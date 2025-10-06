La belleza de la semana: “Sinfonía en blanco, nº 1: La chica blanca”, de James McNeill Whistler

La obra 'Sinfonía en blanco, nº 1' de Whistler revolucionó la representación femenina en el arte occidental

Londres, 1862. Una joven de cabellos rojos y mirada serena se convierte en el centro de todas las miradas. Joanna Hiffernan, inmigrante irlandesa y colaboradora cercana de James Abbott McNeill Whistler, es inmortalizada en la célebre obra titulada Symphony in White, No. 1: The White Girl (Sinfonía en blanco, nº 1: La chica blanca). Según los expertos, esta pintura alteró las condiciones habituales del retrato de época, no solo por tratarse de una figura sin notoriedad en la sociedad británica, sino porque el plano entero era un tipo de composición reservada para nombres ilustres.

La escena no responde a los patrones convencionales: Joanna Hiffernan aparece de pie, envuelta en un vestido blanco vaporoso, con mangas abullonadas. Su tez pálida remarca los rasgos y la intensidad de sus ojos verdes, enfocados hacia la izquierda, mientras los labios rosados y cerrados suman un halo de misterio a su expresión.

Joanna Hiffernan, la modelo irlandesa que desafió los cánones del retrato británico en el siglo XIX. La colaboración entre Whistler y Hiffernan dio origen a una trilogía que rompió con las normas sociales de la época

El entorno acrecienta el carácter singular de la imagen. Detrás de sí se extiende una cortina blanca; bajo sus pies, una piel de animal —tal vez un lobo o un zorro— asoma la mandíbula y dientes, con los ojos abiertos fijos hacia el espectador. Sobre esta, flores amarillas y moradas aparecen esparcidas, y en una de sus manos, sostiene un lirio blanco.

Whistler no solo pintó esta escena de mujeres vestidas de blanco, sino que creó dos lienzos adicionales con Hiffernan como protagonista, agrupados bajo el título Sinfonía en blanco.

El artista, defensor del arte por el arte, insistía en que, al igual que la música, estas obras se centran en la línea y el color, sin pretensión narrativa. A pesar de eso, la figura de Joanna Hiffernan permanece envuelta en interrogantes, e invitando a imaginar la historia que encierra su enigmática presencia.

La trilogía 'Sinfonía en blanco' refleja la apertura del arte occidental a nuevos estereotipos femeninos y sociales

Hiffernan colaboró de manera permanente con Whistler en el desarrollo de estas obras durante los primeros años de la década de 1860, e incluso se insinúa que fueron amantes. La elección de una modelo anónima para un retrato de semejante escala fue considerada provocadora, al punto que fue rechazada.

La trilogía Sinfonía en blanco quedó como testimonio de la colaboración entre Whistler y Hiffernan y refleja la apertura del arte occidental a nuevos estereotipos femeninos y sociales a partir del enclave artístico de Londres a mediados del siglo XIX.