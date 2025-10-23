Cultura

Nueva York rinde homenaje a Jean-Michel Basquiat con una calle que lleva su nombre

En una pequeña y emotiva ceremonia realizada en una clásica esquina del East Village, familiares, artistas y admiradores se reunieron para recordar el legado del icónico artista

Por Alex Vadukul

Guardar
La ciudad de Nueva York
La ciudad de Nueva York homenajea a Jean-Michel Basquiat con una calle que lleva su nombre en el East Village

El artista Naderson Saint-Pierre estaba pintando en su estudio de Manhattan la mañana del martes cuando un amigo le avisó que su héroe, Jean-Michel Basquiat, iba a ser homenajeado por la ciudad de Nueva York con una ceremonia de nombramiento de calle esa misma tarde.

Con su overol manchado de pintura, tomó el metro hacia el centro, donde se unió a las personas reunidas frente al número 57 de Great Jones Street, el edificio bajo donde el Basquiat vivió y trabajó en el momento de su muerte en 1988.

La multitud estaba compuesta por residentes del East Village, periodistas de televisión local y admiradores que llevaban gorras y camisetas con el motivo de la corona de Basquiat. También había miembros de la familia del artista —hermanas, sobrinas, sobrinos, primos— y funcionarios de la ciudad. “Es un día hermoso para verlo ser homenajeado de esta manera”, dijo Saint-Pierre, de 30 años, “y que una calle lleve tu nombre es uno de los grandes honores de Nueva York”.

Fans, amigos y familiares del
Fans, amigos y familiares del artista Jean-Michel Basquiat se reunieron para la ceremonia de nombramiento de la calle en Manhattan

“Soy haitiano, como él”, continuó, “y cuando me mudé a la ciudad sin nada, vendía mi arte por 20 dólares en Tompkins Square Park y dormía en el metro. Basquiat también luchó en las calles antes de encontrar el éxito. Para mí, él es la prueba de que los sueños de un artista en Nueva York pueden hacerse realidad”.

El edificio de dos pisos en el 57 de Great Jones fue la base de operaciones de Basquiat, nacido en Brooklyn, cuando experimentó su ascenso al estrellato en el mundo del arte, y allí murió de una sobredosis de heroína a los 27 años. Durante años, artistas urbanos han dejado tributos en ese lugar con vibrantes versiones de su etiqueta de grafiti “SAMO”.

“Esto se siente como algo que llevaba mucho tiempo esperando”, dijo Michelle Hogan, residente del East Village. “Ahora los turistas que van a hacer fila afuera de Katz’s quizás puedan tener una verdadera muestra de lo que alguna vez fue el East Village y por qué este barrio fue tan importante para la historia del arte pop estadounidense”. Su esposo, Steve Hogan, estaba de pie bajo una valla publicitaria de Moncler con Al Pacino y Robert De Niro mientras observaba a la multitud frente al 57 de Great Jones, ahora sede de la boutique de moda de Angelina Jolie, Atelier Jolie.

Las hermanas del artista, Lisane
Las hermanas del artista, Lisane Basquiat (a la izquierda) y Jeanine Heriveaux

Basquiat merece este honor”, dijo Hogan, “pero no sé qué pensaría él sobre cómo luce ahora esta cuadra y el centro de Nueva York”.

El concejal Erik Bottcher se dirigió a los presentes. “¡Bienvenidos a la calle Jean-Michel Basquiat!” dijo, entre aplausos. “Como él dijo una vez: ‘No pienso en el arte cuando trabajo, trato de pensar en la vida’. Hoy, honramos a un hombre cuyo arte reflejaba la vida en toda su complejidad: la belleza, la lucha, la verdad”.

Bottcher entregó una carpeta azul con una proclamación oficial a las hermanas del artista, Lisane Basquiat y Jeanine Heriveaux. Mientras Lisane contenía las lágrimas, Jeanine agradeció a la ciudad por asegurarse de que la “estrella de su hermano mayor siga brillando intensamente”.

El edificio donde Basquiat vivió
El edificio donde Basquiat vivió y trabajó se convirtió en punto central de la ceremonia de homenaje

Un gran aplauso se escuchó cuando alguien tiró de la cuerda que retiró la cubierta que ocultaba el letrero de la calle “Jean-Michel Basquiat Way” en la esquina de Bowery y Great Jones. Entre la multitud estaban dos personas que ayudaron a impulsar el nombre honorario, la exconcejala Carlina Rivera y el historiador del hip-hop LeRoy McCarthy.

