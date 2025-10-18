Cultura

La Orquesta Nacional “Juan de Dios Filiberto” homenajea a Osvaldo Piro en el Palacio Libertad

El miércoles 22, el tributo al notable bandoneonista, arreglador y compositor contará con la participación de su hijo Alfredo Piro Rinaldi, además de los cantores Hugo Marcel y Patricia Barone

Guardar
La Orquesta Nacional de Música
La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” interpretará clásicos y obras de Piro bajo la dirección de Oscar De Elía

El Auditorio Nacional del Palacio Libertad será escenario de un tributo singular a Osvaldo Piro, figura central del tango contemporáneo, en un concierto que reunirá a destacados intérpretes y que contará con la dirección invitada de Oscar De Elía. El evento, programado para el miércoles 22 de octubre a las 20 tiene entrada libre y gratuita, y también se podrá seguirse también a través de la radio online del espacio cultural.

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ha preparado un repertorio que recorre tanto clásicos del género como composiciones de autores fundamentales. Entre las obras seleccionadas figuran piezas de Carlos Gardel, Julián Plaza, José Fernández Blanco, Luis Bernstein, Eladia Blázquez, Ástor Piazzolla, Francisco Canaro y Juan Caruso, junto a creaciones del propio Osvaldo Piro. Todos los arreglos de la velada llevan la firma de Piro, lo que refuerza el carácter de homenaje.

El bandoneonista, compositor y arreglador
El bandoneonista, compositor y arreglador Osvaldo Piro, referente del tango contemporáneo, será homenajeado el miércoles 22 en el Palacio Libertad

El concierto contará con la participación de Alfredo Piro Rinaldi -hijo de Osvaldo Piro y Susana Rinaldi-, Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco y Rafael Gíntoli como artistas invitados. Además, se sumarán solistas como Brigitta Danko en violín, Horacio Romo en bandoneón y Sergio Rivas en contrabajo, quienes aportarán su impronta a distintas piezas del programa.

Entre los momentos destacados del programa, se interpretarán obras como “Melancólico” de Julián Plaza, “Magia en Buenos Aires” y “Eclipse” de Osvaldo Piro, “Bandó” y “Kicho” de Astor Piazzolla, y clásicos como “La última copa” de Francisco Canaro y Juan Caruso.

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” fue fundada en 1932 bajo el nombre de Orquesta Porteña por Juan de Dios Filiberto, autor del emblemático tango “Caminito”. Desde 1948, la agrupación forma parte del ámbito estatal y, en 1973, adoptó su denominación actual en homenaje a su creador. Actualmente, depende de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación y tiene como misión la difusión de la música argentina y latinoamericana en todas sus vertientes, tanto populares como académicas, con el propósito de fortalecer la memoria y la evolución de la identidad musical nacional.

Alfredo Piro Rinaldi, hijo de
Alfredo Piro Rinaldi, hijo de Osvaldo Piro y Susana Rinaldi, participará del homenaje

A lo largo de su historia, la orquesta ha sido dirigida por figuras como Osvaldo Piro, Néstor Marconi, Atilio Stampone y Luis Gorelik. En sus presentaciones y grabaciones han participado artistas de la talla de Mercedes Sosa, León Gieco, Martha Argerich, Susana Rinaldi, Leopoldo Federico, Egberto Gismonti, Jaques Morelenbaum, Hugo Fatorusso y Chango Spasiuk.

La proyección internacional de la orquesta se evidencia en sus giras por Japón, Suecia y Francia, donde se ha presentado en salas de concierto de primer nivel. En el ámbito local, realiza funciones regulares en espacios emblemáticos de Buenos Aires como la Sala Sinfónica y la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner —sede principal del elenco—, el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Teatro General San Martín y el Auditorio de la Facultad de Derecho. Además, ha recorrido diversas regiones del país, incluyendo la Patagonia, el NOA, el NEA, Cuyo y la Región Pampeana, consolidando su papel en la federalización de la cultura.

Temas Relacionados

Orquesta Nacional de Música Argentina Tango Osvaldo PiroMúsica popular argentina

Últimas Noticias

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora de 76 años recibe uno de los galardones más prestigiosos en lengua española, destacada por su influencia en la poesía y narrativa contemporánea de la literatura hispanoamericana

Gioconda Belli, la voz poética

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

El galardón recibido en España por el mediático escritor Juan del Val y unos días antes, el reconocimiento de la academia sueca al más “prestigioso” autor húngaro László Krasznahorkai invita a reflexionar sobre el dilema

Literatura para todos o para

Cómo se construye un lector: Nathalie Jarast

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una periodista y escritora

Cómo se construye un lector:

César Aira entra al bar: encuentro con el Premio Nobel que (aún) no fue

Se sabe: casi no da entrevistas, publica muchos libros y es el eterno candidato argentino a la gran distinción de la Academia Sueca. Aquí, una mirada sobre el autor

César Aira entra al bar:

El autor de Asterix, “decididamente argentino”: reeditan la historieta que refleja la infancia de René Goscinny en Buenos Aires

Libros del Zorzal acaba de publicar una serie en quince títulos con las ilustraciones de Sempé, traducción de Leopoldo Kulesz y prólogo de su hija Anne. La historia del francés que solo en Argentina “tenía los ojos de un niño”

El autor de Asterix, “decididamente
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de tapar el

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

INFOBAE AMÉRICA
Gioconda Belli, la voz poética

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”