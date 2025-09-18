El traslado del Tapiz de Bayeux de Francia al Reino Unido enfrenta un nuevo conflicto

Las protestas en Francia obligan a retrasar el traslado del Tapiz de Bayeux por motivos de seguridad

Las protestas y huelgas previstas para el jueves en Francia han obligado a retrasar el traslado del Tapiz de Bayeux a un lugar secreto antes de su histórico préstamo planeado al Reino Unido el próximo año, informó un funcionario.

El presidente francés Emmanuel Macron acordó prestar el tapiz medieval —que narra la conquista normanda de la Inglaterra anglosajona en 1066— al Museo Británico en 2026 para celebrar las relaciones franco-británicas.

Tras el cierre por renovaciones del museo donde se encuentra el tapiz en la ciudad de Bayeux, en Normandía, estaba previsto que el tapiz fuera retirado el jueves hacia un lugar secreto en Francia antes del préstamo.

“Debido a la movilización prevista para mañana (jueves)”, las autoridades locales no consideran que “puedan garantizar la seguridad de un traslado tan destacado y... de una obra tan costosa”, declaró Philippe Belaval, enviado de la presidencia francesa para el préstamo al Museo Británico.

El préstamo del Tapiz de Bayeux al Reino Unido será el primero en casi 1.000 años de historia

No se ha revelado la ubicación del lugar donde se guardará el tapiz de forma segura antes del préstamo.

Esta operación de traslado se realizará “en los próximos días”, dijo el enviado a AFP.

Críticos han señalado que el traslado al Reino Unido podría causar daños a la invaluable pieza. Una petición publicada en línea en change.org ha pedido a Macron que detenga un “verdadero crimen contra el patrimonio”.

Belaval ha defendido previamente el traslado, insistiendo en que no hay indicios de que el préstamo al Reino Unido vaya a dañar el tapiz.

Críticos advierten sobre posibles daños al Tapiz de Bayeux durante su traslado internacional

El préstamo del tapiz marcará la primera vez en sus casi 1.000 años de existencia que la pieza de 68 metros (224 pies) de largo, que data de alrededor del año 1077, estará en suelo británico.

Será prestado al Museo Británico durante 10 meses a partir de septiembre de 2026. A cambio, museos franceses recibirán en préstamo antiguos tesoros, principalmente del yacimiento anglosajón de Sutton Hoo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Inglaterra.

Francia se preparaba el jueves para un día de perturbaciones a nivel nacional como muestra de descontento por las políticas presupuestarias de Macron.

Los sindicatos han prometido protestas masivas, el transporte público se paralizará en algunos lugares debido a las huelgas y las autoridades han advertido sobre la posibilidad de disturbios causados por extremistas.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Charles Platiau, Reuters/ Stephanie Lecocq y Europa Press.