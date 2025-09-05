El Festival de Toronto comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

John Candy en "Tío Buck"

“Me gustaría tener más cosas malas que decir sobre él”, dice Bill Murray en los primeros momentos del documental John Candy: I Like Me.

Siempre ha sido difícil encontrarle algo negativo a Candy. El gran comediante y actor canadiense no solo irradiaba una amabilidad cálida y sencilla en películas como Planes, Trains and Automobiles, Uncle Buck y The Great Outdoors, sino que también lo era fuera de la pantalla. Como dice Mel Brooks en la película: “Era un actor completo porque era una persona completa”.

John Candy: I Like Me, dirigida por Colin Hanks y producida por Ryan Reynolds, es un homenaje no solo a Candy, el actor, sino a Candy, el hombre. Se estrenó como la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Toronto. Para un ícono canadiense tan querido como Candy, cuyo apodo era “Johnny Toronto”, el escenario es inmejorable. Para recordar el cameo de Candy en The Blues Brothers, es una ocasión que exige látigos naranjas por todas partes.

“No te imaginas la cantidad de reuniones que tuvimos sobre cuándo podríamos hacer la película, y si podríamos ir a algún festival”, dice Hanks. “Y en el fondo, pensaba: Bueno, esto es una pérdida de tiempo enorme. Debería ser solo en Toronto. Punto. Fin”.

El productor Ryan Reynolds y el director Colin Hanks conducen una réplica del coche de utilería de la película "Planes, Trains and Automobiles" antes del estreno de "John Candy: I ​​Like Me" en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el jueves 4 de septiembre de 2025. (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP)

John Candy: I Like Me, que debutará en Prime Video el 10 de octubre, es una especie de elogio cinematográfico para Candy, quien murió de insuficiencia cardíaca a la edad de 43 años en 1994. Aunque eso fue hace mucho tiempo, I Like Me es el primer largometraje documental que aborda a Candy, quien podría ser aún más popular tres décadas después de su muerte.

“Una parte de mí odia que John quizás nunca haya visto realmente lo querido que era”, dice Reynolds. “Dejó algo muy duradero. Murió de un paro cardíaco e irónicamente, lo que dejó fue su corazón. Eso es lo que permanece”.

Los hijos de Hanks, Reynolds y Candy, Jennifer y Chris Candy, hablaron en entrevistas antes de la inauguración del TIFF sobre la creación de John Candy: I Like Me, cuyo título proviene de una de las frases más memorables de Candy en Planes, Trains and Automobiles. Pero también sirve como guía para el documental.

Candy, quien creció en la clase trabajadora de Ontario y cuyo padre también falleció joven, tuvo sus propias luchas a largo plazo con esa pérdida. También, con una sonrisa complaciente, lidió con la forma a veces insensible en que se hablaba de su tamaño en los medios. Reynolds dice: «Era modesto en su trabajo, pero no se odiaba a sí mismo. No se divertía con los golpes, ni siquiera consigo mismo».

“Se fue, pero nos dejó algunas herramientas para superar esto”, dice Chris Candy, de 40 años, hablando junto a su hermana de 45. “Eso se debe a su forma de criarnos y también a que nos dijo que está bien hablar con alguien si uno tiene sentimientos fuertes”.

Ryan Reynolds asiste al estreno de "John Candy: I ​​Like Me" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves 4 de septiembre de 2025 en el Roy Thomson Hall de Toronto. (Foto AP/Chris Pizzello)

Para los Candy, I Like Me es una experiencia sumamente emotiva, pero están agradecidos por ella. Cada uno ha vivido su propia infancia, marcada por la pérdida de su padre. Pasaron años antes de que Chris pudiera visitar la tumba de su padre o volver a ver sus películas. Una vez que lo hizo, quedó maravillado por el talento de su padre.

Para Jennifer, las películas de su padre la ayudaron a superar el dolor.

“Me lancé a verlo todo. Durante toda la universidad, me aseguré de tener toda la colección de DVD”, dice. “Para mí, eso era un recordatorio constante de escuchar su voz. Teníamos casetes de su programa Radio Kandy que escuchaba constantemente en el coche durante la preparatoria”.

Hanks, cuyo trabajo como director incluye el documental de 2015 All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records, quería encontrar un hilo conductor para la película que fuera más allá del simple homenaje. Para él, la película trata de profundizar en lo que le dio a Candy esa cualidad de hombre común y corriente. Lo que lo convirtió, para millones de personas, en el tío Buck. Hanks experimentó el efecto de Candy en primera persona cuando, de niño, visitaba a su padre, Tom Hanks, en el rodaje de Splash.

“Tengo recuerdos vívidos de mis visitas al set. Era solo un amigo de mis padres, alguien con quien trabajaban”, dice Hanks. “Tenía una forma, incluso de niño, de hacerte sentir increíblemente importante”.

Colin Hanks (derecha), director del documental "John Candy: I ​​Like Me", posa con el productor Ryan Reynolds para un retrato para promocionar la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves 4 de septiembre de 2025 en Toronto. (Foto AP/Chris Pizzello)

“Había estado al borde de la fama más intensa que se puede tener, y también en una versión mucho más pequeña de mí mismo”, añade Hanks. “Es un cambio. Es difícil de manejar. No es que no sea increíble y genial, sino esa idea de cuánto puedes realmente dar de ti mismo a la gente”.

Reynolds, nacido y criado en Vancouver, ha sido fan de Candy desde niño, viendo las repeticiones de SCTV. Su cariño por Candy, en muchos sentidos, ha influido a lo largo de su carrera.

“Siento que en las películas más importantes siempre soy Del Griffith o Neil Page, de Planes, Trains“, dice Reynolds. “Suelo fluctuar entre ambos”.

A medida que su fama crecía, junto con su capacidad para atribuirse parte de la autoría de sus películas, Reynolds las llenó de referencias a Candy. Los huevos de Pascua adornan las películas de Deadpool. En un momento, pronuncia “Me gusto”, aunque en un contexto muy diferente. Reynolds encargó al departamento de utilería una taza con la misma cita. Un Chrysler LeBaron aparece al fondo de otra escena. Incluso licenció el libro The Canadian Mounted: A Trivia Guide to Planes, Trains para que pudiera aparecer en todas las películas de Deadpool.

Ryan Reynolds attends the premiere of "John Candy: I Like Me" during the Toronto International Film Festival on Thursday, Sept. 4, 2025, at Roy Thomson Hall in Toronto. (AP Photo/Chris Pizzello)

“Me gusta tenerlo cerca”, dice Reynolds. “Me siento más segura. Me siento mejor. También me siento quizás un poco más honesta”.

“John era una buena persona cuando nadie lo veía, y creo que ese es un recurso cada vez más escaso hoy en día, en una época donde no solo se ve todo, sino que es perfecto”, añade Reynolds. “Es como una epidemia. Solo vemos perfección y selección. Nadie quiere probar nada nuevo porque nadie está dispuesto a ser malo en nada”.

Para Jennifer y Chris, John Candy: I Like Me, inundado de recuerdos de su padre, es una especie de cápsula del tiempo que, al igual que otras películas y grabaciones de programas de radio de su padre, será atesorada durante mucho tiempo.

“Tengo la suerte de tener esto para siempre”, dice Chris. “Y me encanta por eso”.

Fuente: AP