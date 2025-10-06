Cultura

La belleza de la semana: “Sinfonía en blanco, nº 1: La chica blanca”, de James McNeill Whistler

La imagen etérea de Joanna Hiffernan transformó la percepción de la belleza y abrió interrogantes sobre el papel femenino en el arte

Guardar
La obra 'Sinfonía en blanco,
La obra 'Sinfonía en blanco, nº 1' de Whistler revolucionó la representación femenina en el arte occidental

Londres, 1862. Una joven de cabellos rojos y mirada serena se convierte en el centro de todas las miradas. Joanna Hiffernan, inmigrante irlandesa y colaboradora cercana de James Abbott McNeill Whistler, es inmortalizada en la célebre obra titulada Symphony in White, No. 1: The White Girl (Sinfonía en blanco, nº 1: La chica blanca). Según los expertos, esta pintura alteró las condiciones habituales del retrato de época, no solo por tratarse de una figura sin notoriedad en la sociedad británica, sino porque el plano entero era un tipo de composición reservada para nombres ilustres.

La escena no responde a los patrones convencionales: Joanna Hiffernan aparece de pie, envuelta en un vestido blanco vaporoso, con mangas abullonadas. Su tez pálida remarca los rasgos y la intensidad de sus ojos verdes, enfocados hacia la izquierda, mientras los labios rosados y cerrados suman un halo de misterio a su expresión.

Joanna Hiffernan, la modelo irlandesa
Joanna Hiffernan, la modelo irlandesa que desafió los cánones del retrato británico en el siglo XIX. La colaboración entre Whistler y Hiffernan dio origen a una trilogía que rompió con las normas sociales de la época

El entorno acrecienta el carácter singular de la imagen. Detrás de sí se extiende una cortina blanca; bajo sus pies, una piel de animal —tal vez un lobo o un zorro— asoma la mandíbula y dientes, con los ojos abiertos fijos hacia el espectador. Sobre esta, flores amarillas y moradas aparecen esparcidas, y en una de sus manos, sostiene un lirio blanco.

Whistler no solo pintó esta escena de mujeres vestidas de blanco, sino que creó dos lienzos adicionales con Hiffernan como protagonista, agrupados bajo el título Sinfonía en blanco.

El artista, defensor del arte por el arte, insistía en que, al igual que la música, estas obras se centran en la línea y el color, sin pretensión narrativa. A pesar de eso, la figura de Joanna Hiffernan permanece envuelta en interrogantes, e invitando a imaginar la historia que encierra su enigmática presencia.

La trilogía 'Sinfonía en blanco'
La trilogía 'Sinfonía en blanco' refleja la apertura del arte occidental a nuevos estereotipos femeninos y sociales

Hiffernan colaboró de manera permanente con Whistler en el desarrollo de estas obras durante los primeros años de la década de 1860, e incluso se insinúa que fueron amantes. La elección de una modelo anónima para un retrato de semejante escala fue considerada provocadora, al punto que fue rechazada.

La trilogía Sinfonía en blanco quedó como testimonio de la colaboración entre Whistler y Hiffernan y refleja la apertura del arte occidental a nuevos estereotipos femeninos y sociales a partir del enclave artístico de Londres a mediados del siglo XIX.

Temas Relacionados

La belleza de la semanaJames Abbott McNeill Whistler"Sinfonía en blanco"

Últimas Noticias

Un museo de arte sacro revela la calidad artística de los guaraníes entre los siglos XVII y XVIII

El espacio de Asunción expone 97 piezas religiosas de madera talladas elaboradas en talleres dentro de las Misiones Jesuíticas y en las ciudades de la colonia

Un museo de arte sacro

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

En su libro “El temperamento revolucionario”, de Robert Darnton, muestra cómo la comunicación informal y los debates en cafés transformaron la conciencia colectiva y debilitaron la autoridad real en la Francia del siglo XVIII

La sorprendente influencia de los

El FESTIFREAK celebra a Seijun Suzuki, el cineasta más irreverente de Japón

El Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata dedica una muestra especial a Seijun Suzuki, presentando cinco de sus películas más audaces en copias originales de 35mm y digital 4K para los amantes del cine japonés

El FESTIFREAK celebra a Seijun

Elīna Garanča regresa al Teatro Colón con un repertorio internacional

La mezzosoprano letona se presentará junto a Malcolm Martineau en el ciclo Aura, interpretando obras de Brahms, Berlioz, Saint-Saëns y otros grandes compositores en una velada única para los amantes de la lírica

Elīna Garanča regresa al Teatro

Todos los ganadores del Festival Audiovisual Bariloche

La decimotercera edición del certamen reafirma el papel de Bariloche como punto de convergencia para la producción audiovisual regional, impulsando el diálogo cultural y la proyección internacional desde el sur argentino

Todos los ganadores del Festival
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nínawa Daher: el homenaje en

Nínawa Daher: el homenaje en Palermo que unió la estrella vial con el jacarandá, en el día en que hubiera cumplido 46 años

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

INFOBAE AMÉRICA
Andrés Paredes, en una exploración

Andrés Paredes, en una exploración poética de la memoria y la transformación

Un museo de arte sacro revela la calidad artística de los guaraníes entre los siglos XVII y XVIII

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

TELESHOW
Ale Sergi celebró su cumpleaños

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes