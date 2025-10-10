Cultura

Cómo se escribe según la RAE: punto ciego, ángulo muerto y punto muerto, diferencias

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Por Armando Montes

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Las construcciones adecuadas para referirse a una zona en la que no hay visibilidad son punto ciego o ángulo muerto , pero no punto muerto .

No obstante, pueden encontrarse a veces ejemplos como estos en los medios de comunicación: «Se aprecia perfectamente cómo una de las camareras del local desvía el foco de la cámara hacia un punto muerto» o «El individuo aparcó el coche en un punto muerto para las cámaras».

El Diccionario de la lengua española recoge la expresión punto ciego con el significado de ‘región de la retina en la entrada del nervio óptico, en la cual la sensación de luminosidad es muy baja’; con un sentido amplio, se usa para referirse a un área en la que no hay visibilidad (por ejemplo, porque hay algún obstáculo o mala iluminación). Por su parte, ángulo muerto es la ‘zona del exterior de un vehículo que el conductor no puede ver en los espejos retrovisores’, pero se emplea también para aludir, de modo general, a cualquier área que no es visible por algún motivo.

En cambio, no es apropiado utilizar con ese sentido punto muerto , que tiene otros significados , como el de ‘estado de un asunto o negociación que por cualquier motivo no puede de momento llevarse adelante’, como ocurre en este ejemplo: «La investigación se encuentra en un punto muerto desde 2023».

De esta forma, los ejemplos del principio podrían haberse escrito así: «Se aprecia perfectamente cómo una de las camareras del local desvía el foco de la cámara hacia un punto ciego» y «El individuo aparcó el coche en un ángulo muerto para las cámaras».

¿Para qué sirve la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