En la planta baja de Atelier Jolie, amigos y familiares de Basquiat se sirvieron palitos de yuca y tostones con salsa de ajo. La señora Heriveaux y la señora Basquiat subieron las escaleras hasta el espacio del atelier que alguna vez fue el dormitorio del artista, lleno de pinturas. “El hecho de que, en 2025, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, él sea homenajeado de esta manera por la ciudad de Nueva York es profundamente significativo e impactante para nuestra familia”, dijo. “Agradecemos el reconocimiento”.

“Veníamos a menudo a visitarlo aquí”, dijo la señora Heriveaux. “Es emotivo estar aquí. Pero al mismo tiempo, hay una sensación cálida al estar aquí”.

Pensó en lo que su hermano podría haber sentido ante el homenaje de la ciudad. “Creo que habría estado eufórico”, dijo. “Él quería ser famoso. Eso es algo que expresó”.

Una vez que la multitud se fue, la cuadra volvió a su ritmo habitual. Repartidores pasaban rápidamente en bicicletas eléctricas. Personas vestidas a la moda almorzaban en las mesas de la acera frente al Bowery Hotel. Y el nuevo letrero con el nombre de Jean-Michel Basquiat brillaba bajo el sol.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Michelle V. Agins/The New York Times]

Temas Relacionados

Jean Michel BasquiatNueva YorkArte callejeroArte contemporáneoUltimas noticias América

Últimas Noticias

Cristina Pérez: “Todos los días escribo, yo pienso escribiendo”

La periodista habló sobre “Mujer samurái”, su nuevo libro. Allí rinde homenaje a Tomoe Gozen, la guerrera más célebre del Japón feudal

Cristina Pérez: “Todos los días

Nick Harkaway revive al famoso espía de su padre, John Le Carré, en “La decisión de Karla”

Sorpresa para los fans del espionaje literario. Un legado que se transmite de generación: la continuidad de una saga icónica, explorando nuevos secretos y dilemas morales en plena Guerra Fría

Nick Harkaway revive al famoso

Acuerdo entre músicos y productores evita una huelga que amenazaba la temporada más exitosa de Broadway

El pacto alcanzado tras intensas negociaciones establece un aumento salarial y de los aportes en seguros de salud, y estabiliza a la industria del espectáculo neoyorquino

Acuerdo entre músicos y productores

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

El irreductible galo y su inseparable amigo viajan por primera vez a Lusitania, donde la melancolía portuguesa y la música tradicional se mezclan con el humor y las clásicas peleas contra los romanos

Astérix y Obélix conquistan Portugal

Mon Laferte: “Soy una femme fatale”

La cantante chilena presentó su nuevo disco en México, compuesto por 14 canciones y con colaboraciones de Naty Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada

Mon Laferte: “Soy una femme
ÚLTIMAS NOTICIAS
Prorrogan hasta enero la detención

Prorrogan hasta enero la detención domiciliaria del financista Fernando Whpei, vinculado al exjuez Marcelo Bailaque

La vacuna de ARNm contra el COVID-19 puede mejorar la supervivencia en pacientes con ciertos tipos de cáncer

De “el desafío más grande de nuestra generación” a “los kukas quieren instaurar el comunismo”: 10 frases del nuevo canciller

Enrique Piñeyro denunció a quienes apuntan con láser a los aviones: “Es un delito grave”

Los mayores de 60 años compran casi 1 de cada 3 autos 0 Km que se venden en la Argentina: qué modelos prefieren

INFOBAE AMÉRICA
El inesperado vínculo entre los

El inesperado vínculo entre los cangrejos araña y el congrio colorado en Chile asombra a la ciencia

Nick Harkaway revive al famoso espía de su padre, John Le Carré, en “La decisión de Karla”

El Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos fue acusado de conducta sexual inapropiada y abuso de poder

La ONU denunció que en Haití se registraron más de 2.100 homicidios entre junio y agosto de este año

Acuerdo entre músicos y productores evita una huelga que amenazaba la temporada más exitosa de Broadway

TELESHOW
Las vacaciones de Sabrina Rojas

Las vacaciones de Sabrina Rojas y Brenda Gandini juntas con sus hijos: amistad y diversión en el Caribe

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”