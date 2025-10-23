Cultura

Acuerdo entre músicos y productores evita una huelga que amenazaba la temporada más exitosa de Broadway

El pacto alcanzado tras intensas negociaciones establece un aumento salarial y de los aportes en seguros de salud, y estabiliza a la industria del espectáculo neoyorquino

Por Mark Kennedy

El sindicato de músicos de Broadway logra acuerdo tentativo y evita huelga que amenazaba 23 musicales, entre ellos "Hamilton" (Foto: archivo AP/Carlos Giusti)

El sindicato que representa a los músicos de Broadway alcanzó un acuerdo laboral tentativo con los productores comerciales, evitando una huelga potencialmente paralizante que habría silenciado a casi dos docenas de musicales. La Federación Estadounidense de Músicos Local 802 —que representa a 1.200 músicos— había amenazado con ir a huelga si no lograban un nuevo contrato para esta mañana, después de entrar en mediación el miércoles.

En la madrugada del jueves, el sindicato anunció que había alcanzado un acuerdo tentativo que incluye aumentos salariales y aumentos en las contribuciones al fondo de salud. “Este acuerdo de tres años proporciona aumentos significativos en salarios y beneficios de salud que preservarán el acceso crucial a la atención médica para nuestros músicos, al tiempo que mantiene las sólidas protecciones contractuales que permiten a los músicos construir una carrera estable en Broadway”, dijo Bob Suttmann, presidente de AFM Local 802, en un comunicado.

El acuerdo tentativo pasará ahora a los miembros para su ratificación.

Broadway sostiene cerca de 100 mil empleos y es clave para la economía local y sectores asociados Foto: Cuartoscuro)

Los 23 espectáculos que podrían haberse quedado en silencio iban desde grandes éxitos como Hamilton y El Rey León hasta nuevos estrenos como Queen of Versailles y Chess, que aún están en funciones previas. Las obras de teatro no se habrían visto afectadas automáticamente.

Fue el segundo acuerdo laboral en Broadway en menos de una semana. Las tensiones laborales ya parecían haberse enfriado después de que la Actors’ Equity Association —que representa a más de 51.000 miembros, incluidos cantantes, actores, bailarines y directores de escena— anunció un nuevo acuerdo de tres años con los productores durante el fin de semana.

Los miembros de ambos sindicatos habían estado trabajando bajo contratos vencidos. El contrato de los músicos expiró el 31 de agosto, y el contrato de Equity expiró el 28 de septiembre.

La salud de Broadway —que alguna vez estuvo muy en duda debido a la pandemia de coronavirus que cerró los teatros durante unos 18 meses— ahora es muy buena, al menos en términos de taquilla. Ha sido un largo camino de regreso desde los días en que los teatros estaban cerrados y el futuro parecía sombrío, pero la temporada 2024-2025 recaudó 1.900 millones de dólares, la temporada de mayor recaudación en la historia registrada, superando el máximo previo a la pandemia de 1.800 millones de dólares durante la temporada 2018-2019.

La temporada 2024-2025 de Broadway alcanzó récord histórico de recaudación con 1.900 millones de dólares (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Los sindicatos señalaron la salud financiera de Broadway para argumentar que los productores podían permitirse aumentar los salarios y beneficios para músicos y actores. Los productores, representados por The Broadway League, respondieron que la salud restaurada de Broadway podría verse amenazada por posibles aumentos en el precio de las entradas para acomodar las demandas.

La huelga más reciente de gran magnitud fue a finales de 2007, cuando un paro de 19 días por parte de los tramoyistas apagó las luces de más de dos docenas de espectáculos y costó a los productores y a la ciudad millones de dólares en ingresos perdidos.

El miércoles, tres senadores estadounidenses de Nueva York y Nueva Jersey —los demócratas Kirsten Gillibrand, Cory Booker y Andy Kim— escribieron a ambas partes, instándolas a “participar en negociaciones de buena fe y mantener la comunicación”. Los senadores señalaron que Broadway sostiene cerca de 100 mil empleos y es “una piedra angular esencial en el bienestar económico de los negocios y sectores circundantes, incluyendo la hostelería, el comercio minorista y el transporte”.

Fuente: AP

