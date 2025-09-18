Cultura

El traslado del Tapiz de Bayeux de Francia al Reino Unido enfrenta un nuevo conflicto

La histórica obra medieval debía ser trasladada en secreto, pero la seguridad no está garantizada ante las movilizaciones, y queda a la espera de su viaje

Guardar
Las protestas en Francia obligan
Las protestas en Francia obligan a retrasar el traslado del Tapiz de Bayeux por motivos de seguridad

Las protestas y huelgas previstas para el jueves en Francia han obligado a retrasar el traslado del Tapiz de Bayeux a un lugar secreto antes de su histórico préstamo planeado al Reino Unido el próximo año, informó un funcionario.

El presidente francés Emmanuel Macron acordó prestar el tapiz medieval —que narra la conquista normanda de la Inglaterra anglosajona en 1066— al Museo Británico en 2026 para celebrar las relaciones franco-británicas.

Tras el cierre por renovaciones del museo donde se encuentra el tapiz en la ciudad de Bayeux, en Normandía, estaba previsto que el tapiz fuera retirado el jueves hacia un lugar secreto en Francia antes del préstamo.

“Debido a la movilización prevista para mañana (jueves)”, las autoridades locales no consideran que “puedan garantizar la seguridad de un traslado tan destacado y... de una obra tan costosa”, declaró Philippe Belaval, enviado de la presidencia francesa para el préstamo al Museo Británico.

El préstamo del Tapiz de
El préstamo del Tapiz de Bayeux al Reino Unido será el primero en casi 1.000 años de historia

No se ha revelado la ubicación del lugar donde se guardará el tapiz de forma segura antes del préstamo.

Esta operación de traslado se realizará “en los próximos días”, dijo el enviado a AFP.

Críticos han señalado que el traslado al Reino Unido podría causar daños a la invaluable pieza. Una petición publicada en línea en change.org ha pedido a Macron que detenga un “verdadero crimen contra el patrimonio”.

Belaval ha defendido previamente el traslado, insistiendo en que no hay indicios de que el préstamo al Reino Unido vaya a dañar el tapiz.

Críticos advierten sobre posibles daños
Críticos advierten sobre posibles daños al Tapiz de Bayeux durante su traslado internacional

El préstamo del tapiz marcará la primera vez en sus casi 1.000 años de existencia que la pieza de 68 metros (224 pies) de largo, que data de alrededor del año 1077, estará en suelo británico.

Será prestado al Museo Británico durante 10 meses a partir de septiembre de 2026. A cambio, museos franceses recibirán en préstamo antiguos tesoros, principalmente del yacimiento anglosajón de Sutton Hoo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Inglaterra.

Francia se preparaba el jueves para un día de perturbaciones a nivel nacional como muestra de descontento por las políticas presupuestarias de Macron.

Los sindicatos han prometido protestas masivas, el transporte público se paralizará en algunos lugares debido a las huelgas y las autoridades han advertido sobre la posibilidad de disturbios causados por extremistas.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Charles Platiau, Reuters/ Stephanie Lecocq y Europa Press.

Temas Relacionados

Tapiz de BayeuxFranciaReino UnidoHuelgasMuseo Británico

Últimas Noticias

Aparece un retrato de Picasso de Dora Maar desconocido

“Busto de mujer con sombrero de flores” fue pintado en 1943 y estuvo en manos de la familia propietaria desde 1944. Saldrá a subasta en octubre

Aparece un retrato de Picasso

Ortografía y redacción: desistimiento, no desestimiento

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Ortografía y redacción: desistimiento, no

Mariano Tenconi Blanco estrena su obra más personal: “Tenía que ser honesto con mi historia”

“Madre Ficción” es una pieza que explora el vínculo con la madre y la abuela del joven dramaturgo, a la vez que rinde homenaje a la cultura literaria rioplatense

Mariano Tenconi Blanco estrena su

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

“Live at the Circus Maximus”, proyectada en cines de alta fidelidad alrededor del mundo, es un registro de la gira 2024 del guitarrista y cantante británico, la media naranja de una de las bandas de rock más grandes de la historia

David Gilmour revive la magia

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Entre anécdotas insólitas y reflexiones autocríticas, el actor revela detalles inéditos de su carrera, su familia y sus relaciones, mostrando una faceta tan divertida como vulnerable en su esperado libro autobiográfico

Las memorias de Charlie Sheen:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Batalla campal a la salida

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Cayó un abogado que operaba como mensajero de narcos presos en pabellones de alto perfil

Cuál es el efecto del cabeceo recurrente en el cerebro de jugadores de fútbol amateur

Fuertes caídas de los bonos soberanos empujan al riesgo país a los 1.311 puntos en el inicio de la rueda

Cayó “Makale”, un peligroso narco y homicida misionero con pedido de captura internacional

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y el Reino

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica: invertirán 205 mil millones de dólares

Aparece un retrato de Picasso de Dora Maar desconocido

Una especie de aves en extinción busca sobrevivir en un medio ambiente inusual: los rascacielos de Hong Kong

Éxodo sin descanso en Gaza: hubo miles de personas en las rutas durante la noche en medio de la ofensiva antiterrorista de Israel

Los nuevos AirPods traducen idiomas en tus oídos: un avance impactante

TELESHOW
Su hijo nació con síndrome

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Sol, juegos y abrazos: la China Suárez disfrutó de la playa junto a sus hijos y su mamá en Estambul

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: “No hay un día que no te extrañe”

Del tango al rock y con un gran peso del género urbano: quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025