran ola, y no hay una versión ‘definitiva’”, escribió Capucine Korenberg, investigadora científica del Museo Británico, en 2020. “Por ejemplo, el Museo Británico tiene tres impresiones en su colección, el Museo Metropolitano de Arte tiene cuatro y el Museo Maidstone (Reino Unido) tiene una”.

La información online sobre la subasta de Sotheby’s indica que las obras han sido consignadas “por un agente de los administradores judiciales designados sobre las acciones de Okada Fine Art Limited” en base a órdenes judiciales emitidas en Hong Kong. El Museo Okada declinó comentar sobre el impacto que la venta podría tener en su colección. Señaló que no podía proporcionar información de contacto de su dueño, quien no pudo ser localizado para hacer comentarios.

El empresario Steve Wynn, dueño y CEO of Wynn Resorts, fue socio de Okada pero terminó enfrentado con el millonario japonés (Foto: archivo REUTERS/Mike Blake)

Ubicado en el denso bosque que rodea Hakone, un balneario de montaña, el Museo Okada abrió en 2013 como escaparate de una colección de varios cientos de obras. Sotheby’s indicó que la colección del museo fue conformada durante tres décadas por Kochukyo Co., la galería de arte fundada por Hirota Matsushige (posteriormente conocido como Fukosai), que ha asesorado a numerosos museos y coleccionistas privados desde 1924.

“A medida que el alcance de mi colección se amplió desde pinturas japonesas tradicionales hasta cerámicas asiáticas y artes budistas, y a medida que aumentaba el número de cada tipo en mi colección”, escribió Okada en una introducción al museo, “me convencí de que debía construir una instalación que preservara adecuadamente estos importantes tesoros culturales, un lugar donde pudieran ser disfrutados por la mayor cantidad de personas posible”.

Kazuo Okada es el expresidente de Universal Entertainment Corporation, que fabrica y vende dispositivos de entretenimiento, en particular máquinas de pachinko —una combinación entre mesas de pinball y máquinas tragamonedas que se utilizan en salones de apuestas en Japón—. Llegó a ser conocido en Japón como el “Rey del Pachinko”.

Hace años, él y Wynn se hicieron amigos y formaron Wynn Resorts en 2002, después de que Wynn vendiera Mirage Resorts a MGM Grand. “Amo a Kazuo Okada tanto como a cualquier hombre que haya conocido en mi vida”, exclamó el Wynn durante una conferencia de resultados en 2008.

Pero unos años después, la relación entre ambos se deterioró, y cada uno terminó acusando al otro de pagos cuestionables a funcionarios públicos en Asia. En 2012, Wynn Resorts destituyó a Okada como vicepresidente y recompró la participación del 20 por ciento de Universal en la empresa con descuento.

El Museo Okada, ubicado en Hakone, alberga cientos de obras y fue inaugurado en 2013 como escaparate de arte asiático

Universal, con sede en Tokio, acudió a los tribunales para disputar el monto de la recompra. Finalmente, la empresa de Okada prevaleció en 2018 en un acuerdo en el que Wynn y Wynn Resorts acordaron pagar 2.600 millones de dólares para resolver el litigio con Universal y su filial estadounidense, Aruze USA Inc.

Sin embargo, según los registros judiciales, Okada se negó a pagar los 50 millones de dólares al bufete de abogados que lo representó en la batalla legal contra Wynn, lo que llevó al arbitraje. Posteriormente, el empresario japonés argumentó ante el tribunal que la decisión del panel de arbitraje había sido injusta, en parte porque un problema de salud le impidió participar plenamente.

El bufete contrató a Kobre & Kim para ayudar a hacer cumplir el laudo arbitral y los tribunales federales de Illinois confirmaron la decisión del panel, afirmando en una resolución que Okada “se excluyó de la competencia” al decidir no seguir presentando pruebas ante los árbitros.

Sotheby’s indicó que se estima que los artículos a subastar recibirán ofertas superiores a los 50 millones de dólares. Cualquier excedente que no sea necesario para saldar la deuda y cualquier obra no vendida serán devueltos a Okada Fine Arts, que está controlada por Okada.

Fuente: The New York Times

*Kiuko Notoya contribuyó con reportes desde Japón.

[Fotos: Okada Museum of Art]