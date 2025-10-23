Nueva York rinde homenaje a Jean-Michel Basquiat con una calle que lleva su nombre

La ciudad de Nueva York homenajea a Jean-Michel Basquiat con una calle que lleva su nombre en el East Village

El artista Naderson Saint-Pierre estaba pintando en su estudio de Manhattan la mañana del martes cuando un amigo le avisó que su héroe, Jean-Michel Basquiat, iba a ser homenajeado por la ciudad de Nueva York con una ceremonia de nombramiento de calle esa misma tarde.

Con su overol manchado de pintura, tomó el metro hacia el centro, donde se unió a las personas reunidas frente al número 57 de Great Jones Street, el edificio bajo donde el Basquiat vivió y trabajó en el momento de su muerte en 1988.

La multitud estaba compuesta por residentes del East Village, periodistas de televisión local y admiradores que llevaban gorras y camisetas con el motivo de la corona de Basquiat. También había miembros de la familia del artista —hermanas, sobrinas, sobrinos, primos— y funcionarios de la ciudad. “Es un día hermoso para verlo ser homenajeado de esta manera”, dijo Saint-Pierre, de 30 años, “y que una calle lleve tu nombre es uno de los grandes honores de Nueva York”.

Fans, amigos y familiares del artista Jean-Michel Basquiat se reunieron para la ceremonia de nombramiento de la calle en Manhattan

“Soy haitiano, como él”, continuó, “y cuando me mudé a la ciudad sin nada, vendía mi arte por 20 dólares en Tompkins Square Park y dormía en el metro. Basquiat también luchó en las calles antes de encontrar el éxito. Para mí, él es la prueba de que los sueños de un artista en Nueva York pueden hacerse realidad”.

El edificio de dos pisos en el 57 de Great Jones fue la base de operaciones de Basquiat, nacido en Brooklyn, cuando experimentó su ascenso al estrellato en el mundo del arte, y allí murió de una sobredosis de heroína a los 27 años. Durante años, artistas urbanos han dejado tributos en ese lugar con vibrantes versiones de su etiqueta de grafiti “SAMO”.

“Esto se siente como algo que llevaba mucho tiempo esperando”, dijo Michelle Hogan, residente del East Village. “Ahora los turistas que van a hacer fila afuera de Katz’s quizás puedan tener una verdadera muestra de lo que alguna vez fue el East Village y por qué este barrio fue tan importante para la historia del arte pop estadounidense”. Su esposo, Steve Hogan, estaba de pie bajo una valla publicitaria de Moncler con Al Pacino y Robert De Niro mientras observaba a la multitud frente al 57 de Great Jones, ahora sede de la boutique de moda de Angelina Jolie, Atelier Jolie.

Las hermanas del artista, Lisane Basquiat (a la izquierda) y Jeanine Heriveaux

“Basquiat merece este honor”, dijo Hogan, “pero no sé qué pensaría él sobre cómo luce ahora esta cuadra y el centro de Nueva York”.

El concejal Erik Bottcher se dirigió a los presentes. “¡Bienvenidos a la calle Jean-Michel Basquiat!” dijo, entre aplausos. “Como él dijo una vez: ‘No pienso en el arte cuando trabajo, trato de pensar en la vida’. Hoy, honramos a un hombre cuyo arte reflejaba la vida en toda su complejidad: la belleza, la lucha, la verdad”.

Bottcher entregó una carpeta azul con una proclamación oficial a las hermanas del artista, Lisane Basquiat y Jeanine Heriveaux. Mientras Lisane contenía las lágrimas, Jeanine agradeció a la ciudad por asegurarse de que la “estrella de su hermano mayor siga brillando intensamente”.

El edificio donde Basquiat vivió y trabajó se convirtió en punto central de la ceremonia de homenaje

Un gran aplauso se escuchó cuando alguien tiró de la cuerda que retiró la cubierta que ocultaba el letrero de la calle “Jean-Michel Basquiat Way” en la esquina de Bowery y Great Jones. Entre la multitud estaban dos personas que ayudaron a impulsar el nombre honorario, la exconcejala Carlina Rivera y el historiador del hip-hop LeRoy McCarthy.

En la planta baja de Atelier Jolie, amigos y familiares de Basquiat se sirvieron palitos de yuca y tostones con salsa de ajo. La señora Heriveaux y la señora Basquiat subieron las escaleras hasta el espacio del atelier que alguna vez fue el dormitorio del artista, lleno de pinturas. “El hecho de que, en 2025, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, él sea homenajeado de esta manera por la ciudad de Nueva York es profundamente significativo e impactante para nuestra familia”, dijo. “Agradecemos el reconocimiento”.

“Veníamos a menudo a visitarlo aquí”, dijo la señora Heriveaux. “Es emotivo estar aquí. Pero al mismo tiempo, hay una sensación cálida al estar aquí”.

Pensó en lo que su hermano podría haber sentido ante el homenaje de la ciudad. “Creo que habría estado eufórico”, dijo. “Él quería ser famoso. Eso es algo que expresó”.

Una vez que la multitud se fue, la cuadra volvió a su ritmo habitual. Repartidores pasaban rápidamente en bicicletas eléctricas. Personas vestidas a la moda almorzaban en las mesas de la acera frente al Bowery Hotel. Y el nuevo letrero con el nombre de Jean-Michel Basquiat brillaba bajo el sol.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Michelle V. Agins/The New York Times]