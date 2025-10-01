Cultura

Esther Duflo, Premio Nobel: “Hay que pensar en los economistas como plomeros calificados”

Con su libro, la estudiosa invita a descubrir historias de innovación social, mostrando cómo detalles sencillos pueden transformar la realidad de millones en todo el planeta

Guardar
Esther Duflo y una mirada
Esther Duflo y una mirada optimista

La llamada llegó de manera inesperada: Esther Duflo -que había ganado el Premio Nobel de Economía en 2019- recibió en plena pandemia una solicitud urgente de parte de un consejero del presidente de Togo. El funcionario buscaba asesoría para definir cómo brindar ayuda eficaz a la población bajo confinamiento. La respuesta de Duflo fue inmediata y directa: “Contamos con muchos estudios que muestran que, salvo en las regiones extremadamente remotas donde los alimentos no llegan fácilmente, el efecto de las transferencias monetarias sobre el consumo alimentario es similar al de repartir comida”. Aquella decisión impulsó la creación de una plataforma digital de ayuda social en el país africano. En su libro Por qué los economistas deberían ser buenos plomeros, publicado ahora en español, Duflo convierte ese tipo de situaciones en el núcleo de su planteo.

book img

Por qué los economistas deberían ser buenos plomeros

Por Esther Duflo

eBook

$9,99 USD

Comprar

El texto reproduce su lección inaugural de la cátedra Pobreza y Políticas Públicas del Collège de France, pronunciada en noviembre de 2022, donde la autora propone repensar la economía desde el terreno, enfocada en los detalles concretos de la política pública. El título retoma una de sus metáforas más eficaces: el economista debe actuar como un plomero, encargado de asegurar que los mecanismos invisibles detrás de cada política funcionen de verdad y en beneficio de las personas. “Tiene sentido pensar en los economistas no como puros científicos, sino como técnicos, ingenieros o incluso plomeros calificados”.

El desarrollo se apoya en la experiencia de Duflo, pionera de la evaluación experimental en políticas sociales. A lo largo del libro, muestra cómo la economía del desarrollo ha cambiado en las últimas décadas, pasando de la abstracción teórica al enfoque práctico. De acuerdo con la autora, el método experimental, similar a los ensayos clínicos en medicina, posibilita extraer lecciones precisas y replicables de proyectos aplicados sobre el terreno. Esta transformación ha hecho posible que, entre 1990 y 2019, el porcentaje de la población mundial que vive con menos de $1,90 al día bajara del 15,8% al 8,7%. “En 2019, el 8,7% de la población mundial —668 millones de personas— vivía con menos de 1,90 dólares diarios. La proporción se redujo casi a la mitad desde 2010”.

La dimensión humana

La propuesta de la autora se opone a una mirada exclusivamente macroeconómica y prioriza la dimensión humana de los cambios sociales. “Uno no se enamora de un índice de crecimiento”, señala Duflo antes de probar que los avances en bienestar —en indicadores como mortalidad materna, acceso a educación y alimentación— pueden y deben medirse aparte del crecimiento económico en bruto.

El libro desarrolla con ejemplos concretos cómo la evidencia experimental desafió los prejuicios del campo social. El debate sobre la mejor estrategia para erradicar la malaria en África —regalar mosquiteros impregnados vs. cobrarlos— se resolvió a partir de experiencias en terreno y datos objetivos. Como reconoce William Easterly: “Parece que @JeffDSachs acertó más que yo con relación a la efectividad del reparto masivo de mosquiteros para luchar contra la malaria en África.”

La economista Esther Duflo, en
La economista Esther Duflo, en Harvard. (REUTERS/Brian Snyder)

El concepto del economista-plomero atraviesa todo el texto. Duflo insiste en que detalles pequeños, como la redacción de un formulario o el proceso administrativo para solicitar una ayuda, pueden hacer fracasar o funcionar una política. En Marruecos, relatará la autora, visitar los hogares y facilitar la burocracia duplicó la demanda de conexión a agua potable y mejoró la salud y el bienestar familiar: “El proceso de solicitud era complicado... Cada solicitante debía presentarse en persona con un montón de documentos, y si faltaba uno, debía volver”.

La última parte aborda los límites de la intervención pública frente a desafíos globales como la desigualdad y el cambio climático. Según datos que aporta, “En 2019, el 10% de los ciudadanos más ricos del mundo son responsables, por su consumo, de casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero”. La autora llama a los gobiernos a financiar mecanismos internacionales de compensación y adaptación, y resalta la importancia de políticas coordinadas y sostenidas.

La pandemia en Marruecos. (EFE/EPA/JALAL
La pandemia en Marruecos. (EFE/EPA/JALAL MORCHIDI/Archivo)

El cierre trae la dimensión personal al relato. Una estudiante de la autora debatió dejar su doctorado para dedicarse al activismo climático, hasta que optó por investigar soluciones concretas para movilizar a la sociedad. La respuesta fue contundente: “Los activistas son indispensables para que avancen las decisiones políticas. Quizás hacer cualquier otra cosa es perder el tiempo.

Quién es Esther Duflo

♦ Esther Duflo (París, 1972) es economista, cofundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), profesora en el MIT y en el Collège de France, y Premio Nobel de Economía 2019.

♦ Sus obras incluyen Repenser la pauvreté, Économie utile pour des temps difficiles y Expérience, science et lutte contre la pauvreté.

Temas Relacionados

Ether DufloPremio Nobel de EconomíaEl libro del díaEconomía

Últimas Noticias

La ciencia y un misterio renovado: un hallazgo revela un posible autorretrato oculto de Vermeer bajo “A Maid Asleep”

Un equipo del Metropolitan Museum aplicó técnicas de última generación para descubrir una figura masculina sobrepintada. Cómo los especialistas analizan la interpretación y el proceso creativo detrás de una de las obras más estudiadas del pintor neerlandés

La ciencia y un misterio

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

La iglesia de Saint-Roch fue sede del funeral de la legendaria actriz, con la presencia de figuras del cine y la cultura, y la icónica melodía de la película “Erase una vez en el Oeste” como banda de sonido

Emotivo adiós a Claudia Cardinale

Les robó a los padres y fue preso pero terminó dirigiendo la policía: el hombre que inspiró una novela que debería ser obligatoria

Víctor Hugo tomó el caso de Eugène-François Vidocq, miró su tiempo y escribió “Los miserables”, que no puede estar más vigente

Les robó a los padres

MICA: referentes globales de la cultura se reúnen en Buenos Aires

Durante cuatro días, el evento ofrecerá ferias, exposiciones, rondas de negocios y espectáculos en vivo, con las que busca fortalecer la profesionalización y visibilidad de los sectores creativos argentinos

MICA: referentes globales de la

Crece el conflicto por la “Capilla Sixtina española”: denuncian que fue intervenida

La acusación por intervenciones no autorizadas en los históricos murales del Monasterio de Sijena reaviva el debate sobre la gestión y la legitimidad en la protección de bienes culturales

Crece el conflicto por la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Macabro hallazgo en Santa Fe:

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada

Videos disparando armas, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Descubren 7 nuevas especies de

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

TELESHOW
La explosiva versión de Julieta

La explosiva versión de Julieta Poggio y Martín Salwe después de los Martín Fierro: “Pasaron toda la noche juntos”

Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”