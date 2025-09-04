Nazis, Shakespeare y Sydney Sweeney: Hollywood impacta de lleno en el Festival de Cine de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto comienza este jueves, con las estrellas de Hollywood Russell Crowe, Sydney Sweeney y Daniel Craig presentando estrenos mundiales muy esperados en la edición número 50 del mayor evento cinematográfico de América del Norte que se realizará hasta el domingo 14 de septiembre.

Aunque carece de la tradición glamorosa de Cannes o Venecia, TIFF supera a los festivales rivales en escala y actúa como un punto clave para el lanzamiento de campañas al Oscar, reuniendo a celebridades, críticos y grandes audiencias durante 11 días de galas y alfombras rojas.

En este año aniversario, Matthew McConaughey, Paul Mescal, Angelina Jolie y Anya Taylor-Joy participarán en proyecciones y eventos en Canadá, mientras los directores franceses Romain Gavras, Claire Denis y Arnaud Desplechin añaden un toque europeo.

Entre los estrenos mundiales, Crowe interpreta, en palabras de los organizadores, un personaje matizado y carismático de forma inquietante como el nazi Hermann Goering durante su juicio en el drama histórico Nuremberg, acompañado del también ganador del Oscar Rami Malek.

Rusell Crowe como el nazi Hermann Goering durante su juicio en el drama histórico "Nuremberg"

“La parte inesperada de esta actuación es que no esperas desarmarte frente a una persona que sabes ha hecho cosas horribles”, explicó Robyn Citizen, directora de programación de TIFF. “Y, a medida que avanza la película, eso ocurre”.

Sweeney busca dejar atrás la reciente polémica por un anuncio de jeans y posicionarse como candidata al Oscar con Christy, el biopic crudo de la pionera del boxeo femenino en Estados Unidos Christy Martin.

“Creo que este es el papel que hará que la gente vuelva a notar la actriz que es”, anticipó Citizen.

En otro relato basado en hechos reales, McConaughey salva a un grupo de escolares de los incendios forestales en California en el thriller de acción The Lost Bus.

Sydney Sweeney busca dejar atrás la reciente polémica por un anuncio de jeans y posicionarse como candidata al Oscar con "Christy"

Con una asistencia anual estimada de 400.000 personas, el festival de Toronto, centrado en el público, suele presentar grandes éxitos junto a películas aspirantes a premios.

Este año regresa por tercera vez a TIFF la popular franquicia de Netflix Knives Out, con el ex 007 Daniel Craig investigando un nuevo asesinato en Wake Up Dead Man.

Josh Brolin interpreta a un demagogo inquietante con seguidores fanáticos en una cinta que “aborda temas actuales con una estructura clásica de habitación cerrada”, señala Citizen.

Presencia francesa

Varios directores franceses asistirán al festival este año. Matt Dillon actúa en el drama de Denis The Fence, sobre una muerte misteriosa en una obra en África, mientras Desplechin presenta la historia de amor Two Pianos con Charlotte Rampling.

Taylor-Joy y Chris Evans en "Sacrifice"

Alice Winocour trabaja junto a Jolie en el drama de moda parisino Couture. La sátira sobre el cambio climático Sacrifice, de Gavras, tiene a Taylor-Joy y Chris Evans como una eco-terrorista y una estrella de cine en declive, respectivamente.

La selección de comedias del festival cuenta con algunos de los nombres más populares. Keanu Reeves interpreta a un ángel incompetente en la comedia de cambio de cuerpos Good Fortune de Aziz Ansari, mientras Channing Tatum encarna a un fugitivo real que vive oculto en una tienda Toys R Us en Roofman.

Brendan Fraser es un actor solitario disponible para contratar en funerales y bodas en Rental Family, ambientada en Tokio.

El Bardo y el Rey

Toronto sigue al pequeño pero influyente festival estadounidense de Telluride, y como es habitual, invita a una selección de películas de ese evento para darles mayor visibilidad en Canadá.

Entre ellas, Mescal interpreta a un joven William Shakespeare en la adaptación literaria Hamnet dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao. Aunque el foco está puesto en la sufrida esposa de Shakespeare, Agnes, interpretada por Jessie Buckley, a quien Citizen califica como “trascendente”.

El director Edward Berger, luego del éxito de Sin novedad en el frente y Conclave, presenta a Colin Farrell como un jugador en decadencia perseguido por la investigadora que interpreta Tilda Swinton en los casinos de Macao en Ballad of a Small Player.

Frankenstein (Captura de tráiler oficial)

Guillermo del Toro, recién llegado de Venecia, presenta su versión de Frankenstein en Toronto.

El reguetonero latino J Balvin debuta en el cine interpretando a un policía de los años 80 que persigue a contrabandistas de cocaína en las regiones más remotas de Nueva Escocia en Little Lorraine.

Charli xcx, cantante y compositora de “Brat”, participa en dos películas: Sacrifice de Gavras, y el drama polaco Erupcja.

Baz Luhrmann estrenará EPiC: Elvis Presley in Concert, que incluye metraje inédito de Elvis Presley hallado por el director durante la producción de su biopic Elvis en 2022.

Fuente: AFP