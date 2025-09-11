El increíble archivo oculto de Bowie: trajes de McQueen, cartas de rechazo y la película que nunca filmó sobre el Mayor Tom

A general view of the David Bowie Centre, a new archive at the V&A East Storehouse in London, Wednesday, Sept. 10, 2025, ahead of its public opening on Saturday. (AP Photo/Joanna Chan)

Cuando David Bowie murió en 2016, dejó un vasto legado musical y un tesoro de proyectos no realizados.

Detalles tentadores de esas ideas abandonadas e inacabadas se revelan en el archivo de Bowie, que se abre al público esta semana.

Los 90.000 artículos adquiridos del patrimonio de Bowie por el Victoria and Albert Museum de Londres incluyen notas escritas a mano para una película en la que el Mayor Tom, el astronauta ficticio “sentado en una lata muy por encima del mundo” en la canción de Bowie Space Oddity, es enviado a “una América descontenta”.

La curadora Madeleine Haddon dijo que la película no realizada, titulada Young Americans, como el álbum de Bowie de 1975 del mismo nombre, es “una reflexión sobre lo que es ser británico en los EE. UU. y sobre la política internacional y su lugar en el mundo”.

Otros posibles proyectos incluyen The Spectator, un musical sobre un forajido londinense del siglo XVIII en el que Bowie estaba trabajando poco antes de su muerte por cáncer en enero de 2016 a la edad de 69 años.

The Harptone 12-string acoustic guitar and case used by David Bowie on Ziggy Stardust and the Spiders from Mars and Let's Dance in 1970, is displayed during a press preview at the David Bowie Centre, a new archive at the V&A East Storehouse in London, Wednesday, Sept. 10, 2025, ahead of its public opening on Saturday. (AP Photo/Joanna Chan)

Se trata de “la relación entre el arte y la política en Londres, en la cúspide de la modernidad", dijo Haddon el miércoles en una vista previa del Centro David Bowie del V&A. “Me encantaría ver adónde quería llegar con eso”.

Un tesoro para los fansEl centro, que se inaugura el sábado, es un cofre del tesoro para los fans y los investigadores de Bowie, que contiene de todo, desde trajes de escenario e instrumentos musicales (un koto japonés de cuerdas, la guitarra acústica de Ziggy Stardust) hasta cartas, letras de canciones, fotos, listas de tareas y notas adhesivas llenas de ideas.

El archivo narra cinco décadas de incansable creatividad del músico cambiante, que nació con el simple nombre de David Jones en los suburbios de Londres en 1947.

Harriet Reed, curadora de teatro y performances del V&A, dijo que Bowie era “un archivista activo” de su vida y obra.

“Las notas que tomaba, la lista de cosas por hacer, las cosas donde iba registrando las exposiciones que quería ver, las películas que quería ver, los libros que quería leer… ese tipo de devorar la cultura es realmente fascinante”, dijo.

Man Who Sold the World, a wide sculpted bodice designed by David Bowie and Mark Ravitz in 1979, is on display during a press preview at the David Bowie Centre, a new archive at the V&A East Storehouse in London, Wednesday, Sept. 10, 2025, ahead of its public opening on Saturday. (AP Photo/Joanna Chan)

Bowie se transformó y se desprendió de personalidades a medida que pasaba por distintos estilos musicales, desde el glam rock hasta el soul, la electrónica y colaboraciones con músicos británicos de jungle y drum ‘n’ bass, como A Guy Called Gerald y Goldie. También actuó en películas y en Broadway, colaboró en espectáculos teatrales, pintó y se involucró con la tecnología, creando en los años 90 un proveedor de servicios de internet llamado BowieNet.

“Era un auténtico creador de mundos”, dijo Haddon. “La música era solo una perspectiva de los mundos que quería construir”.

El archivo ocupa parte del V&A East Storehouse, un híbrido entre almacén y museo que abrió sus puertas en junio en el Parque Olímpico del este de Londres. Al igual que en el resto del almacén, los visitantes pueden reservar cita para ver cualquiera de los objetos de forma gratuita y, en muchos casos, manipularlos bajo supervisión.

“Queremos que los visitantes se inspiren en Bowie, que persigan su propia creatividad, descubran nuevas historias y establezcan conexiones inesperadas entre Bowie, los debates contemporáneos y ellos mismos", dijo Haddon.

Desde que se abrió el sitio de reservas este mes, el artículo más solicitado es un abrigo desgastado que Bowie creó con el diseñador de moda británico Alexander McQueen para su concierto por el 50° cumpleaños en el Madison Square Garden en 1997.

Un impacto más allá de la músicaEl impacto de Bowie en la moda está atestiguado por los 400 trajes del archivo, incluido el mono de punto del diseñador japonés Kansai Yamamoto para el personaje de estrella de rock extraterrestre andrógina de Bowie, Ziggy Stardust, y el traje blanco que Bowie usó en su gira Serious Moonlight de 1983.

Earthling, a Union Flag frock coat designed by David Bowie and Alexander McQueen in 1997, is on display during a press preview of the David Bowie Centre, a new archive at the V&A East Storehouse in London, Wednesday, Sept. 10, 2025, ahead of its public opening on Saturday. (AP Photo/Joanna Chan)

“Los trajes de Alexander McQueen y algunos de los trajes de Ziggy están demostrando ser particularmente populares", dijo la archivista del V&A, Sabrina Offord.

En los gabinetes de la sala principal del archivo se exhiben alrededor de 200 artículos, una selección realizada en consulta con jóvenes locales de entre 18 y 25 años como parte de un proyecto para brindar oportunidades a los jóvenes locales.

“Muchos desconocían quién era o tenían muchas preguntas sobre por qué el V&A quería construir un centro entero dedicado a él", dijo Haddon. “Al final, se convencieron”.

‘Un verdadero soldado’Algunos objetos son icónicos, otros deliciosamente cotidianos. Está la llave del apartamento que Bowie compartió con Iggy Pop en Berlín en los 70, y su carnet de conducir de Rarotonga, de la época en que rodó la película de 1983 Feliz Navidad, Sr. Lawrence en la isla del Pacífico Sur.

Bowie también conservó muchos objetos que le enviaron sus fans, incluidos dibujos, pinturas y una caja de música hecha a mano.

A pair of shoes wore by David Bowie on Ziggy Stardust in 1972 are on display during a press preview at the David Bowie Centre, a new archive at the V&A East Storehouse in London, Wednesday, Sept. 10, 2025, ahead of its public opening on Saturday. (AP Photo/Joanna Chan)

Casi una década después de su muerte, Bowie es un ícono musical cuya influencia en la cultura popular perdura. Pero no siempre fue así.

El archivo incluye una carta escrita por el padre de Bowie, Haywood Stenton Jones, quien intentaba conseguirle a David, un adolescente que entonces era un músico con dificultades, un trabajo en una compañía londinense. Su hijo era un gran trabajador y “un auténtico luchador”, enfatizó Jones.

Junto a ella se muestra una breve carta de rechazo que Bowie recibió del sello discográfico de The Beatles en 1968.

"Apple Records no está interesada en fichar a David Bowie“, dice. “La razón es que no creemos que sea lo que buscamos en este momento”.

Fuente: AP