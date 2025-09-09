La lista Baillie Gifford 2025 revela las historias más impactantes de la no ficción actual

La lista Baillie Gifford 2025 destaca la diversidad de la no ficción contemporánea

El premio Baillie Gifford de no ficción anunció su lista larga para 2025, con doce autores seleccionados que exploran desde tragedias personales hasta análisis históricos y biografías de figuras influyentes.

Entre los nombres preseleccionados destacan Yiyun Li, Barbara Demick, Lyse Doucet y Jason Burke. El galardón, considerado uno de los más prestigiosos en lengua inglesa para la no ficción, reconoce la excelencia literaria y abarca una notable diversidad temática, según comunicó The Guardian.

Las memorias y relatos personales tienen una presencia central este año. Yiyun Li, novelista y finalista del premio Pulitzer, fue seleccionada por Things in Nature Merely Grow, una obra donde relata la pérdida de sus dos hijos adolescentes por suicidio. El jurado calificó el libro como “diferente a cualquier otro de la lista”, destacando su prosa extraordinaria y la manera en que introduce al lector en la profundidad de la tragedia.

Barbara Demick, ganadora anterior del Baillie Gifford, fue reconocida por “Hijas del Bosque de Bambú”, en el que aborda el reencuentro de gemelos separados en China y expone el impacto humano de la política del hijo único. El jurado subrayó la capacidad de la autora para humanizar las consecuencias de dicha política.

Entre los seleccionados también figura Lyse Doucet, corresponsal de guerra de la BBC, con “The Finest Hotel in Kabul: A People’s History of Afghanistan”, que narra las vivencias de quienes sostuvieron el funcionamiento del Hotel Intercontinental de Kabul desde 1969. Jason Burke, corresponsal de The Guardian, compite con “The Revolutionists: The Story of the Extremists Who Hijacked the 1970s”, un análisis sobre los movimientos radicales de esa década.

Yiyun Li y Barbara Demick abordan tragedias personales y políticas en sus obras nominadas

Las biografías ocupan un lugar destacado. Frances Wilson, por tercera vez en la lista, fue seleccionada por “Electric Spark: The Enigma of Muriel Spark”, definida como una biografía deslumbrante de la novelista.

Richard Holmes, dos veces preseleccionado, figura con “The Boundless Deep: Young Tennyson, Science and the Crisis of Belief”, en el que examina los primeros años del poeta y su vínculo con el pensamiento científico. Ian Leslie aporta “John & Paul: A Love Story in Songs”, una investigación de la relación entre los Beatles, que el jurado considera entretenida y reveladora.

La lista se completa con títulos sobre temas europeos y conservación. Tom McTague, del New Statesman, fue incluido por “Between the Waves: The Hidden History of a Very British Revolution 1945-2016”, una exploración sobre el euroescepticismo británico. Adam LeBor, con “The Last Days of Budapest: Spies, Nazis, Rescuers and Resistance”, reconstruye la vida en Budapest en la Segunda Guerra Mundial.

Adam Weymouth, con “Lone Wolf: Walking the Faultlines of Europe”, documenta la travesía de un lobo desde Eslovenia hasta Italia, resaltando desafíos de conservación y reintroducción de especies. Justin Marozzi, anteriormente galardonado por la Royal Society of Literature, participa con “Captives and Companions”, un estudio sobre la esclavitud en el mundo musulmán, que el jurado calificó de profundamente investigado.

El jurado resalta la amplitud temática y la excelencia literaria de los doce autores seleccionados

El jurado está presidido por Robbie Millen, editor literario del Times, junto con el historiador Pratinav Anil, la periodista Inaya Folarin Iman, la escritora e historiadora Lucy Hughes-Hallett, la periodista cultural Rachel Lloyd y el biógrafo Peter Parker. Millen resaltó la variedad como nota predominante de la selección y mencionó: “Todos los jueces quedaron impresionados, encantados y aliviados por la emocionante variedad de los libros que leímos”, declaró Millen a The Guardian.

La lista fue seleccionada entre más de 350 obras de no ficción, publicadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Ningún autor seleccionado es debutante y ocho son británicos. Los finalistas se anunciarán el 2 de octubre de 2025 y el ganador recibirá £50.000 (alrededor de 67 mil dólares), mientras que cada finalista obtendrá £5.000 (USD 6.700), según informó The Guardian.

El premio, patrocinado por la firma de gestión de inversiones Baillie Gifford desde 2016, estuvo en el centro de debates recientes sobre la responsabilidad social empresarial. En 2024, la campaña Fossil Free Books cuestionó las inversiones de Baillie Gifford en combustibles fósiles y empresas vinculadas a Israel, lo que provocó la ruptura de patrocinios con nueve festivales literarios en el Reino Unido. El ganador del año anterior, Richard Flanagan, condicionó la aceptación del premio al compromiso de la gestora de reducir su inversión en combustibles fósiles y aumentar el respaldo a energías renovables.

Pese a la polémica, Baillie Gifford mantiene su apoyo al galardón, que anteriormente reconoció a autores como Antony Beevor, Jonathan Coe, Serhii Plokhy, Hallie Rubenhold y Katherine Rundell.

La selección de este año, en palabras del jurado, constituye un reflejo amplio y profundo de la experiencia humana, abarcando la intimidad de tragedias personales y los grandes movimientos históricos y sociales, así como una sorprendente diversidad de estilos y enfoques.